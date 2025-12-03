Der Versichererverband GDV hat ein Konzept für flächendeckenden Elementarschutz vorgelegt. Kernstück ist der neue Rückversicherer Elementar Re.

Wiederaufbau nach der Ahr-Flut im Sommer 2021: Bei der teuersten Naturkatastrophe in den vergangenen Jahren war ein Großteil der Schäden nicht durch Elementarschadenversicherungen abgedeckt. Das soll sich nun ändern.

Die deutschen Versicherer haben ein Modell vorgelegt, wie Elementarschutz in Deutschland flächendeckend verfügbar, langfristig versicherbar und bezahlbar werden kann. Das Konzept mit dem Namen Elementar Re wurde einen Tag vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz vorgestellt.

„Die Klimaschäden haben sich in Deutschland seit 1980 verfünffacht“, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Das Ziel sei ein Sicherungssystem, das dauerhaft funktioniert – fair für Hauseigentümer, stabil für den Markt und tragfähig für die öffentliche Hand.

Hochrisikogebäude in neuem Pool gebündelt

Mehr als 400.000 Wohngebäude in Deutschland liegen in Gebieten, in denen risikogerechte Prämien schwer zu stemmen wären. Besonders in den ZÜRS-Zonen 3 und 4 wird oft entweder überhaupt kein Schutz angeboten oder nur zu sehr hohen Prämien.

Elementar Re soll diese Hochrisikogebäude bündeln und so auch in anspruchsvolleren Risikolagen Versicherungsschutz ermöglichen. Die Versicherungsverträge für diese Häuser können die Erstversicherer an Elementar Re weitergeben. Die Prämien werden auf eine Obergrenze gedeckelt, die nach der Größe des versicherten Gebäudes gestaffelt werden soll. Die Differenz soll über einen kleinen, breit verteilten Ausgleich finanziert werden.

Staatlicher Stop-Loss nur bei Extremereignissen

Im Schadenfall verfügt Elementar Re über zwei privatwirtschaftliche Sicherungsstufen: eine eigene Rückversicherung und einen schrittweise aufgebauten Sicherungsfonds. Ergänzt werden diese durch einen staatlichen Stop-Loss-Mechanismus, der ausschließlich bei seltenen Extremereignissen greift. Der Staat übernimmt damit weder die Rolle eines Erstversicherers noch eines dauerhaften Rückversicherers. Dieser klar definierte Mechanismus bildet einen Schutzanker für außergewöhnlich schwere Katastrophen mit einem Schadenvolumen von mehr als 30 Milliarden Euro.

Opt-Out statt Versicherungspflicht

Der Koalitionsvertrag zielt auf eine möglichst flächendeckende Elementarschadenversicherung ab. Die Versicherungswirtschaft greift diesen politischen Impuls auf: Elementarschutz wird zur Regel, ohne dass ein Abschluss erzwungen wird. Im Neugeschäft soll der Schutz automatisch enthalten sein, im Bestand erfolgt bis zu einem Stichtag eine einmalige, gesetzlich geregelte Umstellung. In beiden Fällen besteht eine Opt-out-Möglichkeit. Wer diese nutzt, erklärt zugleich, im Schadenfall keine staatliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Bisher sind nur etwa 57 Prozent aller Wohngebäude in Deutschland gegen Elementarschäden versichert. Ziel ist nun eine Quote nahe 100 Prozent. Der GDV lehnt eine Pflichtversicherung ab, befürwortet aber das Opt-Out-Verfahren als milderen Eingriff.

Prävention als unverzichtbare Grundlage

Eine flächendeckende und tragfähige Elementarschadenversicherung ist laut GDV nur möglich, wenn effektive Präventionsmaßnahmen konsequent umgesetzt werden. „Versicherung allein reicht nicht“, warnt Asmussen. „Ohne konsequente Prävention werden die Risiken weiter steigen – und das gefährdet das ganze System.“

Zu den geforderten Maßnahmen gehören verbindliche Vorschriften für das Bauen in Gefahrengebieten, verpflichtende Gefährdungsbeurteilungen bei Neubauten sowie maximale Transparenz über lokale Risiken durch ein bundesweites Naturgefahrenportal und einen gesetzlichen Naturgefahrenausweis für Gebäude. Nur wenn Risiken frühzeitig erkannt und baulich berücksichtigt werden, kann Versicherungsschutz überhaupt tragfähig angeboten und Schäden wirksam begrenzt werden.

Die versicherten Schäden durch Naturgefahren bewegten sich 2024 auf einem ähnlichen Level wie im Vorjahr. Während starke Herbst- und Winterstürme größtenteils ausblieben, verursachten Hochwasser und Überschwemmungen erhebliche Schäden.