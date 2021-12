Elektroauto: „Die E-Revolution rollt an die Kapitalmärkte“

DAS INVESTMENT.com: Herr Bauer, spätestens seit der Internationalen Automobil-Ausstellung im September ist das Thema Elektroauto allgegenwärtig. Viele Kritiker aber meinen, dass die Technologien überhaupt noch nicht marktreif sind. In „Der Spiegel“ konnte man von der „Starkstrom-Utopie“ lesen. Wann kommt die Generation Elektro auf die Straßen?



Thomas Bauer: Sie ist es bereits. Die Technologien sind marktreif, schließlich kann man bereits Elektroautos wie den Tesla Roadster kaufen. Vor kurzem hat sogar der erste Tesla-Laden auf europäischem Festland eröffnet, in der Münchener Blumenstraße. Und in Japan gibt es schon das erste Großserien-Elektroauto, den Mitsubishi I-MIEV. Ende 2010 kann man ihn voraussichtlich auch bei uns kaufen.



DAS INVESTMENT.com: Wo ist dann das Problem?



Bauer: Bisher hat einfach die Nachfrage gefehlt, um besonders die Batteriehersteller in die Lage zu bringen, die Akku-Zellen in einer Menge und zu einem Preis zusammenzuschalten, die für die Anwendung im Fahrzeug notwendig ist.



DAS INVESTMENT.com: Das hört sich nach einem klassischen Henne-Ei-Problem an. Ohne Nachfrage gibt es keine Elektroautos mit bezahlbaren Akkus und vernünftiger Reichweite und ohne attraktive E-Mobile keine Nachfrage.



Bauer: Das hat sich aber schon geändert und wie gesagt, die Technik ist inzwischen marktreif. Bei Reichweiten von 350 bis 400 Kilometer mit einer Akkuladung, wie beim Tesla Roadster, sind die Akkus bei über 95 Prozent der Fahrten kein Problem mehr.



DAS INVESTMENT.com: Die Autobauer messen die angegebene Reichweite aber meist anhand langsamer Norm-Fahrzyklen. Kommt zu einer forscheren Fahrweise noch eine Heizung oder Klimaanlage, dürfte die Reichweite um mehr als die Hälfte schrumpfen. Jeder kleinste Ausflug endet dann als Steckdosen-Jagd.