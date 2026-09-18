„Elternzeit ist kein Karriereknick, sondern echter Gewinn“
DAS INVESTMENT: Mit Mom-Ease haben Sie eine Plattform gegründet, über die Unternehmen Projektarbeit an qualifizierte Eltern in Elternzeit vergeben Wie sind Sie dazu gekommen? Welche Rolle hat Ihre persönliche berufliche Situation dabei gespielt?
Hannah Hilgert: Die Idee ist aus einer sehr persönlichen Erfahrung entstanden. In meiner ersten Elternzeit hatte ich den klaren Wunsch, wieder zu arbeiten, nachdem wir uns in unserem neuen Familienalltag eingefunden hatten. Allerdings wollte ich sicherstellen, dass meine Arbeit nicht zu Lasten meiner Familienzeit geht. Meine Tochter in die Kita zu geben, nur um selbst arbeiten zu können, kam für mich nicht infrage, dafür war sie noch viel zu jung. Ich suchte also nach einem Weg, beides zu verbinden, fand aber lange keine passenden Arbeitsmodelle und Jobangebote. Diese für meinen Familienalltag erforderliche Lücke zwischen „ganz raus aus dem Job“ und „voll zurück im Job“ hat mich seitdem beschäftigt.
Dazu kam der Austausch mit anderen Eltern. Viele von ihnen hatten denselben Wunsch, wieder zu arbeiten, meist als mentalen Ausgleich. Bei einigen Familien kam hinzu, dass sie ihre Kinder vor allem aus finanziellen Gründen schon nach rund einem Jahr in die Kita gaben, nicht unbedingt, weil sie und ihre Familie sich dafür bereit fühlten.
Als dann im Frühjahr dieses Jahres die Zusage für das Förderprogramm Exist Women kam, mit Netzwerk, Mentorin und Workshop-Unterstützung, war für mich klar, dass ich das intensiv verfolgen möchte. Dazu passte, dass ich meine Promotion während meiner ersten Elternzeit abgeschlossen hatte und nicht dauerhaft an der Hochschule bleiben würde. Die Gründungsidee in Kombination mit Exist Women hat mir gezeigt: Das wird mein Weg in die Selbstständigkeit.