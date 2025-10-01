Das Paradoxon der modernen Energiemärkte zeigt sich in einer simplen Zahl: Während die globale Energienachfrage mit 2,5 Prozent so stark wächst wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr, notieren traditionelle Energieaktien auf vergleichsweise niedrigen Niveaus - sehr viel günstiger als etwa die durchschnittlichen Bewertungen von Unternehmen des S&P 500. Gleichzeitig erlebt der gebeutelte Sektor „Nachhaltige Energien“ eine Renaissance.

Diese scheinbar widersprüchliche Marktentwicklung stand im Mittelpunkt einer Diskussionsrunde beim jährlichen Investorentag von Guinness Global Investors. Will Riley, Portfoliomanager der Fonds Guinness Global Energy und Guinness Sustainable Energy, und Jamie Melrose, Investment Analyst im Specialist Team, beleuchteten die Investmentchancen auf beiden Seiten der Energie-Medaille.

Elektrifizierung treibt das Wachstum

„Das erste, was ich hervorheben möchte, ist, dass der weltweite Energiehunger ziemlich unersättlich bleibt“, erklärte Will Riley zum Auftakt der Londoner Diskussionsrunde. Riley verweist auf den hohen Nachfrageanstieg der vergangenen zwölf Monate: „2,5 Prozent - das klingt nicht besonders aufregend, aber es ist eine große Sache. In den letzten zehn Jahren ist die durchschnittliche weltweite Energienachfrage nur etwa halb so stark gewachsen.“

Als zentral für diese Entwicklung sieht Riley die voranschreitende Elektrifizierung in diversen Lebensbereichen: Transportwesen, Gebäudewirtschaft, Industrie. Diese Transformation spiegelt sich auch in einer veränderten Stromnachfrage wider: Während diese in den vergangenen 20 Jahren nur um etwa 3 Prozent jährlich wuchs, prognostizieren die Guinness-Experten künftig 4 Prozent jährliches Wachstum.

Jamie Melrose betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung, die Energieinfrastrukturfirmen zukommt: „Die Infrastruktur im Westen ist 40, 50 Jahre alt. Alles muss irgendwann ersetzt werden. Wir müssen das Netz erweitern, um all diese erneuerbaren Energien auch ans Stromnetz anzuschließen.“ Besonders interessant für Anleger: Die Aktienkurse der Produzenten von Elektroausrüstung im Guinness-Portfolio seien im laufenden Jahr um 20 Prozent gestiegen.

Traditionelle Energie: Unterbewertung bei soliden Fundamentaldaten

Während viele Investoren fossilen Energieträgern den Rücken kehren, sieht Riley dort interessante Anlagegelegenheiten. Etwa am Ölmarkt: „Die Ölnachfrage wächst dieses Jahr ziemlich gut - Wachstum von etwa 800.000 Barrel pro Tag.“ Besonders bemerkenswert: Das Wachstum kommt nicht mehr nur aus dem energiehungrigen China. „Dieses Jahr wird China wahrscheinlich nur etwa 20 Prozent des Nachfragewachstums ausmachen. Der Rest kommt aus Indien, anderen Teilen der Schwellenmärkte und dem Nahen Osten“, so Riley.

Auf der Angebotsseite sieht der Experte indessen einen strukturellen Wendepunkt voraus: Trotz Donald Trumps Mantra „drill baby drill“ stehe die US-Schieferölproduktion am Limit. „Trumps Wunsch, mehr Angebot in den USA zu sehen, wird von den Produzenten einfach nicht erfüllt“, beobachtet Riley. Er erklärt: „Die Produzenten haben in den letzten fünf Jahren Kapitaldisziplin betrieben. Sie haben niedrigere Produktion, höhere Aktienrückkäufe, höhere Dividenden angestrebt und wurden mit höheren Aktienkursen belohnt.“ Dass die Produktion noch merkbar anziehen wird, glaubt Riley nicht.

Bewertungstechnisch stünden traditionelle Energieunternehmen aktuell blendend da: „Wenn wir uns unser globales Energieportfolio anschauen, handelt es derzeit bei etwa einem Drittel des Kurs-Buchwert-Verhältnisses des S&P 500“, betont Riley. Er vergleicht mit vergangenen Werten: „Historisch hat Energie eher bei 80 oder 90 Prozent der Preise des S&P gehandelt.“

So sieht der Energie-Experte den Ölpreis langfristig auch bei rund 80 US-Dollar je Barrel liegen – und damit auf einem deutlich höheren Niveau als die aktuell gut 60 Dollar. „Real betrachtet entsprechen 80 Dollar heute etwa 44 Dollar von 2007. Es ist also keine besonders aggressive Prognose“, argumentiert er. Ein Blick auf das Öl-Gold-Verhältnis verstärkt für ihn diese Aussicht: „Öl ist auf seinem günstigsten Niveau seit über 100 Jahren“, sagt Riley.

Mit einer Dividendenrendite von fast 5 Prozent – etwa dreimal so viel wie im Durchschnitt des MSCI World – fühle er sich als Fondsmanager zudem „für das Warten gut bezahlt“. Riley meint: „Man bekommt mit den Aktien, in die wir investieren, kurzfristig guten Cashflow und langfristig gutes Aktienaufwärtspotenzial.“

Erneuerbare Energien: Nach der Talsohle neues Wachstum

Nach den schwierigen Jahren 2023 und 2024 erlebt der Sektor der nachhaltigen Energien aktuell eine deutliche Wiederbelebung – auch das kam während der Diskussion zur Sprache. „Im laufenden Jahr hat das Segment bisher etwa 19 Prozent Wachstum gesehen – gegenüber 14 Prozent Wachstum im MSCI World“, berichtet Jamie Melrose, der bei Guinness für die Seite der Nachhaltige-Energien-Aktien steht, über deren Performance-Entwicklung.

Drei Haupttreiber identifiziert der Experte für eine grüne Renaissance: die erwähnte Elektrifizierung, eine unterstützende Politik europäischer Staaten („Deutschland nutzt die fiskalischen Hebel mit seiner Schuldenbremsenreform“) und drittens eine mittlerweile klarere Linie der US-Politik. „Wir hatten 18 Monate plus Unsicherheit bezüglich der Sorgen darüber, was Trump mit dem Inflation Reduction Act machen würde“, erklärt Melrose. Er meint erkannt zu haben: „Endlich ist das geklärt und wir haben eine klare Politikstrategie für die Zukunft.“

Der Reduction Act (IRA) wurde noch unter Trumps Vorgänger Joe Biden beschlossen. Mit ihm wollten die USA unter anderem grüne Technologien ausbauen und Kohlenstoffemissionen der Wirtschaft reduzieren – mittels Investitionen und Steueranreizen.

Viele Maßnahmen des IRA hat Trump seit seinem Amtsantritt zurückgefahren. Dennoch sieht Melrose Grund zur Entwarnung: Der befürchtete Komplettabbau des IRA sei ausgeblieben – auch wenn zum Beispiel Anreize für Elektrofahrzeuge und Solarenergie im Wohnungsbereich gestrichen wurden.

Somit sieht Melrose das Glas für erneuerbare Energien in den USA eher halb voll: „Es war negativ, aber gleichzeitig etwas besser als der Markt erwartet hatte. Wir haben einige dieser Steuererleichterungen behalten, wie für Versorgerspeicher und Steuererleichterungen für die Produktion grüner Brennstoffe.“

Vor allem aber sieht Melrose die fundamentalen Trends auf dem Gebiet erneuerbare Energien intakt. Global erreichten die Investitionen in Energietransformationstechnologie zuletzt 2,2 Billionen Dollar – das Doppelte von 2020, wie er betont. Bis 2030 erwarte er ein Wachstum auf 3 Billionen Dollar.

Mit Blick auf Elektrofahrzeugen bemüht sich Melrose, die öffentliche Wahrnehmung zu korrigieren: „Wenn man auf die Schlagzeilen achtet, sieht es so aus, als ob dieser Markt rückläufig wäre.“ Melrose hingegen meint: „Ganz das Gegenteil ist der Fall.“ Nach 100 Prozent Wachstum im Jahr 2021 und einer Verlangsamung auf 20 Prozent im Vorjahr prognostiziert Melrose für 2025 wieder einen leichten Anstieg auf 25 Prozent.

Investmentgelegenheiten auf beiden Seiten

Fazit der Diskussionsrunde: Für Investoren halten sowohl die traditionellen Energien als auch der Alternativ-Sektor passable Anlagemöglichkeiten bereit.

Bei klassischen Energieträgern setzen Riley und sein Team aktuell verstärkt auf die nordamerikanischen Erdgasnetze. „Wir haben über den Sommer ziemlich viel nordamerikanische Gasinfrastruktur hinzugefügt, Unternehmen aus dem Verbund von Williams und TC Energy“, berichtet er. Diese Firmen sieht er „an vorderster Front bei der Erweiterung der Erdgasinfrastruktur über die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre.“

Erdgas spiele vor allem als Übergangsbrennstoff eine Schlüsselrolle: „Gas ist der am wenigsten kohlenstoffintensive der drei Kohlenwasserstoff-Energieträger Öl, Gas und Kohle“, betont Riley. Besonders in den USA, wo Energie angesichts des massiven Ausbaus von Rechenzentren und neuen Industrieansiedlungen knapper werde, sieht er strukturelle Nachfrage.

Im nachhaltigen Energiebereich konzentriert sich Melrose als Kernthema auf die Elektrifizierungs-Infrastruktur. „Das ist der Bereich, für den ich mich am meisten begeistere, weil man vom Rechenzentrum-Thema profitiert, aber auch viele andere großartige Treiber hat.“ Rechenzentren allein würden mittelfristig nur einen Bruchteil der Stromnachfrage ausmachen, erinnert Melrose, „viel mehr ins Gewicht fällt die Elektrifizierung von Gebäuden, Industrie und Transport“.

Auch die Kernkraft-Renaissance begreifen beide Guinness-Experten als Investmentchance. Investiert werde über Zulieferer und Versorger wie Iberdrola und Nextera Energy. Das Thema der Kleinen modularen Reaktoren (SMR), die eine Zeitlang als neuer Trend gehandelt wurden, bleiben jedoch außen vor: „Sie produzieren derzeit überhaupt keine positiven Renditen“, so Melrose.