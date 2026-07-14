Auf der zweiten Ausgabe von „Eltif Connect“ führte Christian Moersch von Hansainvest Lux in das Thema ein. Moersch hält den Eltif für ein zukunftsträchtige Anlageform, und das auch für Privatanleger. Gleichzeitig benennt er Lücken, mit denen die jungen Fonds weiterhin zu kämpfen haben. DAS INVESTMENT traf Moersch im Nachgang zum Gespräch.

DAS INVESTMENT: Herr Moersch, Hansainvest und Hansainvest Lux haben mit „Eltif Connect“ kürzlich eine eigene Promotion-Veranstaltung speziell für den Eltif ins Leben gerufen. Hat das Produkt das eigentlich nötig?



Christian Moersch: Ich würde das zunächst einmal anders einordnen: Wir sehen es nicht als „Promotion“. Wir haben einen jungen Markt, der eine riesige Chance hat. Den möchten wir entwickeln. Der Eltif ist das einzige europäisch abgesegnete Zugangsvehikel für uns alle, um an Themen teilzuhaben, an denen wir vorher nicht teilhaben konnten. Mit dem Eltif können nun auch Privatanleger in private Märkte oder Infrastruktur investieren. Wenn wir den Markt entwickeln wollen, müssen wir das als Gemeinschaft tun – nicht in Form von Promotion, sondern als Aufklärung. Damit auch der Privatkunde das Produkt Eltif einordnen und am Ende mit anderen Produkten vergleichen kann.

Aufklärung, Marktentwicklung – könnte es sein, dass der Eltif ein Imageproblem hat?



Moersch: Der Eltif ist das Ergebnis jahrzehntelanger Regulierung. Wir hatten früher nur die geschlossenen Fonds – ohne eine Rückgabemöglichkeit und somit Ausgangstür. In den USA gibt es schon länger den Markt der Evergreen-Strukturen, von denen viele die Rückgaben eingeschränkt erlauben, ohne dass da Eltif als Label draufsteht. Jetzt gibt es in Europa den Eltif als halb-offene Alternative speziell für Privatanleger. Er deckt von seinen Anlagerichtlinien her sogar ein noch spezifischeres Spektrum ab. Das hat also noch großes Potenzial.

Trotz der vielen neu aufgelegten Eltifs gab es rund um den Eltif auch negative Schlagzeilen: Der Eltif Greenman Open hat die Anteilsrücknahme ausgesetzt. Schadet so ein Fall nicht dem Vertrauen in diese Art von Fonds?



Moersch: Das hat aus meiner Sicht erst einmal nichts mit dem Produkt Eltif zu tun. Wie in der gesamten Asset-Management-Welt gibt es auch hier gute und schlechte Fonds – das ist ein ganz natürlicher Prozess. Wenn ein einzelner Fonds in Schwierigkeiten gerät, kann das verschiedenste Ursachen haben: den Asset Manager oder das Marktumfeld, nicht das Vehikel selbst. Man sollte deshalb vorsichtig sein, von einem Einzelfall auf den gesamten Markt zu schließen.



Der Eltif steht aktuell trotzdem so ein bisschen in der Ecke – als eine Art schwarzes Schaf, das er gar nicht ist. Es wird vor allem vor Risiken, Liquiditätsengpässe und Intransparenz gewarnt. Aber die Geschichte wird zu kurz erzählt. Wir versuchen, sie so transparent zu erzählen, dass jeder sich eine Meinung dazu bilden kann.

Sie haben in Ihrem Vortrag auf der „Eltif Connect“ von mehreren „Gaps“ gesprochen, die die Verbreitung des Eltif weiterhin hemmen würden. Wo sehen Sie aktuell noch Probleme?



Moersch: Ich sehe kein Problem für den Eltif.

Na ja, ein Gap, also eine Lücke ist doch ein Problem, oder?



Moersch: Für mich ist ein Gap eher eine Herausforderung als ein Problem. Eine der Herausforderungen besteht darin, aufzuklären, wie diese Asset-Klasse funktioniert. Sie funktioniert anders als Aktien oder Immobilien. Der Kunde versteht vermeintlich einen ETF, aber nicht einen Eltif. Bei ETFs wird ja zum Beispiel durchaus thematisiert, dass einzelne Unternehmen im Index so groß werden können, dass Anleger aufgrund der Marktkapitalisierung irgendwann vor allem nur noch in wenige große Unternehmen investiert sind. Das ist ein Risiko, das Anlegern erklärt werden muss. Beim Eltif haben Sie möglicherweise Private-Equity-Investments in nicht gelistete Unternehmen. Das muss ebenfalls erklärt werden.

Es muss außerdem erklärt werden, wieso der Eltif so funktioniert, wie er es tut. Wir schaffen hier eine Option, um aus einem illiquiden Produkt wieder herauszukommen, wenn man es möchte. Aber diese Ausgangstür ist keine liquide, weil es keine börsennotierte Aktie ist, sondern ein Privatmarktinvestment mit eigenen Prozessen und Usancen. Ich kann hier nicht sagen: An einem Tag kaufe ich und am nächsten verkaufe ich wieder. Das muss man Anlegern erklären. Hier existiert noch ein Education Gap.

“ Der Branche täte mehr Aufklärung gut.

Sehen Sie also auch eine Lücke in der Finanzberatung?



Moersch: Die Herausforderung ist ja, dass ...

Entschuldigung, Sie haben auf der Veranstaltung durchweg von „Gaps“ gesprochen. Jetzt klingt Ihre Wortwahl deutlich vorsichtiger.



Moersch: Ich habe auch gesagt, dass die Gaps keine Mauern sind, sondern Türen. Das ist alles lösbar. Eine Lösung betrifft die Berater: Viele haben bislang vielleicht nur liquide Themen beraten. Das Wissen abseits der Börsenthemen kann in dieser Breite noch gar nicht vorhanden sein. Die Beratungsdienste müssen sozusagen upgegradet werden. Das ist aber auch kein Gap im Sinne eines Problems. Denn wir haben über Medien, den Regulator, die Aufsicht und über Verbände eine Informationsstruktur. Diese Übersetzungsbüros, nenne ich sie mal, müssen jetzt mit dem Thema Eltif bespielt werden. Das ist etwas, was der Branche guttun würde: weiter Aufklärung zu betreiben. Denn je mehr man ein Thema versteht, desto besser wird es nachher auch umgesetzt.

Man hört aus dem Markt, dass einige Vertriebsstellen Eltifs gerne aktiver ins Programm nehmen würden. Nur fehlt vielerorts die nötige Infrastruktur. Zum Beispiel bei den Depotbanken. Ist das also eine weitere Lücke, die erst noch zu schließen ist?



Moersch: Aktuell gibt es quasi zwei Lager. Das erste sind die Initiatoren, die erfolgreiche, hauseigene Produkte herausbringen. Dort gibt es bereits Erfahrungswerte sowie Prozesse und Schnittstellen, die die Wertschöpfungskette abbilden können.

Sie meinen Produkte wie zum Beispiel den „Infravest“ der Commerzbank.



Moersch: Wenn Sie aber als neuer Initiator hinzukommen, der nicht über ein solches Set-up verfügt und der sich alles erst selbst zusammenbauen muss, brauchen Sie viel mehr Schnittstellen. Viele Eltifs werden bislang hausintern verwahrt und administriert. Allerdings bauen sich interessierte Initiatoren wie Vermögensverwalter oder Vertriebspools mittlerweile Produkte mit professionellen Marktteilnehmern zusammen. Das finde ich sehr spannend. Es lebt wieder dieses Kollaborative, dieses unternehmerisch Kreative auf, das unserem Markt ein bisschen abhandengekommen ist.

Sollte man für den Eltif standardisierte Prozesse in der Abwicklung einführen – oder eignet sich der Eltif dafür gar nicht, weil in ihren Portfolios ganz unterschiedliche Dinge stecken können?



Moersch: Nicht jeder Eltif passt wie ein Stecker in eine Steckdose, weil die Produkte unterschiedliche Asset-Klassen abbilden. Innerhalb der einzelnen Asset-Klassen – Private Equity, Infrastruktur, Private Debt – findet aber allmählich eine strukturelle Harmonisierung statt, etwa bei Kündigungsfristen oder beim Liquiditätsmanagement. Die Asset Manager lernen, wie sie Dinge im Eltif abbilden können und wie der Eltif dann mit Kooperationspartnern, etwa einer Plattform oder einer Bank, kommunizieren kann. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber ich würde sagen: Die Chancen des Eltif beruhen in Zukunft darauf, dass sich diese Welt ähnlich öffnet wie bei den klassischen Fonds.

“ Wir machen aus etwas Illiquidem nicht etwas Liquides.

Bafin-Präsident Branson hat kürzlich gewarnt, dass Eltifs nicht so liquide sind, wie viele Anleger vermuten. Wie gehen Sie mit diesem Vorwurf um?



Moersch: Man muss deutlich sagen: Wir machen aus etwas Illiquidem nicht etwas Liquides, das muss dem Anleger transportiert werden. Die Kunden möchten eine Ausgangstür, und die gibt es bei Eltifs auch – nur keine tägliche. Das ist ein Beratungs- und Aufklärungsthema. Ich finde es auch gut, wenn eine Aufsicht das klar sagt, damit keine falschen Erwartungen entstehen.

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Der zweite Kritikpunkt, den Branson ansprach, waren die im Schnitt höheren Kosten von Eltifs gegenüber klassischen Aktienfonds. Wie kommen die eigentlich zustande?



Moersch: Für einen klassischen Aktienfonds existiert bereits ein durchoptimiertes, skaliertes Ökosystem – Marktdatenversorgung über Bloomberg, einen Aktienpreis, einen Fondspreis, das Reporting für den Kunden. Bei einem Privatmarktprodukt gibt es noch kein Bloomberg mit Preisen für Investments etwa in erneuerbare Energien. Der Prozess der Preisfindung und Investition ist aufwendiger, es braucht mehr Struktur, Ressourcen und Dienstleister. Da beginnt die Kostenkette zu wachsen. Aber einen Eltif mit einem klassischen Aktienfonds zu vergleichen, ist wie ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen.

Wenn man das mal durch die Kundenbrille betrachtet, dann ist der ETF aber einfach ein Investmentprodukt und der Eltif ebenfalls. Insofern ist der Kostenvergleich aus Kundensicht doch legitim.



Moersch: Es steckt aber ein ganz anderer Aufwand dahinter, diese Assets überhaupt zugänglich und investierbar zu machen. In erster Linie geht es ja darum, dass Privatanleger überhaupt Zugang zu einer Asset-Klasse bekommen, in die sie sonst gar nicht investieren könnten. Der Anleger bekommt kein Aktieninvestment, sondern etwa im Bereich Infrastruktur, also einen Sachwert mit ganz anderen Prozessen, Strukturen und eben auch Kosten.

Sie haben auf der „Eltif Connect” im Zusammenhang mit dem Eltif an den Siegeszug des ETF erinnert. ETFs haben sich in den letzten Jahren zu ultrabeliebten Investments entwickelt. Kann der Eltif je überhaupt in die Nähe dieser Bedeutung kommen, die ein ETF heute einnimmt?



Moersch: Der ETF ist im Vergleich zu klassischen aktiven Fonds ein effizient bepreistes Produkt. Weil er auf liquiden Asset-Klassen, auf einem super operativen und skalierten Maschinenraum aufsetzt. Es ist schwierig, so ein Produkt mit einem anderen Produkt zu vergleichen, das das nicht leisten kann. Außerdem ist der Eltif vor allem als Beimischung gedacht und sollte auch immer nur eine Beimischung im Portfolio bleiben.

Wie könnte sich das Produkt Eltif in den nächsten zwei, drei Jahren entwickeln?



Moersch: Ich glaube, dass der Eltif bald keine Nische mehr sein wird. Das Thema ist so groß, dass es nicht mehr weggeht. Der Eltif hat das Potenzial, für den Privatkunden eine ähnliche Lösung zu werden, wie es der ETF in seinen Anfängen war. Mitte der 2000er Jahre gab es die Diskussion um aktives versus passives Investieren, der Kunde hat damals die Freiheit bekommen, sein Portfolio selbst zu gestalten. Jetzt schwenkt die Diskussion um die ideale Allokation in der Portfoliotheorie um: von 80/20 zwischen Aktien und Renten zu 50/30/20, also mit einem zusätzlichen Anteil von vielleicht 20 Prozent an Privatmarktanlagen.

Die Diskussion wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich: Wir diskutieren nicht mehr über aktiv oder passiv, sondern über öffentlich gelistete Anlagen versus Private Markets. Ich glaube, dass der Eltif die Chance hat, zu einem gängigen Beimischungsbaustein im Portfolio für Privatkunden zu werden.