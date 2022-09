Nachhaltige Gesellschaft Einkommen der Chefs passen nicht ins Bild

Ungleichheit ist ein immenses Problem in der heutigen Welt. Die Kluft in der Vermögens- und Einkommensverteilung hat ein unhaltbares Ausmaß erreicht. Indem Menschen am Rande der Gesellschaft gestärkt werden, und vor allem das Einkommens- und Vermögenswachstum der Reichen begrenzt wird, kann man der Ungleichheit begegnen. Dabei hat die Finanzindustrie mehrere Möglichkeiten, ihren Beitrag zu leisten.

Zwar hat die Diskussion über angemessene Vergütungsstrukturen und die überhöhte Vergütung von Unternehmensvorständen Aufwind erhalten. Bisher hat sich Situation allerdings noch nicht erkennbar verbessert - eine Entwicklung, die nicht nur aus ethischer Sicht besorgniserregend ist, sondern auch, da die wachsende Ungleichheit mit Armut und sozialen Spannungen einhergeht. Extreme Einkommensunterschiede haben in einer nachhaltigen Gesellschaft keinen Platz, da sie zu einer wachsenden Einkommens- und Vermögensungleichheit beitragen.

Geografische Unterschiede bei der Vergütung

Um die Vermögens- und Einkommensungleichheit zu bekämpfen, müssen Unternehmen ihre bisherigen Strukturen, Prozesse und Paradigmen überdenken. Indem verantwortungsbewusste Anleger Investitionsentscheidungen treffen und die Rechte und Bedürfnisse aller Interessengruppen durch eine gute Unternehmensführung berücksichtigen, spielen sie beim Eindämmen von Ungleichheiten ebenfalls eine wichtige Rolle.

Die Unterschiede bei der Höhe der CEO-Vergütung variieren von Land zu Land. Dies wird zum Beispiel durch die im MSCI World Index gelisteten Unternehmen verdeutlicht. Die Prüfung verfügbarer Daten zur absoluten Vorstandsvergütung dieser Unternehmen zeigt, dass die USA mit durchschnittlich 2,36 Millionen Euro die mit Abstand höchste durchschnittliche Vorstands-Vergütung aufweisen – größenkorrigiert über eine benutzerdefinierte Methode für Marktkapitalisierung, Umsatz und Mitarbeiterzahl.

In Argentinien, Irland, Großbritannien, den Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Kanada, Hongkong und Südafrika gibt es ebenfalls größenbereinigte Auszahlungen von mehr als einer Million Euro. In den USA und Kanada ist die größenbereinigte CEO-Vergütung drei- bis viermal höher als in Europa und dem Rest der Welt. Man kann also sagen, dass Unternehmen in liberalen Marktwirtschaften ihre Führungskräfte am meisten „belohnen“.

Vergütungsverhältnis bewerten

Als einhundertprozentiger Impact Investor möchte Triodos Investment Management (IM) eine ausgewogene und faire Vergütungspolitik und -praxis fördern, exzessive CEO-Vergütungen begrenzen und die Einkommensspanne in börsennotierten Unternehmen verkleinern. Dabei ist die Vergütung des Unternehmenschefs eines der Kriterien im Aktienauswahlprozess.

Für kleinere börsennotierte Unternehmen wird dabei eine Grenze von 2,5 Millionen Euro angewendet, während für die weltweit größten Unternehmen die größenbereinigte Grenze bis zu 20 Millionen Euro pro Jahr betragen kann. Dieser Ansatz basiert auf den Durchschnittswerten der letzten fünf Jahre. Triodos IM bewertet auch das „Vergütungsverhältnis“: Wie viel mehr verdient der CEO im Vergleich zum Mittelwert aller Gehälter? Für diese Frage verwenden die Analysten von Triodos IM eine Grenze von 100 zu 1. Wenn ein Unternehmen diese Hürden nicht nimmt, wird seine Vergütungsstruktur noch einmal überprüft. Basierend auf dieser Analyse wird letztendlich entschieden, ob ein Unternehmen fürs Portfolio geeignet ist.

Die Vergütung für Führungskräfte anzupassen, ist ein großes Ziel. Es lässt sich allerdings nicht kurzfristig erreichen. Umso wichtiger ist es, den ersten Schritt zu tun. So schließt Triodos IM Unternehmen mit allzu hohen Vorstands-Vergütungen und wenig Verbesserungspotenzial gänzlich aus. Dagegen wird mit Unternehmen, bei denen Verbesserungspotenzial erkennbar ist, ein Dialog geführt, um möglicherweise etwas verändern.

Dadurch wird nicht nur das Bewusstsein für das Thema geschärft. Vielmehr inspiriert das auch andere Investoren, klare Schwellenwerte für die Vergütung von Führungskräften festzulegen.



Über den Autor:

Fabian Meijs ist Investment Analyst bei Triodos Investment Management, Tochtergesellschaft der niederländischen Triodos Bank. Beide Unternehmenseinheiten legen einen ausdrücklichen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Triodos IM verwaltet rund 5,7 Milliarden Euro.