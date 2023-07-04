Finanzwirtschaft
Reallöhne sinken in Deutschland um 2,3 Prozent
Wegen hoher Inflation Reallöhne sinken in Deutschland um 2,3 Prozent
Von Sarah Steiner | ehem. Redakteurin
Aktualisiert am:
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Die hohe Inflation von 8,3 Prozent minderte im ersten Quartal erneut die Kaufkraft der Bundesbürger. Zwischen Januar und März sanken die Reallöhne hierzulande im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,3 Prozent. Das zeigt eine Grafik des Online-Portals Statista mit Daten des Statistischen Bundesamtes.
Der Anstieg der Nominallöhne um 5,6 Prozent im Vorjahresvergleich schwächte den Reallohnverlust ab. Dem Statistischen Bundesamt zufolge trug auch die Inflationsausgleichsprämie zur Abfederung des Kaufkraftverlustes bei. Sie kann bis zu 3.000 Euro betragen und ist eine freiwillige Leistung der Arbeitgeber.
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