Der Eltif 2.0 öffnet den Zugang zu Private Markets – doch die Debatte über Kosten, Liquidität und Deal-Qualität ist entbrannt. Nao-Gründer Robin Binder gibt Antworten.

Robin Binder: „Wir nutzen Technologie, um Prozesse zu automatisieren, Kosten zu senken und so die Mindestanlagesummen massiv zu reduzieren“

„Wir zaubern nicht – und das können andere auch nicht“

Gerhard Grüter hat mit seinem Gastbeitrag zu ELTIF 2.0 eine wichtige Debatte angestoßen. Kritische Stimmen sind wertvoll – gerade in einem Markt, der sich rasant entwickelt. Gleichzeitig möchte ich eine andere Perspektive einbringen: Die Öffnung der Private Markets ist kein einfacher und schneller Prozess, aber ein notwendiger.

Ich kenne beide Seiten: Als ehemaliger Family-Office-Manager habe ich jahrelang in Anlagen mit institutionellen Standards für vermögende Familien investiert. Heute öffne ich mit Nao genau diese Anlagequalität für eine breitere Zielgruppe. Diese Perspektive und Erfahrung prägen meine Sicht auf die Eltif-Debatte.

Kosten im Kontext betrachten

Die Kosten von aktiv gemanagten Fonds werden regelmäßig kritisiert, allerdings sind sie notwendig, da professionelles Asset Management, Due Diligence und laufendes Monitoring ihren Preis haben.

Klar: Zu hohe Kosten machen sämtliche Finanzinstrumente unattraktiv, keine Frage. Bei Total Expense Ratios von bis zu fünf Prozent wäre das auch bei Eltifs der Fall. Aber bei einem genaueren Blick zeigt sich: Viele Eltifs arbeiten mit Gesamtkosten zwischen zwei und drei Prozent pro Jahr. Bei Bruttorenditen von bis zu 16 Prozent, wie sie einige unserer Partner erwirtschaftet haben, sieht die Nettorendite auch im Vergleich zu ETFs solide aus. Selbst mit einem Carry.

Vor allem der Carry, also die erfolgsabhängige Gewinnbeteiligung des Managements, wird oft kritisiert. Dabei dient er einem wichtigen Zweck: Er synchronisiert die Interessen von Manager und Anleger. Der Manager profitiert nur, wenn der Fonds gut läuft.

Und schauen wir auf die richtige Benchmark: Auch institutionelle Investoren zahlen als Standard bei Private-Market-Investments häufig „2 and 20" – zwei Prozent Verwaltungsgebühr plus 20 Prozent Performance Fee. Die richtige Vergleichsgröße sind also nicht passive Indexprodukte wie etwa ETFs mit acht Basispunkten, sondern aktive Aktienfonds und vergleichbare alternative Investments.

Liquidität als bewusste Entscheidung

Aus meiner Sicht schafft Transparenz Vertrauen. Gerade die von Gerhard Grüter angesprochenen Gating-Klauseln bei Eltifs, also die Möglichkeit der Asset Manager, Rücknahmen ab fünf Prozent auszusetzen, werden von Anfang an transparent kommuniziert. Anleger wissen genau, unter welchen Bedingungen Rücknahmen ausgesetzt werden können. Diese Klarheit unterscheidet Eltifs fundamental von den überraschenden Aussetzungen bei offenen Immobilienfonds 2008.

Und seien wir ehrlich: Wer langfristig in Private Markets investiert, braucht in der Regel auch keine tägliche Handelbarkeit. Wäre sie gegeben, gäbe es auch keine Liquiditätsprämie mehr. Viel wichtiger ist, dass die genauen Mechanismen dieser Kapitalanlagen klar und ohne Beschönigungen dargelegt werden.

Qualität als Kernaufgabe

Die Sorge, dass Private-Equity-Manager minderwertige Deals in Eltifs schieben könnten, ist nachvollziehbar. Allerdings: Blackrock, KKR und andere große Asset Manager werden ihre Reputation nicht für schlechte Deals aufs Spiel setzen. Dazu kommt, dass neue und bisher kleine Eltifs nicht alleine stehen - die Regel ist, dass Deals auf diverse Strategien aufgeteilt werden. So bekommt man über Eltifs anteilig Zugang zu denselben Transaktionen wie die institutionellen Fonds-Strategien.

Dennoch brauchen Privatanleger eine Guideline beziehungsweise eine Instanz, die die Deal-Qualität überprüft. Sie haben nicht die Ressourcen und Kenntnis für eine institutionelle Due Diligence. Bei Nao prüfen wir jeden Fonds in einem mehrstufigen Prozess, weshalb wir im Schnitt neun von zehn geprüften Strategien ablehnen. Erst wenn ich selbst investieren würde, kommt ein Produkt auf die Plattform. Das ist aus meiner Sicht unsere Verantwortung als Plattform.

Diversifikation statt reiner Renditejagd

Die Behauptung, dass Eltif-Anleger stets nur fünf bis sechs Prozent netto erzielen, während institutionelle Investoren acht bis zehn Prozent erreichen, ist pauschal so nicht korrekt. Es sei denn, wir sprechen über defensivere Private-Debt-Eltifs. Bereits laufende Eltifs zeigen, dass durchaus höhere Renditen möglich sind – besonders im Private-Equity-Bereich.

Der Cash Drag bei Evergreen-Strukturen im Vergleich zu Closed-End-Funds ist real, keine Frage. Dafür gibt es allerdings weniger Komplexität bei der Abwicklung von Kapitalabrufen und mehr Flexibilität durch laufende Investierbarkeit. Das ist der Grund, wieso zunehmend auch viele institutionelle Anleger auf Evergreens setzen.

Doch davon abgesehen liegt meiner Meinung nach der Fokus zu stark auf der reinen Rendite. Alternative Investments sind gerade wegen ihrer Diversifikationseigenschaften interessant. Es geht um Portfoliostabilisierung und einer geringeren Korrelation zu öffentlichen Märkten. Private Equity, Private Credit und Infrastruktur können genau das leisten, vorausgesetzt, die Strategien haben institutionelle Qualität.

Ein regulierter Zugang zu echten Investments

Die Einschätzung, Eltifs seien keine „echten“ Private-Market-Investments, greift für mich zu kurz. Eltif ist ein Regelwerk – und als solches ermöglicht es vereinfachten Zugang zu Private Markets in einem fest definierten und regulierten Rahmen. Die Zielinvestments selbst können sehr unterschiedlich sein und zahlreiche Fonds haben institutionelle Qualität.

Die zentrale Frage lautet deshalb auch nicht: Ist das Vehikel perfekt? Sondern: Eröffnet es Zugang zu einer Anlageklasse, die bisher nur den oberen ein Prozent vorbehalten war? Ich sage: Ja. Mit Augenmaß und den richtigen Gatekeepern, die darauf achten, dass diese Qualität nicht nur versprochen, sondern auch geliefert wird .

Der Weg nach vorn

Grundsätzlich stimme ich Gerhard Grüter zu: Es wird „schlechte“ Eltifs geben – und es gibt auch schon einige. Aber statt das gesamte Konzept abzulehnen, sollten wir die Rahmenbedingungen verbessern. Das heißt:

Bildung fördern : Anleger müssen verstehen, was Illiquidität bedeutet, wie Gebührenstrukturen funktionieren und welche Risiken existieren.

Transparenz-Standards einfordern : Kostenstrukturen müssen klar sein. Wer verdient woran? Was bleibt netto übrig?

Track Records kritisch prüfen : Nicht jeder Manager mit einem Fondssollte Zugang zum Retail-Markt bekommen. Unabhängige Plattformen müssen als Qualitätsfilter fungieren.

Anlegerschutz stärken : Durch klare Geeignetheitsprüfungen und unabhängige Bewertungen.

Fazit: Evolution statt Revolution

Private Markets sind keine Modeerscheinung. Institutionelle Investoren haben ihre Allokation in Private Markets über Jahrzehnte kontinuierlich ausgebaut. Nicht aus Trendgründen, sondern weil Rendite und Risiko langfristig attraktiv sein können. Was wir jetzt erleben, ist die Öffnung für eine breitere Zielgruppe.

Die Frage ist nicht, ob Eltifs perfekt sind. Die Frage ist, ob wir bereit sind, Retail-Investoren den gleichen Zugang zu geben, den institutionelle Anleger seit Dekaden nutzen. Statt die Demokratisierung als Illusion abzutun, sollten wir daran arbeiten, sie verantwortungsvoll zu gestalten.

Mit den richtigen Qualitätsfiltern und klaren Standards wird diese Öffnung gelingen. Denn am Ende geht es um eine simple Frage: Warum sollte nur das oberste eine Prozent Zugang zu nachweislich attraktiven und stabilisierenden Investments haben?