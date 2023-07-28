Top 10: Hier leben die meisten Millionäre in Deutschland
Wo leben die meisten Einkommensmillionäre in Deutschland? Das hat nun das Handelsblatt Research Institute untersucht. Die Studie basiert auf den Steuerdaten der Finanzämter und zeigt, dass von den etwa 46 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland fast 30.000 Personen ein jährliches Einkommen von mehr als einer Million Euro haben. Die Daten basieren auf Angaben aus dem Jahr 2019. Es ist jedoch zu beachten, dass die Steuererklärungen oft erst Jahre später erstellt und geprüft werden, sodass aktuellere Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (Juli 2023) nicht verfügbar waren.
Die Analyse zeigt eine ungleiche Verteilung der Einkommensmillionäre über das gesamte Bundesgebiet. Während sich diese Gruppe über das ganze Land erstreckt, gibt es eine deutliche Konzentration in bestimmten Regionen - insbesondere im Süden Deutschlands. Die Untersuchung zeigt weiterhin, dass die ostdeutschen Bundesländer im Vergleich zu anderen Regionen Deutschlands nur wenige Spitzenverdiener beherbergen. Dies könnte auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen sein, darunter möglicherweise Unterschiede in den Wirtschaftsstrukturen und den verfügbaren Arbeitsplätzen.
Wir stellen die 10 Kreise und kreisfreien Städte mit der höchsten Einkommensmillionärsdichte je 100.000 Einwohner vor.