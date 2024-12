Bafin verbietet Neugeschäft: Viele offene Fragen bei Element

Die Finanzaufsicht Bafin hat dem Insurtech Element Insurance das Neugeschäft verboten. Hintergrund soll die Kündigung eines Rückversicherungsvertrags sein. Nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ handelt sich dabei um die Hannover Rück. Die Bafin wollte zum Sachverhalt keine Stellung nehmen. Auf die an Element gerichtete Nachfrage von DAS INVESTMENT, antwortete die Kölner Kanzlei Höcker Rechtsanwälte und bestätigte den Sachverhalt. In dem Schreiben lässt sich die Element-Vorstandvorsitzende Astrid Stange wie folgt zitieren: „In der Tat haben wir eine Weisung von der Bafin erhalten, das Neugeschäft einzustellen. Dies ist eine unerwartete Situation für Element. Wir sind aktuell dabei, die üblichen Maßnahmen einer Versicherung in einer solchen Situation zu aktivieren. Hier haben wir vor allem das Wohle der Kunden im Blick, aber natürlich auch aller Mitarbeiter, Partner und Aktionäre.“ Die Partner des Unternehmens seien über diesen Umstand am Freitag, 21. Dezember informiert worden. Geschäftsmodell basiert auf Kooperation mit Assekuradeuren Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos , um diesen Artikel lesen zu können. Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei. KOSTENLOS ANMELDEN

Geschäftsmodell basiert auf Kooperation mit Assekuradeuren Element agiert am europäischen Markt vor allem als sogenannter White-Label-Versicherer und verfügt Schätzungen zufolge über mehr als 200.000 Verträge. Große Anteilseigner sind der Berliner Startup-Gründer Finleap und das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin. Das im Jahr 2017 gegründete und in Berlin ansässige Unternehmen entwickelt Policen, die Kunden, sogenannte Assekuradeure, in ihre Produkte integrieren und unter ihrem Namen vertreiben können, während Element als Versicherer die Risiken trägt. Das Unternehmen hat dafür eine Lizenz der Bafin. Element-Partner dürfte das Neugeschäftsverbot hart treffen Zu den Partnern zählen Unternehmen wie Hepster, Schutzgarant oder Warranty Expert. Auffällig ist, dass viele der Anbieter Garantieversicherungen im Angebot haben. Ein Geschäftsmodell, das vor allem beim Neukauf von Elektronikgeräten funktioniert.