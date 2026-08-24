Interview: Was sich beim Klimavest mit Eltif 2.0 ändert
Commerz Real brachte im Jahr 2020 den Klimavest an den Start (ISIN: LU2183939003) – als einer der ersten Anbieter und noch unter altem Eltif-Regime. Mittlerweile liegt das Volumen bei 1,8 Milliarden Euro. Damit führt der Klimavest das Ranking der größten Eltifs mit großem Abstand an.
Nun wird der Fonds auf Eltif 2.0 umgestellt. Was das für Altanleger und neue Investoren bedeutet und wie sich das Investmentuniversum ändert, erklären Fondsmanager Timo Werner und Commerz-Real-Vertriebsleiter Dirk Drews im Interview.