Digitalisierung bei Versicherern Co-Chef Christian Macht verlässt Insurtech Element

Stühlerücken bei Element Insurance, einem Erstversicherer mit Lizenz als Schaden- und Unfallversicherer aus Berlin: Christian Macht legt sein Mandat als Co-Vorstandsvorsitzender zur Monatsmitte nieder. Seine Aufgaben übernimmt eine ehemalige Axa-Managerin, die erst vor wenigen Wochen an Bord ging.

Christian Macht: Der bisherige Co-Vorstandsvorsitzender gibt sein Amt bei der ELEMENT Insurance AG auf, um sich neuen Aufgaben zu widmen.

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Christian Macht hört zum Ende dieser Woche als Co-Vorstandsvorsitzender der Element Insurance auf. Das berichtet aktuell das Unternehmen, das nach eigenen Angaben Europas einziges zu 100 Prozent cloudbasiert arbeitendes Insurtech-Unternehmen ist . Die Berliner beschäftigen mehr als 130 Mitarbeiter aus 28 Nationen und besitzen eine Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als Erstversicherer für Schaden- und Unfallversicherung.

Macht stand knapp fünf Jahre lang an der Spitze des Unternehmens. In dieser Zeit habe er „das Geschäftsmodell neu und richtig ausgerichtet“, kommentiert Ralf Wohltmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Den Vorstandsvorsitz übernimmt die ehemalige Axa-Vorständin Astrid Stange, seit August Co-Chefin des Insurtech-Unternehmens. Macht werde sich neuen Aufgaben widmen, einen Medienbericht über „Meinungsverschiedenheiten mit einigen Investoren“ dementierte das Unternehmen.