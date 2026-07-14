Hansainvest ist eine Service-KVG und legt für externe Initiatoren Investmentfonds auf, darunter seit wenigen Jahren auch Eltifs. Die noch junge Fonds-Form, die seit 2024 von einem Regulierungs-Update profitiert, war Thema eines Treffens, zu dem Hansainvest und ihre Unternehmenstochter Hansainvest Lux kürzlich ins Jügelhaus des Frankfurter Senckenberg Museums einluden. 