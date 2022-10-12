Digitalisierung bei Versicherern Co-Chef Christian Macht verlässt Insurtech Element
Christian Macht hört zum Ende dieser Woche als Co-Vorstandsvorsitzender der Element Insurance auf. Das berichtet aktuell das Unternehmen, das nach eigenen Angaben Europas einziges zu 100 Prozent cloudbasiert arbeitendes Insurtech-Unternehmen ist . Die Berliner beschäftigen mehr als 130 Mitarbeiter aus 28 Nationen und besitzen eine Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als Erstversicherer für Schaden- und Unfallversicherung.
Macht stand knapp fünf Jahre lang an der Spitze des Unternehmens. In dieser Zeit habe er „das Geschäftsmodell neu und richtig ausgerichtet“, kommentiert Ralf Wohltmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Den Vorstandsvorsitz übernimmt die ehemalige Axa-Vorständin Astrid Stange, seit August Co-Chefin des Insurtech-Unternehmens. Macht werde sich neuen Aufgaben widmen, einen Medienbericht über „Meinungsverschiedenheiten mit einigen Investoren“ dementierte das Unternehmen.