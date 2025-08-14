Die Schadenbilanzen von E-Autos gleichen sich der von Verbrennern an. Die schlichte Zunahme und wachsende Erfahrungen mit den Stromern sind laut GDV hierfür ausschlaggebend.

Es gibt zwar immer wieder Berichte über brennende E-Autos, aber statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit eines Brandes bei einem Elektroauto deutlich niedriger als bei einem Auto mit Verbrennungsmotor.

Nach einer aktuellen Auswertung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) gleichen sich sowohl die Häufigkeit als auch die Höhe der Schäden von Elektroautos und Verbrennern an: Waren die Vollkasko-Schäden von Elektroautos in der Vorjahres-Auswertung im Durchschnitt noch 20 bis 25 Prozent höher als die Schäden vergleichbarer Verbrenner, sind es nach einer aktuellen Auswertung nur noch 15 bis 20 Prozent.

Der nach wie vor bestehende Unterschied dürfte sich unter anderem dadurch erklären, dass in Elektroautos mehr Technik verbaut wird, die Reparatur oftmals aufwendiger und Ersatzteile teils teurer sind. Das ist etwa der Fall, wenn der Akku getauscht werden müsse - meist das kostspieligste Bauteil bei E-Autos.

Angleichung auch bei Schadenhäufigkeit

Eine ähnliche Tendenz gilt für die Schadenhäufigkeit: Wurden bei Elektroautos bisher 15 bis 20 Prozent weniger Schäden in der Vollkaskoversicherung reguliert, sind es aktuell nur noch 10 bis 15 Prozent weniger. „Je mehr Elektroautos auf der Straße unterwegs sind, desto weniger unterscheiden sich ihre Schadenbilanzen von vergleichbaren Autos mit Verbrennungsmotoren”, sagt die stellvertretende GDV-Hauptgeschäftsführerin Anja Käfer-Rohrbach.

Mehr Erfahrungen mit beschädigten Elektroautos

Zum 1. Januar 2025 waren circa 1,65 Millionen Elektro-Pkw zugelassen. Innerhalb von vier Jahren hat sich die Anzahl damit mehr als verfünffacht. Insgesamt ist die Zahl der E-Pkw dennoch gering. Ihr Anteil am Pkw-Bestand liegt bei etwa 3,3 Prozent, wie aus Zahlen des „Deutschlandatlas“ hervorgeht.

„Elektroautos kommen zunehmend im Alltag an: Eine breitere Modellpalette erreicht einen größeren Kundenkreis, zudem haben Werkstätten, Abschleppunternehmen, Feuerwehren und Gutachter inzwischen mehr Erfahrungen mit beschädigten Elektroautos. Mit dieser neuen Normalität verringern sich aktuell auch die anfänglich beobachteten Besonderheiten in den Schadenbilanzen“, sagt Käfer-Rohrbach.

Diese Entwicklung sei auch im Hinblick auf die Mobilitätswende positiv: „Langfristig deutlich höhere Reparaturkosten hätten der Akzeptanz von Elektroautos schaden können.“

Hintergrund der Untersuchung

Für die aktuelle GDV-Untersuchung wurden laut des Interessenverbands 53 Modellreihen von Elektroautos mit Verbrennern gepaart, die sich möglichst ähnlich sind. Dort, wo es keine baugleichen Modelle gibt, hat der GDV nach eigene Aussage passende Vergleichsfahrzeuge gefunden. Es seien dann für die betrachteten Modellreihen die Häufigkeit und die Höhe der Schäden jeweils über einen Zeitraum von drei Jahren ausgewertet worden.

Die Übersicht des Typklassen-Vergleichs gibt es hier.