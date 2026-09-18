DAS INVESTMENT: Mit Mom-Ease haben Sie eine Plattform gegründet, über die Unternehmen Projektarbeit an qualifizierte Eltern in Elternzeit vergeben Wie sind Sie dazu gekommen? Welche Rolle hat Ihre persönliche berufliche Situation dabei gespielt? Hannah Hilgert: Die Idee ist aus einer sehr persönlichen Erfahrung entstanden. In meiner ersten Elternzeit hatte ich den klaren Wunsch, wieder zu arbeiten, nachdem wir uns in unserem neuen Familienalltag eingefunden hatten. Allerdings wollte ich sicherstellen, dass meine Arbeit nicht zu Lasten meiner Familienzeit geht. Meine Tochter in die Kita zu geben, nur um selbst arbeiten zu können, kam für mich nicht infrage, dafür war sie noch viel zu jung. Ich suchte also nach einem Weg, beides zu verbinden, fand aber lange keine passenden Arbeitsmodelle und Jobangebote. Diese für meinen Familienalltag erforderliche Lücke zwischen „ganz raus aus dem Job“ und „voll zurück im Job“ hat mich seitdem beschäftigt. Dazu kam der Austausch mit anderen Eltern. Viele von ihnen hatten denselben Wunsch, wieder zu arbeiten, meist als mentalen Ausgleich. Bei einigen Familien kam hinzu, dass sie ihre Kinder vor allem aus finanziellen Gründen schon nach rund einem Jahr in die Kita gaben, nicht unbedingt, weil sie und ihre Familie sich dafür bereit fühlten. Als dann im Frühjahr dieses Jahres die Zusage für das Förderprogramm Exist Women kam, mit Netzwerk, Mentorin und Workshop-Unterstützung, war für mich klar, dass ich das intensiv verfolgen möchte. Dazu passte, dass ich meine Promotion während meiner ersten Elternzeit abgeschlossen hatte und nicht dauerhaft an der Hochschule bleiben würde. Die Gründungsidee in Kombination mit Exist Women hat mir gezeigt: Das wird mein Weg in die Selbstständigkeit.

Worum geht es bei Mom-Ease genau? Wo liegt der Unterschied zur herkömmlichen Personalvermittlungsagentur, die ebenfalls Fachkräfte für kurzfristige Projektarbeit oder bei unvorhergesehenem Ausfall fester Mitarbeiter vermittelt?



Hilgert: Bei Mom-Ease geht es darum, Projektarbeit und qualifizierte Eltern in Elternzeit zusammenzubringen, flexibel, remote und familienverträglich. Rechtsträger dahinter ist die Parent-Ease UG (haftungsbeschränkt), die ich zusammen mit meinem Mann Christopher Hilgert gegründet habe. Der entscheidende Unterschied zur klassischen Personalvermittlung ist unser Modell: Wir vermitteln die Eltern weder als Freelancer, noch verleihen wir sie über Arbeitnehmerüberlassung. Sie sind während der Zusammenarbeit bei uns angestellt und arbeiten unter unserer Verantwortung und Anleitung, nicht unter der des Auftraggebers. Unternehmen sind Auftraggeber, buchen ein Projekt, und dieses wird von unseren angestellten Eltern von zu Hause aus umgesetzt. Die gesamte Organisation, Abrechnung und administrative Abwicklung übernehmen wir. Das nimmt den Unternehmen das ganze organisatorische Drumherum ab und gibt den Eltern einen sicheren Rahmen, ohne dass sie ein Gewerbe anmelden müssen.

Welche Jobs aus der Finanzbranche sind bei Ihnen derzeit besonders gefragt?



Hilgert: Im Finanzbereich geht die Tendenz bei uns vor allem in Richtung Coaching- und Beratungsprojekte. Grundsätzlich eignen sich aber alle projektförmigen, klar abgrenzbaren Aufgaben, die sich eigenverantwortlich und zeitlich flexibel erledigen lassen.

Wer Eltern in Elternzeit einstellt, muss mit Einschränkungen rechnen: Sie sind nicht jederzeit erreichbar, arbeiten oft außerhalb üblicher Zeiten und können kurzfristig wegen Kinderkrankheiten ausfallen. Wo sehen Sie die Stärken dieser Arbeitnehmer, die solche Nachteile aufwiegen?



Hilgert: Ich würde die Prämisse ein Stück weit umdrehen. Projektarbeit ist ergebnisorientiert und nicht anwesenheitsorientiert. Es geht nicht darum, wer wann am Schreibtisch sitzt, sondern dass das Ergebnis stimmt. Und genau da spielen diese Eltern ihre Stärken aus: Sie bringen Berufserfahrung mit und nutzen die Zeitfenster, die sie haben, fokussiert. Wer nur wenige Stunden zur Verfügung hat, verschwendet keine davon.



Dazu kommt: Dass ein Kind einmal krank wird, ist kein Sonderrisiko dieser Gruppe, das passiert festangestellten Eltern genauso. Der Unterschied ist, dass wir das als Arbeitgeber abfedern und Projekte so aufsetzen, dass sie asynchron und planbar laufen. Was Auftraggeber bekommen, sind engagierte Kräfte, die sich über sinnvolle Aufgaben freuen.

Selbstständige seien „selbst, und das ständig“, so das gängige Klischee. Wie lässt sich die Selbstständigkeit mit der Elternrolle vereinbaren?



Hilgert: An dem Spruch ist etwas dran, aber er erzählt nur die halbe Geschichte. Ja, als Gründerin trägt man Verantwortung rund um die Uhr, und gerade in der Anfangsphase gibt es keine klare Trennung zwischen Feierabend und Arbeit. Gleichzeitig gibt mir die Selbstständigkeit genau die Gestaltungsfreiheit, die mit Kind Gold wert ist: Ich entscheide selbst, wann ich was mache, und kann Arbeit und Familie so takten, wie es gerade passt.



Vereinbar wird das für mich vor allem durch unser Team. Ich habe gemeinsam mit meinem Mann Christopher gegründet, der Co-Founder unseres Unternehmens ist. Das heißt, wir können Betreuungs-, Familien- und Arbeitszeit flexibel untereinander aufteilen und uns gegenseitig auffangen. Ohne diese Aufteilung wäre „selbst und ständig“ vermutlich eher die Realität.

Sie bekommen bald Ihr zweites Kind. Was haben Sie sich in Sachen Vereinbarkeit von Beruf und Familie vorgenommen? Gibt es Fehler aus der ersten Elternzeit, die Sie diesmal gerne vermeiden würden?



Hilgert: Ehrlich gesagt würde ich gar nicht so viel anders machen als in der ersten Elternzeit. Allerdings habe ich das Gefühl, diesmal insgesamt entspannter zu sein, weil ich schon besser weiß, was auf mich und uns als Familie zukommt.



Spannend ist dieses Mal allerdings, dass die Ausgangslage eine ganz andere ist: In meiner ersten Elternzeit war ich angestellt und habe Teilzeit in Elternzeit gearbeitet. Diesmal bin ich selbstständig und Gründerin. Ich trage also mehr Verantwortung, nämlich für ein ganzes Unternehmen, bin dafür aber auch deutlich flexibler in meinen Arbeitszeiten und in der Aufgabengestaltung. Gemeinsam mit meinem Mann und Co-Founder kann ich Familienzeit, Betreuungszeit und Arbeitszeit perfekt nach Bedarf aufteilen.

Sie haben viel mit Fach- und Führungskräften aus der Finanzbranche zu tun. Wie schätzen Sie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Finanzbranche im Vergleich zu anderen Branchen ein?



Hilgert: Ich finde, gerade die Finanzbranche bietet sehr gute Voraussetzungen für flexible Modelle, die das Fundament für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind. Viele Tätigkeiten sind analytisch und projektförmig und lassen sich hervorragend remote und zeitlich flexibel erledigen. Gerade wenn es wenige feste Vor-Ort- oder Kundenberatungstermine gibt, passt ortsunabhängiges und frei einteilbares Arbeiten sogar besonders gut.



Die Branche ist traditionell tendenziell eher von Präsenz geprägt, und in manchen Bereichen sind feste Beratungs- und Abstimmungstermine wichtig. Genau darin liegt aber die Chance: Wer hier den Mix mit Projektarbeit und flexiblen Modellen mitdenkt, kann hochqualifizierte Eltern in der Familienphase halten, statt sie zu verlieren. In Zeiten des Fachkräftemangels ist das ein echter Wettbewerbsvorteil.

Selbstständigkeit oder Festanstellung: Wofür würden Sie sich nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre entscheiden und warum?



Hilgert: Für mich persönlich: Selbstständigkeit. Ich schätze die Gestaltungsfreiheit, die Möglichkeit, an einer eigenen Idee mit echtem Sinn zu arbeiten, und dass ich meinen Arbeitsalltag um mein Leben herum baue und nicht umgekehrt. Das passt einfach zu mir. Vor allem seitdem ich Mutter bin. Ich möchte es aber nicht romantisieren: Festanstellung bringt Sicherheit, planbares Einkommen und ein Team, das schon steht. Gerade mit Familie ist das ein sehr nachvollziehbarer Wunsch. Ich würde daher niemandem pauschal zur Selbstständigkeit raten, denn ich finde, es kommt auf den Lebensmoment an.

Wenn Sie drei Wünsche frei an die Politik hätten, welche wären das?



Hilgert: Erstens: mehr Flexibilität bei Arbeitsmodellen. Eltern, die arbeiten wollen, brauchen Modelle, die zu ihrem Familienalltag passen, also ortsunabhängig, projektbasiert und in frei einteilbaren Stunden. Je selbstverständlicher solche Modelle werden, desto weniger müssen sich Eltern zwischen Beruf und Familie entscheiden.



Zweitens: mehr Anerkennung für die Kompetenzen, die entstehen, wenn man Eltern wird. In der Familienphase wächst enorm viel Organisations-, Führungs- und Resilienzkompetenz. Das ist kein Karriereknick, sondern ein echter Gewinn, den Arbeitgeber und Gesellschaft viel stärker wertschätzen sollten.



Und drittens: mehr Verständnis für Mütter und Väter, gerade mit Blick auf Teilzeit. Wer in Teilzeit arbeitet, schafft durch die hohe Fokussierung oft fast genauso viel wie in Vollzeit. Ich wünsche mir, dass das anerkannt wird und Eltern ihre Arbeitszeit gestalten können, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen.