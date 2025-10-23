Die Privatbank Ellwanger & Geiger baut ihr Portfoliomanagement weiter aus: Mit Maximilian Jolk kommt ein erfahrener Manager für Einzelwertstrategien zum Stuttgarter Bankhaus.

Maximilian Jolk: Der 35-Jährige bringt zwölf Jahre Erfahrung im Portfolio- und Fondsmanagement mit.

Die Privatbank Ellwanger & Geiger hat Maximilian Jolk als neuen Portfoliomanager gewonnen. Der 35-Jährige wird bei dem Stuttgarter Bankhaus künftig für Einzelwertstrategien verantwortlich sein.

Jolk verfügt über mehr als zwölf Jahre Erfahrung im Portfolio- und Fondsmanagement. Zuletzt arbeitete er bei der BW-Bank in Stuttgart, eine Tochter der LBBW, wo er im Anlageausschuss tätig war und die LBBW Balance Fonds mitbetreute.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Zuvor absolvierte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der National-Bank und ein berufsbegleitendes Studium in Business Administration an der FOM mit Schwerpunkt Investments, Finanzierung und Unternehmensbewertung.

Über Ellwanger & Geiger

1912 gegründet ist Ellwanger & Geiger das älteste unabhängige Privatbankhaus mit Stuttgarter Wurzeln. Zum breiten Leistungsportfolio zählen unter anderem alternative Kapitalanlagen, Investments in Megatrends und Aktien sowie Ruhestandsplanung und Baufinanzierung.