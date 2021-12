Eiopa Finanzaufsicht warnt vor Doppelschlag für Versicherungen

In ihrem aktuellen Stabilitätsbericht warnt die in Frankfurt angesiedelte EU-Aufsichtsbehörde European Insurance and Occupational Pensions Authority (Eiopa) vor einem „Doppelschlag-Szenario“, das im aktuellen Marktumfeld nicht ausgeschlossen werden könne.Wie sich dieses Zusammentreffen von weiterhin extrem niedrigen Zinsen und einbrechenden Aktien- und Devisenkursen sowie Immobilienpreisen auf Europas Assekuranz auswirken würde, untersucht die für Versicherungen zuständige Branchenaufsicht in ihrem derzeit laufenden Stresstest.