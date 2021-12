"Elitäre Truppe von Spitzenleuten" Das verspricht Mehmet Göker Meg-Mitarbeitern

In Deutschland wird er per internationalem Haftbefehlt gesucht, in der Türkei eröffnet er eine Filiale des Versicherungsvertriebs nach der anderen: Der umstrittene Meg-Gründer Mehmet Göker macht immer wieder von sich reden.



Nach der Auflösung seines Versicherungsvertriebs Meg flüchtete Göker, der in Deutschland polizeilich gesucht wurde und immer noch wird, in die Türkei. In der nahe Izmir gelegenen Stadt Kusadasi betrieb er weiterhin Versicherungsgeschäfte, unter anderem auch mit deutschen Versicherern. Anfang 2016 dann das spektakuläre Comeback: Auf seiner Facebook-Seite gab Göker die Eröffnung der Meg in Kusadasi und Istanbul bekannt. Nur einen Monat später meldete er seine erste Million sowie die Eröffnung einer weiteren Meg-Niederlassung im türkischen Batman.