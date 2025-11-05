Eine IVFP-Studie hat sich die Private-Markets-Investments der Versicherer sowie Alternative Investments im Versicherungsmantel für Privatanleger angeschaut. Wir fassen zusammen.

E-Auto-Ladesäulen an einer Autobahn: Während Allianz, Generali und Württembergische auf eine breite Streuung über alle Asset-Klassen im Bereich Private Markets setzen, fokussiert sich Swiss Life auf Infrastruktur. Die Bayerische konzentriert sich unterdessen auf nachhaltige Anlagen in Form der hauseigenen Pangea-Fonds.

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) hat sich einen aufstrebenden Markt genauer angeschaut: Versicherungsprodukte, die in sogenannte Alternative Investments investieren.

Der Begriff „Alternative Investments“ fasst verschiedene Anlageformen zusammen, die sich von den üblichen Aktien und Anleihen unterscheiden. Konkret geht es um Investitionen in:

Private Equity: Beteiligungen an Unternehmen, die nicht an der Börse gehandelt werden. Spezialisierte Fonds kaufen solche Firmen, entwickeln sie weiter und verkaufen sie nach einigen Jahren idealerweise mit Gewinn wieder. Im weiteren Sinne zählen auch Immobilien- und Infrastrukturinvestments zu Private Equity, werden aber aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften oft als eigenständige Kategorien behandelt.

Immobilien: Investitionen in Gewerbe- und Wohnimmobilien, die laufende Mieteinnahmen und mögliche Wertsteigerungen bringen.

Infrastruktur: Beteiligungen an wichtigen Versorgungseinrichtungen wie Energie- und Wassernetzen, Verkehrswegen oder Glasfasernetzen.

Erneuerbare Energien: Projekte im Bereich Solar- und Windkraft, Wasserkraft oder Bioenergie.

Private Debt: Kredite an Unternehmen, die nicht über klassische Banken oder den Kapitalmarkt laufen.

Alternative Investments haben einige Besonderheiten: Sie sind in der Regel nicht täglich handelbar und das Geld bleibt länger gebunden. Dafür entwickeln sie sich oft unabhängig von den Schwankungen der Aktienmärkte. Das bedeutet: Wenn die Börsen fallen, bleiben diese Anlagen häufig stabiler. Zudem können sie durch regelmäßige Einnahmen – etwa aus Mieten oder Stromverkäufen – für planbare Erträge sorgen.

Rückenwind durch neue Regeln

Lange Zeit waren solche Investments vor allem Großanlegern vorbehalten. Das ändert sich gerade: Seit Oktober 2024 gelten neue europäische Regeln für sogenannte Eltifs (European Long-Term Investment Funds). Diese Langfrist-Investmentfonds wurden zuletzt deutlich anlegerfreundlicher gestaltet.

Die Mindestanlagesummen wurden gesenkt, die Regeln für Rückgaben vereinfacht und die Kosten müssen transparenter dargestellt werden. Frühere Hürden – wie eine Mindestanlage von 10.000 Euro oder die Regel, dass höchstens zehn Prozent des Vermögens in solche Fonds fließen durften – sind weggefallen.

Das Ergebnis: 2024 kamen so viele neue Eltifs auf den Markt wie nie zuvor – insgesamt 55 Fonds.

Deutsche Versicherer als Vorreiter

Deutsche Versicherungsgesellschaften investieren schon seit den 1990er-Jahren in Alternative Investments. Eine aktuelle Untersuchung des Bundesverbands Alternative Investments zeigt: Etwa 37 Prozent der befragten Versicherer bezeichnen sich selbst als Experten auf diesem Gebiet. Rund 87 Prozent investieren in Private Equity, über 93 Prozent in Infrastruktur und 95 Prozent in Immobilien.

Seit einigen Jahren bieten Versicherer diese Anlagemöglichkeiten auch ihren Kunden in Form von fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen an. Den Anfang machte 2017 die Bayerische mit ihrer fondsgebundenen Rentenversicherung „Blue Invest“. Das Besondere: Mindestens 50 Prozent der Beiträge müssen in die beiden hauseigenen Pangaea-Fonds fließen – „Blue Energy“ für erneuerbare Energien und „Blue Living“ für nachhaltige Immobilien. Die restlichen bis zu 50 Prozent können Kunden in klassische Aktienfonds oder ETFs investieren. Diese Kombination soll für mehr Flexibilität sorgen: Wer Geld braucht, kann es aus den liquiden Fonds entnehmen, während die Pangaea-Anteile langfristig investiert bleiben.

Der Einstieg ist vergleichsweise niedrig: Ab 50 Euro monatlich oder 15.000 Euro als Einmalzahlung ist man dabei. Bei vorzeitigen Entnahmen aus den Pangaea-Fonds gilt: maximal drei pro Jahr, jeweils gegen eine Gebühr von 30 Euro. Im schlimmsten Fall kann es bis zu zwölf Monate dauern, bis das Geld ausgezahlt wird – allerdings versucht die Bayerische, Auszahlungen ohne Verzögerung bereitzustellen.

Allianz: Zwei unterschiedliche Ansätze

Zwei Jahre später, 2019, startete die Allianz ihre „Private Finance Police“ (PFP). Hier investieren Kunden nicht direkt in Fonds, sondern in ein unternehmensinternes Referenzportfolio. Dieses bildet die Wertentwicklung von über 10.000 Einzelanlagen aus dem Sicherungsvermögen der Allianz Leben ab – eine Mischung aus Infrastruktur (25 Prozent), Private Debt (25 Prozent), Private Equity (20 Prozent), Immobilien (20 Prozent) und erneuerbaren Energien (10 Prozent).

Die PFP richtet sich mit einer Mindesteinlage von 10.000 Euro an vermögendere Kunden und funktioniert ausschließlich als Einmalzahlung. Zuzahlungen sind nicht möglich – wer mehr anlegen will, muss einen zweiten Vertrag abschließen. Die Bewertung erfolgt nur quartalsweise, Kündigungen werden erst drei Monate nach dem Kündigungstermin abgerechnet. In dieser Wartezeit wird das Guthaben verzinst.

2024 legte die Allianz mit der „Private Markets Police“ (PMP) nach – diesmal mit einem anderen Konzept. Statt einem vorgegebenen Mix können Kunden hier gezielt eine von fünf Strategien wählen: Private Equity, Private Debt, Infrastruktur, erneuerbare Energien oder „Future-Focused“ (Fokus auf Klimaschutz). Jede Strategie investiert in einen eigenen internen Fonds mit direkter Zuordnung der Vermögenswerte. Die PMP ist als lebenslange Risikolebensversicherung ausgestaltet, was sie für die Nachlassplanung interessant macht. Auch hier gilt: Einmalzahlung ab 10.000 Euro, quartalsweise Bewertung, drei Monate Wartezeit bei Kündigungen.

Swiss Life setzt auf Eltif

Einen ganz anderen Weg geht Swiss Life mit der 2024 eingeführten „Privado Police“ – dem ersten Versicherungsprodukt mit einem Eltif als Kernelement. Kunden investieren dabei ausschließlich in Infrastrukturprojekte über den „Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure“. Der Fonds enthält über 75 direkte Anlagen in Bereichen wie Verkehr, Energie, Versorgung, Kommunikation und soziale Infrastruktur – hauptsächlich in Europa, der Schweiz und Nordamerika.

Anders als bei der Bayerischen gibt es hier keine Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Fonds oder Beimischung klassischer Investments. Die Struktur ist klarer fokussiert, dafür auch weniger flexibel. Ebenfalls ab 10.000 Euro Einmalzahlung erhältlich, sind Zuzahlungen bis fünf Jahre vor dem Rentenbeginn möglich – mindestens 5.000 Euro pro Zuzahlung, maximal eine Million Euro insgesamt. Entnahmen sind ab 2.500 Euro erlaubt.

Eine Besonderheit bei der Liquidität: Der Eltif selbst gibt Anteile nur einmal pro Quartal zurück, und zwar maximal 5 Prozent des Fondsvolumens pro Quartal und 15 Prozent pro Jahr. Trotzdem stellt Swiss Life die Auszahlung bei Kündigungen sofort bereit und trägt das Liquiditätsrisiko selbst. Dafür fallen zwei Gebühren an: eine Rücknahmegebühr von aktuell 1,5 Prozent (die der Fondsanbieter erheben kann) plus ein zusätzlicher Abzug von 80 Euro und 3,5 Prozent des Vertragsguthabens.

Württembergische und Generali: Schieberegler-Modelle

Sowohl die Württembergische (seit März 2024 mit „Genius Privatrente“) als auch die Generali (seit Mai 2020 mit dem „Vermögensaufbau & Sicherheitsplan“) verfolgen ein flexibleres Modell: Kunden können per Schieberegler festlegen, wie viel ihres Beitrags in Alternative Investments fließt – zwischen 0 und 100 Prozent. Der Rest wird sicherheitsorientiert angelegt.

Die Genius Privatrente investiert in den „W&W Private Capital“, einen Dachfonds mit rund 450 Einzelinvestments aus Infrastruktur, Private Equity, Private Debt und Immobilien. Hier ist der Einstieg besonders niedrig: ab 25 Euro monatlich oder 7.000 Euro einmalig. Zuzahlungen sind jederzeit ab 250 Euro möglich. Ein Fondswechsel ist während der Laufzeit allerdings nicht vorgesehen – wer einmal in Alternative Investments investiert hat und umschichten will, kann nur komplett aussteigen.

Die Generali bietet zwei Fonds zur Wahl: einen für Infrastruktur (22 Projekte), einen für Private Debt (neun Projekte). Auch hier niedrige Einstiegshürden: ab 25 Euro monatlich oder 2.500 Euro einmalig. Der entscheidende Unterschied: Die Generali stellt selbst das Liquiditätsmanagement sicher. Das bedeutet: Sie investiert vorab in die Fonds und nimmt alle ausgegebenen Kundenanteile jederzeit zurück. Die Bewertung erfolgt zweimal monatlich (am 15. und am Monatsende), die Veröffentlichung rund zwei Wochen später. Dafür wird bei jeder Rücknahme – also auch bei Verrentung oder Tod – eine Rücknahmegebühr fällig.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Allen Produkten gemeinsam ist die Herausforderung der Liquidität: Da die zugrunde liegenden Anlagen nicht täglich handelbar sind, müssen Auszahlungen oft zeitversetzt erfolgen. Die Lösungen unterscheiden sich aber erheblich:

Die Bayerische löst das Problem durch die Beimischung klassischer Fonds, aus denen schneller entnommen werden kann. Swiss Life und die Allianz tragen das Liquiditätsrisiko selbst und stellen Auszahlungen trotz illiquider Anlagen bereit – verlangen dafür aber eine Wartezeit von drei Monaten und erheben Gebühren. Die Generali geht am weitesten: Sie garantiert jederzeit Rücknahmen, indem sie die Fonds selbst hält und nur die Anteile an Kunden weitergibt.

Auch bei den Zielgruppen gibt es Unterschiede: Allianz und Swiss Life richten sich mit Mindesteinlagen ab 10.000 Euro und reinen Einmalzahlungsprodukten an vermögendere Kunden. Bayerische, Württembergische und Generali sprechen mit niedrigen Sparbeträgen und ratierlichen Zahlungen eine breitere Anlegerschicht an.

Bei der Anlagestrategie reicht das Spektrum von der breiten Streuung über alle Asset-Klassen (Allianz PFP, Württembergische) über die gezielte Auswahl einzelner Strategien (Allianz PMP, Generali) bis zur Fokussierung auf einen einzigen Bereich wie Infrastruktur (Swiss Life) oder nachhaltige Anlagen (Bayerische).

Ein Markt im Aufbruch

Die IVFP-Studie kommt zu dem Schluss: Alternative Investments im Versicherungsmantel stehen erst am Anfang einer breiteren Marktdurchdringung. Mit wachsender Erfahrung, größerem Volumen und standardisierten Prozessen dürften die Lösungen künftig auch kostengünstiger werden.