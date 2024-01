2023 war das Jahr von Big Tech. Der US-Technologieindex Nasdaq 100 legte vergangenes Jahr um stolze 50,4 Prozent zu. Werttreiber dafür waren vor allem die Magnificent Seven. Das macht sich natürlich auch bei den Vermögen der Chefs bemerkbar. Ganz vorn dabei: Tesla-Gründer Elon Musk.



Musks Vermögen wuchs im Jahr 2023 um 95,4 Milliarden US-Dollar, wie der Bloomberg Billionaires Index zeigt. Musks Nettovermögen liegt damit nun mehr als 50 Milliarden US-Dollar über dem von LVMH-Chef Bernard Arnault, dessen Aktie im Zuge der sich verlangsamenden Weltwirtschaft und einer sinkenden Nachfrage nach Luxusgütern nachgab.



Damit ist Elon Musk erneut der reichste Mensch der Welt.



Vermögen der Tech-Milliardäre steigt rasant Musks Aufstieg ist kein Einzelfall. So wuchs das Vermögen der Tech-Milliardäre im Zuge des globalen KI-Hypes insgesamt um 48 Prozent, was einem Anstieg von 658 Milliarden US-Dollar entspricht.



Mark Zuckerberg, Chef von Meta und damit Herr über...