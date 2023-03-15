Deutsche Familienversicherung Versicherungsvertrieb: Eintracht-Sponsor setzt auf Kundengruppe Fußball-Fans

Die 120.000 Mitglieder von Eintracht Frankfurt erhalten ab sofort Versicherungen zu besonderen Konditionen angeboten: Ein neuer Online-Shop startet mit einer Privathaftpflicht- und drei Krankenzusatz-Policen. Produktgeber DFV erwartet „pro Jahr ein Neugeschäftsvolumen von einer Millionen Euro“.

Fans von Eintracht Frankfurt beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am 11. März (Endstand 1:1): Die Deutsche Familienversicherung startet ein neues Versicherungsangebot für Mitglieder des Fußball-Bundesligisten. Hierfür ist die Eintracht Frankfurt Fußball AG nun als gebundener Vermittler registriert.

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Die Deutsche Familienversicherung (DFV) baut seine Partnerschaft mit Eintracht Frankfurt aus: Ab sofort betreibt der Direktversicherer aus der hessischen Mainmetropole exklusiv für Mitglieder des Vereins den Eintracht Versicherungsshop. Hierfür ist die Eintracht Frankfurt Fußball AG nun als gebundener Vermittler der DFV registriert. Als Zuständigen führt das Vermittlerregister der Deutschen Industrie- und Handelskammer unter der Registrierungsnummer D-BUAB-WQFBA-87 Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann.

„Wir nutzen die Partnerschaft nun auch vertrieblich“ Stefan Knoll © DFV AG

„Der Versicherungsshop ist die nächste Stufe unserer Zusammenarbeit mit Eintracht Frankfurt“, kommentiert Stefan Knoll. „Wir nutzen die seit über zehn Jahren bestehende Partnerschaft nun auch vertrieblich“, erklärt der Vorstandsvorsitzende und Gründer die aktuelle Vertriebsstrategie der DFV nach dem Weggang des langjährigen Branchenkenners Stephan Schinnenburg vor einem Jahr: Man wolle den mehr als 120.000 Mitgliedern seine Versicherungsprodukte zu besonderen Konditionen anbieten. „Wir erwarten pro Jahr ein Neugeschäftsvolumen von einer Millionen Euro“, so Knoll weiter.

Zu finden sind in dem neuen Eintracht-Fanshop zunächst allerdings lediglich die DFV-Police Haftpflichtschutz sowie die drei privaten Krankenzusatzversicherungen Zahnschutz, Klinikschutz und Ambulantschutz. Doch noch im Jahresverlauf werde das Produktangebot um Tier- und Pflegezusatzversicherungen ergänzt. Den Online-Kunden verspricht Knoll „den schnellsten digitalen Abschluss und den sofortigen Versicherungsschutz ohne Wartezeit“. Mitglieder des Vereins erhalten die Produkte jeweils mit Rabatten von bis zu 25 Prozent.

Exklusive Policen-Angebote nur für Vereinsmitglieder

Offiziell vorgestellt haben die beiden Kooperationspartner den Versicherungsshop im Vorfeld des Bundesliga-Heimspiels der Eintracht gegen den VfB Stuttgart am 11. März: Viktoria Knoll, Chefin des DFV-Marketings, und Nadine Stahl, Chefin des Eintracht-Partnerprogramms präsentierten die exklusiven Angebote für die Vereinsmitglieder. Außerdem setzt der Versicherer auf Werbung auf den Banden und dem Videowürfel im Frankfurter Stadion Deutsche Bank Park sowie über die Social-Media-Kanäle der DFV und der Eintracht.