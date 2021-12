Elena Shaftan Jupiter Asset Management verliert Fondsmanagerin

Elena Shaftan, die zusammen mit Colin Croft den Aktienfonds Jupiter New Europe (WKN: A0MRMV) managt, verlässt dieses Jahr Jupiter Asset Management. Die Osteuropa-Expertin will sich laut Jupiter Aufgaben außerhalb des Fondsmanagements widmen.Shaftans Nachfolgerin wird Kathryn Langridge, die bereits seit 2010 im Unternehmen ist. Sie wird zusammen mit Colin Croft den Aktienfonds Jupiter New Europe managen.