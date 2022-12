Jörg Schmidt Personalchef der Axa heuert bei Berliner Insurtech an

Jörg Schmidt wechselt zum Jahreswechsel zum Berliner Insurtech-Unternehmen Element, das nach eigenen Angaben durch eine „Kombination aus Versicherungs- und Technologiekompetenz zu einem Vorreiter der Digitalisierung in der Versicherungsbranche“ werden will. Element arbeite hierfür zu 100 Prozent Cloud-basiert und verfügt über eine Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als Erstversicherer für Schaden- und Unfallversicherung. Das konzernunabhängige Unternehmen kann damit EU-weit seine Services als Risikoträger anbieten.

Als wesentliche Voraussetzung, um seine Markt- und Wachstumsziele umzusetzen, sieht man bei dem Insurtech mit mehr als 130 Mitarbeiter aus 28 Nationen das richtige Personal auf Schlüsselpositionen an. So komme mit Schmidt jetzt ein „erfahrener Personalstratege“ ins Unternehmen, der „über eine große Expertise und Erfahrung in der Personalführung sowie als Versicherungsmanager“ verfüge: Er war nach seinem Karrierestart bei der Landesbank Baden-Württemberg Personalleiter bei der ABC Privatkundenbank.

In die Assekuranz wechselte Schmidt dann vor zwei Jahrzehnten, zunächst als Personalchef der Axa Deutschland in der Region Berlin. Nach weiteren Stationen in München und Köln ist er seit sieben Jahren Konzernpersonalleiter. In dieser zentralen Funktion war er unter anderem damit betraut, die Arbeitgebermarke aufzubauen. Außerdem habe er die Personalarbeit neu ausgerichtet und den Kulturwandel maßgeblich mitgeprägt, um den Versicherer auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten.

„Zentrale Rolle für die Personalstrategie“

„Mit seinem großen Erfahrungsschatz in strategischer und operativer Personalarbeit, mit seinem besonderen Fokus auf People, Leadership und Culture, ist Jörg Schmidt die perfekte Person für die des SVP People bei Element“, heißt es hierzu von seinem neuen Arbeitgeber. „Schmidt wird ab Januar kommenden Jahres die Gesamtverantwortung für People und Organization tragen und damit eine zentrale Rolle für die Personalstrategie und die zukünftige personelle Ausrichtung von Element spielen.“

Bei dem Berliner Insurtech soll Schmidt „zusammen mit Astrid Stange eine tragende Rolle in der zukünftigen Ausrichtung des Unternehmens einnehmen“. Die neue Vorstandsvorsitzende übernahm im Oktober den Job von Christian Macht, der knapp fünf Jahre lang an der Element-Spitze stand. Macht werde sich neuen Aufgaben widmen, einen Medienbericht über „Meinungsverschiedenheiten mit einigen Investoren“ als mögliche Ursache für den Führungswechsel dementierte das Unternehmen.

Stange war erst im August Co-Chefin des Insurtech-Unternehmens geworden. Sie arbeitete bereits vor zwei Jahrzehnten als Seniorpartnerin bei der Unternehmensberatung Boston Consulting Group, wo sie unter anderem von 2008 bis 2013 das deutsche Versicherungsgeschäft leitete. Von dort wechselte sie zur Deutschland-Tochter der Axa, wo sie Vorstandsmitglied für Strategie, Personal, Organisation und Kundenmanagement wurde. Anschließend ging sie zur Axa Group, wo sie von 2017 bis 2021 Mitglied des obersten Firmengremiums war.