Anja Ciechowski zur Elterngelddiskussion Elterngeld: „Ich musste mir eingestehen – ich bin abhängig von meinem Partner“

Der Vorstoß von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne), das Elterngeld für gut Verdienende zu streichen, hat einen Aufschrei ausgelöst. Aber was ist daran eigentlich so problematisch, wie holt man das meiste aus dem Elterngeld raus und was muss man dabei beachten? Das beantwortet Finanztip-Redakteurin und „Auf Geldreise“-Host Anja Ciechowski.

Familie mit leerer werdendem Portemonnaie: „Elterngeld darf nicht zur Armutsbedrohung für Familien werden“, sagt Anja Ciechowski von Finanztip.

DAS INVESTMENT Academy: Aktuell gibt es eine große Debatte ums Elterngeld. Inwiefern ist es problematisch, dass die Bezugsgrenze von 300.000 Euro auf 150.000 Euro zu versteuernden Einkommen abgesenkt werden soll? Und was entgegnest du Menschen, die sagen: 150.000 Euro Jahreseinkommen ist eine Menge Geld und die Diskussion um die Absenkung der Grenze ein Luxusproblem? Anja Ciechowski von Finanztip © Finanztip Anja Ciechowski: Werdende Eltern mit einem zu versteuernden Haushaltseinkommen von 150.000 Euro haben ab kommendem Jahr keinen Anspruch mehr auf Elterngeld. Das Bundesfamilienministerium geht davon aus, dass das etwa 60.000 Familien treffen könnte. Potenziell betroffen sind voraussichtlich mehr: Der Spiegel berichtet, dass 2020 etwa fünf Prozent der Paare unter 50 Jahren (435.000) ein zu versteuerndes Einkommen von über 150.000 Euro hatten. Eine Frage ist, ob die Betroffenen tatsächlich auf das Elterngeld angewiesen sind? Zum einen gehören sie mit einem Einkommen vom über 150.000 Euro zu den reichsten 5 Prozent unserer Gesellschaft – eine äußerst privilegierte Situation. Zum anderen liegt der Höchstsatz des Elterngeldes bei 1.800 Euro monatlich. Viele Besserverdienende verzichten demzufolge bereits jetzt auf einen großen Teil ihres eigentlichen Einkommens, wenn sie in Elternzeit gehen und währenddessen Elterngeld beziehen. Und trotzdem kann es auch für Besserverdienende finanziell schwierig werden. In vielen deutschen Großstädten sind die Mieten mittlerweile beispielsweise so hoch, dass es an Eltern nicht spurlos vorbeigehen würde, sollten künftig Elterngeld und ein komplettes Einkommen wegfallen. Viel gravierender werden jedoch die gleichstellungspolitischen Auswirkungen sein, die die Absenkung der Einkommensgrenze mit sich bringt. Darauf weist selbst das Bundesfamilienministerium hin. Konkret: Gut verdienende (meist) Väter werden voraussichtlich noch seltener Elternzeit nehmen. Das fördert die Ungleichverteilung der Care-Arbeit zulasten der Frau. Verstärkte Retraditionalisierung und finanzielle Abhängigkeit von Müttern und Frauen droht sich noch stärker zu verfestigen. Um doch unter die Einkommensgrenze zu fallen, werden verstärkt Frauen vor der Geburt in Teilzeit gehen – mit deutlichen Konsequenzen für die eigene Karriere und Rente. Und letztendlich werden sich vermutlich auch einige gut verdienende Paare die Frage stellen, ob sie überhaupt ein (weiteres) Kind wollen. Ob Luxusproblem oder nicht, was bei der ganzen Diskussion nicht vergessen werden sollte, ist: Seit Einführung 2007 ist das Elterngeld nie erhöht worden. Mindest- und Höchstsatz stagnieren seit 16 Jahren bei 300 beziehungsweise 1.800 Euro im Monat – trotz gestiegener Lebenshaltungskosten. Elterngeld darf nicht zur Armutsbedrohung für Familien werden. Fakt ist aber auch: Wegen der anhaltend hohen Inflation dürften beide Beträge mittlerweile gut ein Viertel weniger wert sein. Dabei sollten doch alle Eltern vom Elterngeld leben können. Was müssen Paare beim Beantragen vom Elterngeld beachten? Anja: Elterngeld ist eine schöne Sache. Es ermöglicht frisch gebackenen Eltern nach der Geburt des Kindes erstmal zu Hause zu bleiben, den Nachwuchs kennenzulernen und als Familie zusammenzuwachsen. Damit für jeden was dabei ist, kann zwischen drei Varianten gewählt werden. Sie dürfen kombiniert werden, und nebenbei noch was dazuverdienen ist auch drin – alles natürlich unter bestimmten Voraussetzungen. Fragen, mit denen ihr euch frühzeitig auseinandersetzen solltet, sind: Wer nimmt wie lange Elternzeit?

Basiselterngeld, Elterngeld Plus, Partnerschaftsbonus: Welche Elterngeldvariante passt zu uns?

Und wie viel Elterngeld werden wir voraussichtlich haben? Auch wenn es vielleicht nervig ist und euer Fokus eher auf Kinderzimmer, Kita und Co. liegt, solltet ihr euch unbedingt in die Materie einlesen. Andernfalls lasst ihr euch den ein oder anderen Schein entgegen. Was sind typische Missverständnisse beim Thema Elterngeld und was können Paare besser machen? Anja: Wer beim Elterngeld ein paar Punkte berücksichtigt, kann unter Umständen ein bisschen mehr Geld rausholen. Für Verheiratete gilt: Steuerklasse rechtzeitig wechseln. Das erhöht das Nettoeinkommen und spätere Elterngeld. Der Elternteil, der länger Elternzeit nimmt, sollte frühzeitig in die günstigere Steuerklasse III wechseln. Mütter spätestens sieben Monate vor dem Mutterschutz, Väter spätestens sieben Monate vor der Geburt.

Steuerklasse rechtzeitig wechseln. Das erhöht das Nettoeinkommen und spätere Elterngeld. Der Elternteil, der länger Elternzeit nimmt, sollte frühzeitig in die günstigere wechseln. Mütter spätestens sieben Monate vor dem Mutterschutz, Väter spätestens sieben Monate vor der Geburt. Immer den Elterngeld-Bescheid kontrollieren . Vor allem auf den Bemessungszeitraum achten und darauf, welche Einkünfte zur Berechnung herangezogen wurden.

. Vor allem auf den Bemessungszeitraum achten und darauf, welche Einkünfte zur Berechnung herangezogen wurden. Basis-Elterngeld, Elterngeld Plus und Partnerschaftsbonus – die Elterngeld-Kombinationen könnt Ihr nachträglich noch ändern und so zum Beispiel später Elterngeld-Monate hinten dranhängen. Dafür einfach einen formlosen Antrag bei der Elterngeldstelle stellen und Änderungswunsch begründen.

– die Elterngeld-Kombinationen könnt Ihr nachträglich noch ändern und so zum Beispiel später Elterngeld-Monate hinten dranhängen. Dafür einfach einen formlosen Antrag bei der Elterngeldstelle stellen und Änderungswunsch begründen. Diejenigen, die während der Elterngeld-Monate Teilzeit arbeiten wollen, sollten das Elterngeld Plus wählen – in der Regel habt Ihr so immer mehr vom Elterngeld.

Diejenigen, die während der Elterngeld-Monate Teilzeit arbeiten wollen, sollten das Elterngeld Plus wählen – in der Regel habt Ihr so immer mehr vom Elterngeld. Wenn beide Teilzeit arbeiten und die 24 bis 32 Wochenstunden nicht überschreiten, könnt ihr euch den Partnerschaftsbonus sichern und damit mehr Elterngeld. Wie aufwendig ist es, das Elterngeld zu beantragen? Wie viel Zeit sollten Paare dafür einplanen und wann ist der beste Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen? Anja: Elterngeld beantragt ihr bei der jeweils zuständigen Elterngeldstelle. Nutzt ruhig schon die Zeit vor der Geburt, um alles zusammenzusuchen und auszufüllen. Nach der Geburt werden eure Prioritäten woanders liegen. Diese Unterlagen braucht ihr: Antrag auf Elterngeld (beide Eltern müssen unterschreiben),

Vordruck zur Einkommenserklärung,

Einkommensnachweise (Gehaltsnachweise der letzten zwölf Monate vor Geburt des Kindes beziehungsweise vor Beginn des Mutterschutzes bei Müttern),

bei Selbstständigkeit letzter Einkommensteuerbescheid aus dem Kalenderjahr vor der Geburt,

Kopie des Personalausweises,

Meldebescheinigung,

Bescheinigung der Krankenkasse über Mutterschaftsgeld

Bescheinigung des Arbeitgebers über dessen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld

Vereinbarung mit dem Arbeitgeber über die Elternzeit. Anschließend ergänzt ihr die Unterlagen um die Geburtsurkunde und Steuer-ID des Kindes – beides bekommt Ihr ein paar Wochen nach der Geburt zugeschickt – und schickt dann alles an die Elterngeldstelle. In einigen Bundesländern könnt ihr Elterngeld auch online beantragen über den Antrags-Assistenten ElterngeldDigital. Wartet damit nicht zu lange. Denn Elterngeld wird maximal drei Monate rückwirkend gezahlt. Und nicht vergessen: Wer Elterngeld erhält, muss für das Bezugsjahr eine Steuererklärung abgeben. Wo können sich Paare bezüglich des Elterngeldes beraten lassen und Hilfe bekommen? Anja: Hilfe, weiterführende Infos, Anträge oder Adressen rund um Familienleistungen findet ihr beim Familienportal des Bundesfamilienministeriums. Und mit dem Elterngeldrechner könnt ihr direkt ausrechnen, welche Elterngeldkombi für euch am günstigsten ist. Bei Bedarf könnt ihr euch auch beim Familienzentrum in eurer Nähe wenden. Die unterstützen euch beim Ausfüllen des Elterngeldantrags. Welche Bedeutung hatte das Elterngeld für dich persönlich und wie hast du das geregelt? Anja: Als ich 2017 einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hielt, war mir direkt klar: Auf viel Elterngeld kann ich nicht hoffen. Also legte ich bereits vor der Geburt das zur Seite, was möglich war. Das hat geholfen. War aber nicht genug. Finanzielle Abhängigkeit vom Partner Nach der Geburt flatterte der Elterngeldbescheid ins Haus: 300 Euro monatlich – der Mindestsatz. Und weniger als das Bürgergeld. Zum Leben definitiv zu wenig. Unterm Strich musste ich mir damals eingestehen: Ich bin finanziell abhängig von meinem Partner. Und so ein Gefühl nagt am eigenen Ego. Auch wenn es wirtschaftlich nicht rational war, haben wir die Elternzeit hälftig aufgeteilt: sieben Monate ich, sieben Monate mein Partner. Das Elterngeld war dabei eine kleine Hilfe. Finanziell einfach war es dennoch nicht. Wir mussten vorab gut kalkulieren, persönlicher Verzicht mitinbegriffen. Würden wir es heute wieder so machen? Auf jeden Fall! Über Anja Ciechowski Anja Ciechowski ist Journalistin, Moderatorin und Podcasterin. Seit Oktober 2022 arbeitet sie als Autorin und Host für das MDR-Format „Was kostet...?“. Seit 2017 hostet sie zudem zusammen mit Anika Görner den Finanztip-Podcast „Auf Geldreise“, in dem die beiden unter anderem das Thema Elternschaft und Finanzen in mehreren Folgen eingehend beleuchten.

