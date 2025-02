Rund um das Insurtech Element war es in den vergangenen zwei Wochen erstaunlich still geworden, nachdem das Neugeschäftsverbot zum Jahresende und der vorläufige Insolvenzantrag zum Jahresbeginn durch die Bafin für den Berliner White-Label-Versicherer die Branche gehörig durchgeschüttelt hatten.

Bafin warnt Element-Kunden erneut

Nun lässt eine von der Aufsichtsbehörde Bafin veröffentlichte Information aufhorchen: Der Titel: „Versicherte sollten ihre Vertragsunterlagen prüfen“. So weit, so unspektakulär – da davon bereits in den vergangenen Wochen auch in der Berichterstattung von DAS INVESTMENT mehrfach die Rede war.

Hintergrund: Bei White-Label-Versicherungen tritt der Kooperationspartner und nicht der eigentliche Risikoträger nach außen hin als Ansprechpartner in Erscheinung. Im Schadensfall müsste jedoch der im Versicherungsvertrag angegebene Risikoträger zahlen, also Element. Hunderttausende Verträge sollen betroffen sein. Oft wissen die Kunden vermutlich nicht, dass Element ihr Versicherer ist.

Außerordentliches Kündigungsrecht, das auch akzeptiert wird

Klar war bisher, dass Betroffene unbedingt prüfen sollten, ob sie alternativen Versicherungsschutz benötigen, da eine Schadenregulierung durch Element nicht mehr sichergestellt ist. Helfen können Versicherungsvermittler, Versicherungsberater oder Verbraucherschutzorganisationen, so die Finanzaufsicht.

Doch jetzt gibt es eine weitere konkrete Handlungsempfehlung für Kunden. Die Bafin teilt mit, dass die Versicherten ein außerordentliches Kündigungsrecht nach § 314 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ( BGB ) haben, nachdem es bisher nicht so ausgesehen hatte, dass diese so einfach aus ihren Verträgen herauskommen. Verbraucherschützer hatten indes genau diese Forderung in Verbindung mit einer frühzeitigeren Kundeninformation erhoben.

Element wird laut der Bafin infolge des vorläufigen Insolvenzverfahrens und der Tatsache, aktuell keinen vollumfänglichen Versicherungsschutz mehr sicherstellen zu können, es grundsätzlich akzeptieren, wenn Versicherungsnehmer ihre Verträge außerordentlich kündigen. Um einen zeitlich lückenlosen Deckungsschutz zu gewährleisten, sollten die Betroffenen laut der Aufseher zunächst jedoch einen neuen Vertrag mit einem anderen Versicherer schließen, bevor sie ihr Element-Vertragsverhältnis beenden. Im Falle einer Insolvenzeröffnung würden die Policen ansonsten meistens binnen eines Monats enden.

Offene Fragen an die Bafin

Unklar ist, ob die Anwendung dieser Verfahrensweise in Verhandlungen mit Element durch die Bafin und den Insolvenzverwalter erreicht wurde oder warum die Bafin gerade jetzt diesen Hinweis gibt. DAS INVESTMENT hat der Aufsichtsebhörde hierzu eine Anfrage geschickt und wird eine etwaige Antwort nachreichen.

Blogger und DAS-INVESTMENT-Experte Stephan von Heymann weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass bei jeder Prämienerhöhung des Assekuradeurs bei Umdeckung auf einen neuen Risikoträger ohnehin ein außerordentliches Kündigungsrecht des Kunden besteht. Er geht davon aus, dass das bei Element bei fast allen Verträgen der Fall sein dürfte. Stimmt das, dürfte es die Bedeutung der Bafin-Mitteilung relativieren.

Hoher Handlungsdruck bei Übertragung des Portfolios

Aktuell prüft die Bafin nach eigener Aussage in Zusammenarbeit mit dem Vorstand des Insurtechs und dem vorläufigen Insolvenzverwalter, ob das Versicherungsportfolio auf einen anderen Versicherer übertragen werden kann. Wie groß dieses Portfolio ist, kann man ableiten aus einer Ratgeberseite (FAQ) für Kunden, die die Bafin zum Fall Element aufbereitet hat.

Darin werden als betroffene Versicherungsverträge genannt: Unfallversicherungen, Haftpflichtversicherungen (u.a. Privat- und Beruf-), Wassersportversicherungen, Hausratsversicherungen, Wohngebäudeversicherungen, Kfz-Garantieversicherungen, Inhaltsversicherungen, Rechtsschutzversicherungen, Garantieverlängerungsversicherungen, Fahrradversicherungen, Cyberversicherungen, Leasingsrückgabeschutz, Existenzschutzbriefe, Selbstbehaltversicherungen, Tierkrankenversicherungen und Immobiliengarantieversicherungen.

Schwierige Umdeckung

Spannend ist nun vor allem die Frage, was im Hintergrund wirklich passiert. Die Vertriebspartner von Element haben längst begonnen, die Policen umzudecken beziehungsweise den Kunden Alternativen anzubieten, um diese nicht zu verlieren. Auch für Vermittler ist der Druck aus Haftungsgründen groß. Gerade im Bereich von Wohngebäude-, Unfall- oder Haftpflichtverträgen könnten neue Schadenfälle ohne Deckung aufgrund existenzgefährdender Summen für Betroffene dramatische Auswirkungen haben. Handlungsempfehlungen für Vermittler hat die bekannte Berliner Kanzlei Wirth Rechtsanwälte zusammengestellt.

Wie gut die Bemühungen zur Umdeckung der Verträge zu anderen Erstversicherern bisher gefruchtet haben, ist unklar. Bekannt ist, dass der Mehrfachvermittler Asspario Versicherungsdienst mit der GVO Versicherung einen neuen Risikoträger gefunden hat. Man übernehme die Fahrrad-Kasko-Verträge inhaltlich eins zu eins mit einer Beitragsanpassung von 20 Prozent.

Viele Assekuradeure wollten sich indes auf Fragen von DAS INVESTMENT zu dem Thema nicht äußern. Ein Problem dürfte sein, dass viele Prämien von Element untertarifiert waren. Das zeigt auch der Fall des Versicherers Die Bayerische, der Kunden anbot, Element-Fahrradpolicen zu übernehmen, allerdings nur mit kräftigem Preisaufschlag.

Experte verweist auf bisher unbekannten Fall eines Assekuradeurs

Experte von Heymann kennt den Fall eines Assekuradeurs, der bisher nicht öffentlich bekannt wurde. Der Bootsversicherer Nammert aus Königs Wusterhausen hätte die Lage bei Element bereits weit vor deren Insolvenz erkannt und seine Verträge frühzeitig auf die Württembergische Versicherung umgedeckt.

„Ein Beispiel für eine sehr vorausschauende und professionelle Reaktion auf den Schlingerkurs, den Element bereits einige Monate vor dem eigenen Ende gefahren ist“, sagt der Experte. Für das Unternehmen sei es dennoch noch eine schwere Situation, im Zuge der Umdeckung und Prämiensteigerungen die Kunden zu halten.