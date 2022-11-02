Hund im Halloween-Kostüm So treibt Elon Musk den Dogecoin-Kurs nach oben

Der neue Twitter-Besitzer Elon Musk trieb am Dienstag den Kurs der Kryptowährung Dogecoin nach oben. Dafür twitterte der vermögendste Mensch der Welt ein Foto seines Hunds im Halloween-Kostüm. Die Dogecoin-Gemeinde schien begeistert, aber nicht nur wegen des Shiba Inus.

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Seitdem Elon Musk Twitter übernommen hat, legte die Kryptowährung Dogecoin ordentlich zu. Der Kurs der digitalen Währung stieg seit dem Twitter-Kauf um rund 85 Prozent auf 0,13 Euro/Dogecoin. Einen neuen Höhenflug erreichte Dogecoin jedoch am Dienstag, mit einem Plus von rund 25 Prozent. Hintergrund war ein Tweet des Tesla-Chefs, welcher seinen Shiba Inu – dem Logo von Dogecoin – im Halloween-Kostüm zeigte. Der Hund trug dabei ein Twitter-T-Shirt mit Twitter-Logo darauf und daneben einen Twitter-Halloween-Kürbis.

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Dogecoin-Fans rechnen bereits seit längerem damit, dass man auf Twitter bald mit Dogecoin zahlen kann und die Kryptowährung damit als gültiges Zahlungsmittel akzeptiert werden könnte. Diese Idee hatte Musk bereits im April geäußert. Auch wenn es bislang keinerlei offizielle Bestätigung dafür gibt, reichte das Bild offenbar völlig aus, um ein solches Kursplus zu erzeugen.