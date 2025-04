Am Dienstag hat vor dem Amtsgericht Charlottenburg in Berlin die erste Gläubigerversammlung des insolventen Insurtechs Element Insurance stattgefunden. In dem nicht öffentlichen Termin informierte Insolvenzverwalter Friedemann Schade die Gläubiger über den aktuellen Stand sowie den weiteren Verlauf des am 1. März eröffneten Insolvenzverfahrens.

Hohe Anzahl angemeldeter Forderungen

Laut Schade, der bei der Versammlung in seinem Amt bestätigt wurde, sind in den ersten sechs Wochen des Insolvenzverfahrens über 11.000 Forderungsanmeldungen eingegangen. Der Insolvenzverwalter rechnet in den kommenden Wochen mit einer weiterhin hohen Anzahl von Anmeldungen.

Unter www.element-insolvenz.de ist ein Online-Informations- und Anmeldeportal für Gläubiger eingerichtet. „Darüber ist trotz der hohen Anzahl betroffener Vertragspartner eine geordnete und verbraucherfreundliche Möglichkeit zur Anmeldung der Insolvenzforderungen sichergestellt“, sagt Schade. Daneben wurde für die Anfragen der Element-Kunden ein Call-Center eingerichtet. Die vom Insolvenzgericht gesetzte Frist zur Forderungsanmeldung läuft noch bis Ende Mai 2025.