Die Bafin stellt mit Julia Wiens die Leitung des Digital Finance Steering Committee bei Eiopa. Schwerpunkt: einheitliche Standards für KI und Cybersicherheit.

Julia Wiens hat die Führung des Digital Finance Steering Committee (DFSC) der Europäischen Versicherungsaufsichtsbehörde Eiopa übernommen. Die Bafin-Exekutivdirektorin für Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht löst damit Eiopa-Chefin Petra Hielkema ab, die den Ausschuss seit der Gründung 2024 leitete.

Zwischen Innovation und Risikomanagement

Das DFSC koordiniert die Beaufsichtigung digitaler Innovationen im europäischen Versicherungssektor. Ziel ist eine einheitliche Aufsichtspraxis bei der Bewertung neuer Technologien wie Künstlicher Intelligenz und digitaler Geschäftsmodelle.

„Eine kohärente europäische Herangehensweise an die Digitalisierung ist essentiell für Versicherer und Pensionsfonds“, betont Wiens. Dabei müsse die Balance zwischen Innovation und Risikomanagement gewahrt bleiben.

KI-Verordnung und operative Resilienz

Unter Wiens' Leitung wird das Komitee 2025 zwei zentrale Bereiche vorantreiben:

Künstliche Intelligenz : Das DFSC begleitet die Umsetzung der EU-KI-Verordnung im Versicherungssektor. Eine Orientierungshilfe zu KI-Governance und Risikomanagement steht kurz vor der Verabschiedung und richtet sich an nationale Aufsichtsbehörden sowie Versicherungsunternehmen.

: Das DFSC begleitet die Umsetzung der EU-KI-Verordnung im Versicherungssektor. Eine Orientierungshilfe zu KI-Governance und Risikomanagement steht kurz vor der Verabschiedung und richtet sich an nationale Aufsichtsbehörden sowie Versicherungsunternehmen. Digitale Resilienz: Parallel berät der Ausschuss zur Implementierung des Digital Operational Resilience Act (DORA), der die Widerstandsfähigkeit gegen Cyberrisiken stärken soll.

Wiens macht deutlich, dass bei aller Innovationsförderung der Verbraucherschutz oberste Priorität haben müsse. „Digitale Transformation darf nicht zu Lasten der Kunden gehen“, so die Bafin-Direktorin.

Wiens‘ Karriere: Von der Praxis in die Aufsicht

Wiens bringt fast drei Jahrzehnte Versicherungserfahrung in ihre neue europäische Rolle mit. Ihre Laufbahn begann 1994 bei der Securitas Gilde in der Lebensversicherung. Nach Stationen beim Deutschen Ring, wo sie ab 2006 die Abteilung für Aktuarielle Analysen Nichtleben leitete, übernahm sie ab 2009 verschiedene Führungspositionen bei der Baloise in Deutschland. Bei der Bafin folgte sie auf den langjährigen Versicherungsaufseher Frank Grund.

Die 47-jährige Mathematikerin und Aktuarin leitet seit Januar 2024 die Versicherungsaufsicht bei der Bafin und wurde im November 2024 zusätzlich in den Eiopa-Verwaltungsrat gewählt. Ihre Amtszeit dort läuft bis Mitte 2027.