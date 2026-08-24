Commerz Real brachte im Jahr 2020 den Klimavest an den Start (ISIN: LU2183939003 ) – als einer der ersten Anbieter und noch unter altem Eltif-Regime. Mittlerweile liegt das Volumen bei 1,8 Milliarden Euro. Damit führt der Klimavest das Ranking der größten Eltifs mit großem Abstand an . Nun wird der Fonds auf Eltif 2.0 umgestellt. Was das für Altanleger und neue Investoren bedeutet und wie sich das Investmentuniversum ändert, erklären Fondsmanager Timo Werner und Commerz-Real-Vertriebsleiter Dirk Drews im Interview.

DAS INVESTMENT: Der Klimavest wird zum 1. September auf Eltif 2.0 umgestellt. Warum jetzt?



Timo Werner: Die Eltif-2.0-Verordnung gilt seit Anfang 2024. Ende 2024 kamen dann die finalen technischen Standards – erst damit war klar, wie ein Eltif 2.0 in der Praxis konkret aussieht. Für die Umstellung gilt eine Übergangsfrist von fünf Jahren. Fonds, die über Januar 2029 hinaus unter dem Eltif-Regime vertrieben werden sollen, müssen bis dahin die Anforderungen von Eltif 2.0 erfüllen. Wir hatten damals schon ein Fondsvolumen von 1,5 bis 1,6 Milliarden Euro und wollten eine Lösung finden, die sowohl für Bestandsanleger als auch für den Fonds selbst gut funktioniert. Zum 1. September führen wir jetzt eine neue Anteilsklasse ein.

Was bedeutet das für die Bestandsanleger?



Werner: Aktuell gibt es die Anteilsklasse mit der WKN KLV100, die täglich gekauft und verkauft werden kann – bis 500.000 Euro pro Jahr ohne Kündigungsfrist, darüber gilt eine Ankündigungsfrist von zwölf Monaten. Der Vertrieb dieser Anteilsklasse wird zum 31. August eingestellt. Ab 1. September wird ausschließlich die neue Anteilsklasse KLV200 angeboten, bei der für alle Anleger unabhängig von der Rückgabehöhe eine einjährige Kündigungsfrist gilt. Der Kauf ist weiterhin täglich möglich. Die alte Anteilsklasse existiert für Bestandsanleger unverändert weiter, sie behalten ihr Bestandsrecht inklusive der täglichen Rückgabemöglichkeit – es werden lediglich keine neuen Anteile mehr ausgegeben. Damit ist der gesamte Fonds vollständig Eltif-2.0-konform.

“ Die alte Anteilsklasse existiert für Bestandsanleger unverändert weiter, sie behalten ihr Bestandsrecht inklusive der täglichen Rückgabemöglichkeit.

Warum die einjährige Kündigungsfrist für alle?



Werner: Für eine kürzere Kündigungsfrist müsste der Fonds nach dem Eltif-2.0-Regelwerk eine deutlich höhere Liquiditätsquote vorhalten. Das würde die erzielbaren Renditen schmälern und hätte auch nicht zum Charakter des Fonds gepasst.

Was gilt jetzt für neue Anleger?



Werner: Zwei regulatorische Hürden fallen weg: Bisher mussten Kunden ein Finanzanlagevermögen von mindestens 100.000 Euro nachweisen und mindestens 10.000 Euro investieren. Beides entfällt nun. Theoretisch kann der Fonds ab einem Euro gekauft werden, sofern der Vertriebspartner das zulässt.



Dirk Drews: Hinzu kommt: Unter Eltif 1.0 war zwingend eine Anlageberatung mit Portfoliobetrachtung vorgeschrieben. Jetzt reicht eine Geeignetheitserklärung. Dadurch können auch beratungsfreie Anbieter wie Neobroker Eltif-2.0-Produkte anbieten. Auch Sparpläne werden dadurch erstmals möglich.

Kann der Klimavest bald auch über Roboadvisor gekauft werden?



Drews: Wir können uns das gut vorstellen. Bei der Umsetzung gibt es aber noch Hürden, weil Vertriebspartner und Verwahrstellen erst die technischen Möglichkeiten schaffen müssen. Bei vielen funktioniert das noch nicht.

Rechnen Sie damit, dass sich künftig viele Anleger mit kleinen Beträgen am Fonds beteiligen?



Werner: Tendenziell ja. Mit Eltif 2.0 werden die Zugangsbarrieren für Privatanleger zwar deutlich gesenkt. Dennoch wird der Klimavest aus unserer Sicht auch künftig eher ein Produkt für Anleger bleiben, die bereits breit aufgestellt sind – Aktien, ETFs, Anleihen, Immobilienfonds – und den Eltif als zusätzlichen Diversifikationsbaustein nutzen. Im Schnitt investieren unsere Anleger 50.000 bis 60.000 Euro – das ist seit Jahren stabil. Mit der Öffnung für Selbstentscheider über digitale Plattformen erwarten wir dennoch eine gewisse Verbreiterung der Anlegerbasis.

Sie wollen den Klimavest auch im Ausland vertreiben – wie konkret ist das schon?



Drews: Wir prüfen zwei Märkte: Österreich und die Schweiz. Für Österreich liegt die Vertriebszulassung über den EU-Pass bereits vor. Der Markt ist von Anlegermentalität und Abwicklung her gut mit Deutschland vergleichbar, ist bei Private-Markets- und Eltif-2.0-Produkten aber noch nicht so weit. In der Schweiz wollen wir den Vertrieb für qualifizierte Anleger aufnehmen, also Kunden, die ein größeres Vermögen haben. Der Grund: Eine Zulassung für den Retail-Vertrieb zu bekommen, ist in Ländern außerhalb der EU schwieriger.

“ Eine Kündigungsfrist mögen nicht alle Kunden, das kalkulieren wir ein – dafür eröffnen wir uns neue Märkte.

Welches Volumen haben Sie sich als nächste Zielmarke gesetzt?



Drews: Unser nächster Meilenstein ist die Marke von 3 Milliarden Euro. Eine Kündigungsfrist mögen nicht alle Kunden, das kalkulieren wir ein – dafür eröffnen wir uns neue Märkte im Ausland und bei Vertriebspartnern, die ein Eltif-1.0-Produkt nicht mehr in ihr Sortiment aufgenommen hätten. Wir gehen davon aus, dass wir mit dem Fonds weiterwachsen werden.

Wird sich mit Eltif 2.0 auch etwas am Portfolio ändern?



Werner: Wir haben theoretisch mehr Spielraum bei der Portfoliosteuerung und das Anlageuniversum wird größer. Wir dürften jetzt zum Beispiel auch in AIF-Spezialfonds investieren. Ob wir das nutzen, werden wir sehen. Außerdem sind die Vorgaben für Sachwertinvestitionen jetzt flexibler. Dadurch können wir zusätzlich in kleinere Projekte wie Batteriespeicher investieren, als Ergänzung zu unseren Solar- und Windparks.

Der Klimavest ist seit dem vergangenen Jahr auch an einem Stromnetzbetreiber beteiligt. Wie passt das ins Portfolio?



Werner: Bisher waren wir im Bereich der reinen Energieerzeugung unterwegs – wir haben im Grunde Sonnen- und Windenergie in Strom umgewandelt und verkauft, über Einspeisevergütung, Stromabnahmeverträge oder die Strombörse. Mit der Beteiligung an Amprion gehen wir einen Schritt weiter in der Wertschöpfungskette: Wir sind nicht mehr im Erzeugungs-, sondern im Transportgeschäft und erhalten eine regulierte Eigenkapitalverzinsung.

Sollen weitere Bereiche hinzukommen?



Werner: Kurz- bis mittelfristig bleibt der Fokus auf erneuerbarer Energieerzeugung, Netzen und Speichertechnologie. Bei Batteriespeichern geht es uns vor allem darum, eigene Stromproduktion zu sichern, wenn wir bei Überproduktion vom Netz abgeschnitten werden – weniger um reine Arbitragegeschäfte an der Strombörse.

Zum Schluss: Es gibt viel Kritik an Eltifs, etwa zu den Kosten, auch die Bafin hat sich eingeschaltet. Wie ordnen Sie das ein?



Drews: Die Bafin hat vor allem den Vertrieb illiquider Private-Debt- und Private-Equity-Strategien an Privatanleger adressiert – das ist ein anderes Anlageuniversum als ein Portfolio aus Wind- und Solarparks mit langfristigen Stromabnahmeverträgen. Den Kern der Kritik teilen wir trotzdem: Ein Eltif muss zum Portfolio und zum Anlagehorizont des Kunden passen. Der Klimavest ist als Beimischung konzipiert, nicht als Kerninvestment.



Werner: Die Diskussion ist nachvollziehbar. Sachwertinvestitionen in Infrastrukturprojekte unterscheiden sich jedoch deutlich von klassischen Kapitalmarktanlagen. Von der Prüfung potenzieller Investitionen über die rechtliche und technische Strukturierung bis hin zum laufenden Management von Wind- und Solarparks sind spezialisiertes Know-how und aktives Assetmanagement gefragt. Entscheidend für Anleger ist deshalb weniger die Produkthülle Eltif als die Frage, wer das Portfolio managt, welche Erfahrung dahintersteht und welche Vermögenswerte tatsächlich im Fonds enthalten sind. Hier gibt es am Markt erhebliche Unterschiede.



Drews: Eine Aktie kann sich jeder Privatanleger selbst kaufen, eine Windkraftanlage oder ein Netzbeteiligungspaket nicht. Weil die Erträge anders getrieben sind als an den Aktienmärkten, kann eine solche Beimischung zur Streuung im Portfolio beitragen und Schwankungen reduzieren. Für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagerhorizont ist das sinnvoll. Wir sehen hier noch viel Potenzial.

Über die Interviewten Timo Werner ist seit 2015 für die Commerz-Real-Gruppe tätig. Seit Auflage des Klimavest verwaltet er als Fondsmanager das Investmentkapital der Anleger.