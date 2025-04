An vorderster Front gegen eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden kämpft seit Jahren der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Nun springt ihm der Interessenverband der Grund-, Haus- und Wohnungseigentümer bei: „Zwar empfehlen wir Eigentümern, eine Versicherung gegen Naturgewalten abzuschließen. Die Pflicht dazu lehnen wir aber klar ab“, sagt Haus & Grund-Präsident Kai Warnecke zu „Bild“. „Das ist ein unverhältnismäßiger Eingriff in das Eigentum.“ In Hochrisikogebieten, wie dem Ahrtal, könnte laut Warnecke eine Elementarschadenversicherung für die Anwohner unbezahlbar werden.

In der Zeit von Koalitionsverhandlungen schlägt gemeinhin die Stunde der Lobbyisten. Sie setzen sich für ihre Interessen ein, wenn die politischen Karten neu gemischt werden. Unter diesem Gesichtspunkt sind die Verbände der Grund-, Haus- und Wohnungseigentümer mit ihrer aktuellen Kommunikationsoffensive spät dran. Aber offenbar erfolgreich. Denn ihr Plädoyer zu den negativen Folgen einer vermeintlichen Pflichtversicherung für Versicherte gegen Elementarschäden schaffte es gestern in die „Bild“-Zeitung.

Preissteigerungen zwischen 120 und 1600 Euro

„Bild“ bezieht sich auf Berechnungsbeispiele des Maklers und Vergleichers Check24. Demnach könnten je nach Lage die Kosten um bis zu rund 1600 Euro pro Jahr steigen. Ergänzt wird dies durch den Hinweis, dass Vermieter die Kosten auf Mieter umlegen können.

Für ein Einfamilienhaus (130 Quadratmeter Wohnfläche, kein Keller) in der Gefahrenzone 1 (nach aktueller Datenlage nicht von Hochwasser betroffen, rund 90 Prozent aller Wohnhäuser) würden rund 120 Euro mehr pro Jahr fällig.

In Gefahrenzone 2 (Hochwasser seltener als ein Mal in 100 Jahren) wären es rund 305 Euro pro Jahr Aufschlag für die Elementarschadenversicherung.

In Gefahrenzone 3 (Hochwasser mindestens ein Mal in zehn bis 100 Jahren) müssten Hauseigentümer rund 1.420 Euro pro Jahr mehr bezahlen.

In Gefahrenzone 4 (Hochwasser mindestens ein Mal in zehn Jahren) sind es für ein 130-Quadratmeter-Einfamilienhaus sogar mehr als 1.600 Euro pro Jahr mehr. Rund 0,4 Prozent der Wohnhäuser liegen in dieser Zone.

Die Beispiele beziehen sich auf das Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen (kurz „ZÜRS“). Es fasst versicherungsrelevante Geodaten zusammen und ermöglicht es den Versicherern dadurch, das Risiko von Überflutungen und anderen Naturgefahren zu kategorisieren. In das System wurden insgesamt über 22 Millionen Adressen eingespeist. Je nachdem, wie hoch das Überschwemmungsrisiko ist, wird jede Adresse einer der vier Gefährdungsklassen zugeordnet.

Wohneigentümer-Verband WiE befürwortet die Einführung

Dass es auch andere Stimmen zu dem Thema gibt, unterschlägt der Beitrag. So äußert sich in einem aktuellen Statement zum Koalitionsvertrag der Verein Wohnen im Eigentum (WiE) positiv zur Einführung einer Elementarschadenpflichtversicherung. Dahinter steht ein Interessenverband für selbstnutzende und vermietende Wohneigentümer mit knapp 15.000 Mitgliedern, der sich nach eigenen Angaben seit langem für eine Pflichtversicherung einsetzt – ergänzt durch staatliche Präventionsmaßnahmen, etwa im Hochwasserschutz, und einen stärkeren Verbraucherschutz bei Versicherungsbedingungen.

Mit Opt-Out-Lösung sei die Versicherungspflicht faktisch ausgehebelt

Kritisch sieht der Verein die im Raum stehende Opt-Out-Lösung, durch die die Versicherung zwar standardmäßig inbegriffen ist, der Kunde sie aber abwählen kann. Das Modell bieten heute schon verschiedene Versicherer in ihren Verträgen für den Elementar-Baustein an. Es hilft laut WiE Wohnungseigentümern nur dann, wenn ein Verzicht auf die Versicherung allstimmig beschlossen werden muss.

„Ansonsten kann der Versicherungsschutz zu Lasten einzelner Wohnungseigentümer durch die Mehrheit ausgehebelt werden, was im Schadensfall existenzbedrohend sein kann“, sagt WiE-Vorständin Sandra von Möller.

Das sieht auch der Verbraucherzentrale Bundesverband so. Er kritisiert, dass eine Opt-Out-Lösung die Einführung einer Pflichtversicherung schlicht konterkariert: Es sorge zwar für mehr Versicherungsschutz, stelle aber keine echte Pflichtversicherung dar, da ein Opt-Out es weiterhin ermöglicht, auf den Versicherungsschutz zu verzichten. Damit blieben insbesondere einkommensschwache Eigentümer weiterhin ungeschützt. Rechtsexperten haben zudem bereits darauf hingewiesen, dass eine nicht abwählbare Pflichtversicherung im deutschen Zivilrecht systemfremd wäre.

SPD wollte ursprünglich das französische Modell

Eine Opt-Out-Regelung wurde in der Vergangenheit von den Unionsparteien bevorzugt und als Antrag schon 2023 in den Bundestag eingebracht und 2024 abgelehnt. Sprich: Die SPD als Teil der damaligen Ampel-Koalition war dagegen. Sie plädierte wiederholt für das französische Modell mit automatischer Integration des Elementarschutzes in jede Gebäudeversicherung. Die Prämien werden dabei solidarisch und nicht risikobasiert als fester Prozentsatz von 12 Prozent der Versicherungssumme berechnet.

Bei der jetzt gefundenen Lösung scheint die Integration einer Opt-Out-Regelung als weiterer Kompromiss aber wahrscheinlich, um die derzeit bundesweit immer noch geringe Absicherung gegen Elementarschäden von etwas über 50 Prozent der Wohngebäudeversicherten zu erhöhen. Zu einer solchen Lösung sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen mit Blick auf die Versicherten bereits vor Jahren: „Es wäre ein milderes Mittel, als sie staatlich zu einer Versicherung zu zwingen“.



Das sagt der Experte

Dass der Passus zum Thema Opt-Out im Koalitionsvertrag, über den sich die künftigen Koalitionäre offenbar nicht einigen konnten, für die Bewertung der Frage einer Pflichtversicherung entscheidend ist, sieht auch Stephan von Heymann so. Der Versicherungsexperte und Blogger schreibt regelmäßig für DAS INVESTMENT. Er widerspricht der Darstellung, dass die Koalitionsvereinbarung als strikte Pflicht zum Abschluss einer Elementarschadenversicherung zu bewerten sei, wie von „Bild“ und Haus & Grund nach seiner Auffassung plump unterstellt wird.

Stephan von Heymann, @ privat

Den Berechnungen will er, was die Prämienhöhen angeht, indes nicht widersprechen. Er kenne Fälle, in denen der Elementarbaustein weit über 1.000 Euro gekostet habe. Allerdings fehlten in der aktuellen Berichterstattung Angaben zu Parametern und konkretem Versicherer, um die veröffentlichten Berechnungsbeispiele nachvollziehen zu können.

Über den „Bild“-Beitrag, den er „Panikmache“ und „Quatsch“ nennt, ärgert er sich aus anderen Gründen. Von Heymann: „Es wird so getan, als würde eine Pflichtversicherung kommen, ohne dass sich dabei der jetzige Markt für Elementardeckungen verändern würde. Tatsächlich aber gehen die Überlegungen dahin, die Pflichtversicherung mit einem staatlichen Rückversicherer, der aus einer Umlage aller Hausbesitzer gespeist wird, zu unterstützen. Insofern ist es unlauter, die bisherige Prämienkalkulation der Versicherer als Maßstab zu nehmen und zu behaupten, dies seien dann die zukünftig zu zahlenden Prämien.“

Politik steht erst am Anfang

In Wirklichkeit werde an einer sehr viel komplexeren Lösung gearbeitet, die die Rückversicherungskosten der Versicherer senke. Man hätte nicht mehr die Prämien, die man heute für Elementarschutz zahlen müsste, da der Staat mit seinem Rückversicherer keine Gewinnabsichten verfolgen dürfte.

Für von Heymann gibt es Argumente pro und contra einer Elementarschadenpflichtversicherung. Aber „Im Prinzip weiß keiner, was die Politik machen will, die Pläne sind noch ganz am Anfang.“