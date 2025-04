Elbtower-Dilemma: Milliardär Michael Kühne setzt Ultimatum

Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

In der Hamburger Immobilienszene herrscht wieder einmal Unruhe. Der Milliardär Klaus-Michael Kühne hat seine Beteiligung am Käuferkonsortium für den umstrittenen Elbtower zeitlich limitiert – ein Schritt, der das gesamte Projekt ins Wanken bringen könnte.

Der Elbtower gilt als eines der prestigeträchtigsten Bauprojekte Deutschlands. Nach der Insolvenz der Signa-Gruppe des österreichischen Immobilieninvestors René Benko wurden die Bauarbeiten an dem 245 Meter hohen Wolkenkratzer im Herbst 2023 gestoppt. Kurz vor Weihnachten 2024 schloss Insolvenzverwalter Torsten Martini eine bis Ende April befristete Exklusivvereinbarung mit dem Konsortium um Becken ab.

Der drittreichste Deutsche hat seine zugesagte Beteiligung an dem Konsortium um den Projektentwickler Dieter Becken auf Ende April befristet. „Ein hierüber hinausgehendes Commitment ist unsererseits aktuell nicht vorgesehen“, teilte ein Sprecher Kühnes auf Anfrage des „ Handelsblatt “ mit. Sollten bis dahin keine festen Vereinbarungen getroffen sein, will Kühne aussteigen.

Kühne, einer der Schlüsselinvestoren des Konsortiums, hatte zuletzt bereits Zweifel an einer erfolgreichen Übernahme geäußert. „Benötigt werden 400 Millionen, doch außer uns gibt es nur einen weiteren Investor“, sagte Kühne dem „Spiegel“. Er selbst sei bereit, über seine Kühne Holding maximal 100 Millionen Euro zu investieren – nachdem er bereits unter der Verantwortung von Signa 500 Millionen Euro in das Projekt investiert und verloren hatte.

Stadt Hamburg in der Zwickmühle

Das Projekt hängt nun entscheidend davon ab, ob das geplante neue Naturkundemuseum („Evolutioneum“) der Leibniz-Gemeinschaft als Ankermieter in den unteren Geschossen des Elbtowers einziehen wird. „Unter der Annahme einer zügigen Vermietung an das Naturkundemuseum sowie einer Vermietung von bis zu rund 15.000 Quadratmetern an einen Hotelmieter wären gut 50 Prozent der Gesamtmietflächen vermietet“, sagte Becken kürzlich. Ohne das Museum scheint ein Weiterbau des Elbtowers kaum möglich.

Diese Entwicklung bringt den Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in eine schwierige Lage. Er hatte stets betont: „Die Stadt wird keine offenen Rechnungen übernehmen“. Und: Das Risiko liege allein bei den privaten Investoren.

Doch nun steht Hamburg vor einem Dilemma: Entscheidet sich die Stadt gegen das Museum im Elbtower, ist die Fertigstellung des Hochhauses gefährdet. Gibt sie eine Zusage, könnte der Vorwurf aufkommen, indirekt doch Steuergelder in das Projekt zu investieren.

Verhandlungen laufen noch

Trotz der neuen Unsicherheiten zeigt sich Dieter Becken weiterhin optimistisch. Mit weiteren potenziellen Kapitalgebern würden intensive Gespräche geführt. Die Prüfung über einen Einzug des Naturkundemuseums dauert nach Angaben der Wissenschaftsbehörde noch an und soll im Laufe des Aprils abgeschlossen sein.

In Behördenkreisen sieht man Kühnes Ausstiegsdrohung allerdings als durchschaubares Manöver, um Druck aufzubauen. Insolvenzverwalter Martini wollte sich auf Anfrage nicht zu den laufenden Verhandlungen äußern. Ein Sprecher der Stadt Hamburg teilte lediglich mit, dass das Vermarktungsverfahren andauere und die Stadt es konstruktiv begleite.