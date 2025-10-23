Ellwanger & Geiger stellt Portfoliomanager Maximilian Jolk ein
Die Privatbank Ellwanger & Geiger hat Maximilian Jolk als neuen Portfoliomanager gewonnen. Der 35-Jährige wird bei dem Stuttgarter Bankhaus künftig für Einzelwertstrategien verantwortlich sein.
Jolk verfügt über mehr als zwölf Jahre Erfahrung im Portfolio- und Fondsmanagement. Zuletzt arbeitete er bei der BW-Bank in Stuttgart, eine Tochter der LBBW, wo er im Anlageausschuss tätig war und die LBBW Balance Fonds mitbetreute.
Zuvor absolvierte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der National-Bank und ein berufsbegleitendes Studium in Business Administration an der FOM mit Schwerpunkt Investments, Finanzierung und Unternehmensbewertung.
Über Ellwanger & Geiger
1912 gegründet ist Ellwanger & Geiger das älteste unabhängige Privatbankhaus mit Stuttgarter Wurzeln. Zum breiten Leistungsportfolio zählen unter anderem alternative Kapitalanlagen, Investments in Megatrends und Aktien sowie Ruhestandsplanung und Baufinanzierung.