27.06.2016

Einzelhandelsreport von Jones Lang Lasalle 4 deutsche Städte in den weltweiten Top 50

Deutschland ist der größte und beliebtetste Einzelhandelsmarkt in Europa. Zu diesem Ergebnis kommt der JLL Report „Destination Retail 2016“, der mit München, Berlin, Hamburg und Frankfurt gleich vier deutsche Städte in den weltweiten Top 50 auflistet – mehr als jedes andere Land in Europa.