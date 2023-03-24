Benachrichtigungen Alles als gelesen markieren
NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis
ETF-Portal NEU
News
Datenbank
Kapitalanlage
Altersvorsorgedepot
Karriere
Service
Experten
Newsletter
Podcast
Fondsanalyse-App
Alle wichtigen Fonds-Daten jederzeit mobil zur Hand. Analysen, Vergleiche und Portfoliomanagement jetzt unterwegs nutzen.
Laden Im App Store
Jetzt Bei Google Play
Mein Konto
Einloggen Registrieren Kontoeinstellungen Meine Merkliste Newsletter
Watchlist Musterdepot
Ausloggen
Erneuerbare Energien

Eltif-Markt in Europa wächst stark – Deutschland hintendran

Scope-Studie Eltif-Markt in Europa wächst kräftig und Deutschland hinkt hinterher

Der Markt für European Long Term Investment Funds (Eltifs) wächst – sowohl mit Blick auf das Volumen als auch auf die Zahl der Produkte. Das zeigt die neue Eltif-Marktstudie des Analysehauses Scope. Das sind die wichtigsten Ergebnisse.

Der Pariser Eiffelturm im Nebel
Der Pariser Eiffelturm im Nebel: Frankreich ist das Land mit dem größten Eltif-Markt, zeigt eine neue Scope-Studie. | Bildquelle: IMAGO / Shotshop
Von  | ehem. Redakteur
Aktualisiert am:
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Externe Inhalte anpassen

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Externen Inhalt einmal anzeigen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Inhalt anzeigen

Der Markt für European Long-Term Investment Funds, kurz: Eltif – ein Fondsvehikel, über das auch Privatanleger ihr Geld abseits der Börse investieren können – nimmt Fahrt auf. Im vergangenen Jahr haben die Produkte die Zehn-Milliarden-Schwelle überschritten. Auf 11,3 Milliarden Euro schätzt Scope das Volumen für die Anlageform in Europa per Ende 2022. Fast vier Milliarden  Euro wurden im vergangenen Jahr neu platziert – ein Wachstum von mehr als 50 Prozent. Im vergangenen Jahr waren laut Scope-Schätzung rund 7,5 Milliarden Euro in Eltif-Produkte investiert.

Für die Untersuchung hat Scope mehr als 50 Interviews mit Asset Managern, Distributoren, Private-Wealth-Einheiten, Anwälten, Verbänden, Fondsplattformen und Service-Einheiten geführt. Das Analysehaus machte bis dato 77 registrierte und vermarktete Eltif-Strategien von 38 Asset Managern auf dem Markt aus. 23 neue Eltifs von 15 Asset Managern kamen im vergangenen Jahr dazu, sieben Produktanbieter legten 2022 ihren ersten auf. Die mit Abstand meisten Produkte (44) sind bei der luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF registriert.

Eltif-Markt: Frankreich und Italien dominieren, Deutschland hinkt hinterher

Auch wenn das Gesamtwachstum beträchtlich ist: Auf Ländersicht fällt die Bestandsaufnahme des europäischen Eltif-Marktes differenzierter aus. Frankreich ist mit Abstand der größte Eltif-Markt (3,8 Milliarden Euro), vornehmlich durch institutionelle Kunden geprägt. Ganz anders die Situation in Italien: Im mit 2,5 Milliarden Euro zweitgrößten Markt wurden Anlagegelder zu 95 Prozent in Privatkunden-Eltifs platziert – bedingt durch steuerliche Anreize für Privatanleger.

 

Deutschland hinkt hinter Frankreich und Italien mit 1,5 Milliarden Euro Assets under Management in Eltifs hinterher. 600 Millionen Euro Wachstum betrug hier das Wachstum im vergangenen Jahr. Eine Sondersituation: Allein zwei Drittel des Volumens entfallen in Deutschland auf den Klimavest-Eltif von Commerz Real, ein offenes Infrastrukturprodukt, das als Artikel-9-Fonds klassifiziert ist.

Know-how auf Beraterseite muss größer werden

Abseits des Klimavest ist der Eltif in Deutschland bislang nur im Private-Wealth-Segment angekommen. „Im vergangenen Jahr sind keine signifikanten Vertriebskanäle dazugekommen. Abwicklung und Know-how stellen weiterhin große Herausforderungen dar. Gerade für den deutschen Markt, der mit Blick auf Vertrieb, Abwicklungs- und Fondsplattformen sehr fragmentiert ist“, sagte Scope-Analystin Andrea Vathje am Donnerstag bei der Präsentation der Studie, die hier zum Download zu finden ist.

Scope-Analystin Andrea Vathje.
Scope-Analystin
Andrea Vathje. © Scope

„Man muss sagen, dass es in Deutschland in vielen Private-Wealth-Einheiten noch eine Skepsis gegenüber geschlossenen Produkten gibt, weil oftmals die Erfahrungen aus der Finanzkrise noch verhaftet sind. Das ist ein Grund, warum das Know-how auf Beraterseite in den vergangenen Jahren nicht in dem Maße aufgebaut wurde, weil die Produktkategorien kaum im Fokus standen“, sagte Vathje über den deutschen Markt.

Dynamische Entwicklung bei Eltifs in 2023

Doch es deutet sich eine Veränderung an: Im noch jungen Jahr 2023 beobachtet Scope eine insgesamt dynamischere Entwicklung auf dem Eltif-Markt an. Die Kundennachfrage verbreitert sich. Auch kleinere Stiftungen und Family Offices fragen Eltifs nach und auch Maklerpools beginnen sich, für die Produkte zu interessieren. Mehrere pan-europäische Produkte wurden im laufenden Jahr bereits platziert oder befinden sich in der Pipeline, etwa bei den Anbietern Aquila Capital, Moonfare, Muzinich, Partners Group, UBS und Union Investment.

„Der Eltif wird das Vehikel sein, das sich für Privatkunden als Standard im europäischen Markt für Privatmarktinvestments etablieren wird. Da gibt es keine Zweifel unter den Marktteilnehmern mehr, die es möglicherweise noch vor zwei Jahren gegeben hat“, so Vathje. Bis 2028 schätzt das Analysehaus das Volumen des Eltif-Marktes in einem moderaten Szenario auf 35 Milliarden Euro, in einem dynamischen Szenario sogar auf 50 Milliarden Euro.

 

Neue Eltif-Verordnung dürfte Wachstumstreiber sein

Ein großer Treiber: Die erst kürzlich vom EU-Parlament abgesegnete neue Eltif-Verordnung. Diese enthält eine signifikante Änderung für Privatanleger: Künftig entfällt die Mindestanlagesumme von 10.000 Euro. Zudem durften Investoren mit einem freien Vermögen von bis zu einer halben Million Euro bislang maximal 10 Prozent davon in Eltifs investieren. Wer ein solches Fondsvehikel kaufen wollte, musste mindestens über 100.000 Euro verfügen. Dieser Vermögens-Check wird mit der Reform gestrichen.

Auch auf Investmentseite verspricht die Reform mehr Flexibilität: Eltif-Anbieter können künftig in ein breiteres Spektrum an Vermögensverwerten investieren. So gelten dann etwa weniger strenge Anforderungen bei der Risikostreuung. Neu ist zudem, dass Fondsmanager auch Dachfonds kaufen können. Inkrafttreten wird die Reform voraussichtlich im ersten Quartal 2024. „Die Marktteilnehmer nehmen diese Reformen nahezu durchgängig positiv auf“, sagt Vathje. „Ab 2024 ist mit einer Vielzahl von neuen Produkten zu rechnen. Gerade das Thema der Dachfonds wird dazu führen, dass viele neue Anbieter an den Markt kommen.“

Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?
Danke für Ihre Bewertung
Leser bewerteten diesen Artikel durchschnittlich mit 0 Sternen
Senden Sie hier vertraulich Hinweise oder Fragen an die Redaktion
Zur Startseite
  1. Themen:
  2. Finanzmärkte
  3. Fonds
  4. Sachwert-Investments
  5. Erneuerbare Energien
  6. Private Markets
  7. Europa
  8. Deutschland
  9. News
  10. Private Debt
  11. Private Equity
  12. Infrastruktur
Empfehlungen der Redaktion
Interview Foto: Finden Sie die Eltif-Regeln so in Ordnung, Frau Roth?
Deutsche-Bank-Managerin im Gespräch
„Finden Sie die Eltif-Regeln so in Ordnung, Frau Roth?“
Das Vermögensmanagement (Wealth Management) der Deutschen Bank setzt seit einiger Zeit auf sogenannte Eltifs, um Kunden Privatmarkt-Anlagen anzubieten. Silke Roth verantwortet dort das Produktangebot und äußert sich hier zu ersten Erfahrungen, Unterschieden zu Ucits-Fonds und weniger geeigneten Eltif-Inhalten.
Foto: Wie der europäische Fondsverband Eltifs populärer machen will
Tipps für die Europäische Kommission
Wie der europäische Fondsverband Eltifs populärer machen will
Das Konzept des Eltif ist über fünf Jahre alt, trotzdem ist es noch nicht allzu sehr in Schwung gekommen. Der europäische Fondsverband Efama will das ändern – und schlägt ein paar Maßnahmen vor.
Foto: Commerz Real verkauft Eltif auch komplett digital
Ohne jedes Gespräch
Commerz Real verkauft Eltif auch komplett digital
Das macht in der Form noch kein anderer – sagt Commerz Real. Der Fondsanbieter hat nun ein System geschaffen, über das sich Anleger ganz allein mit dem Eltif Klimavest eindecken können.
Meistgelesen
1
Korrelationen im Umbruch
Warum die alte Goldregel plötzlich nicht mehr gilt
2
Preiskampf
Stoxx Europe 600 für 0,05 Prozent: Die DWS unterbietet Amundi
3
Flexibilität oder Förderung
Altersvorsorgedepot oder ETF-Sparplan was lohnt sich mehr?
4
Altersvorsorge
Passiv für 0,1 Prozent oder aktiv bis 1,5 Prozent so baut die Deka ihr Vorsorgedepot
Top-News
Foto: Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Depotauswertung August 2026
Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Die FNZ Bank beobachtet stets die Mittelflüsse in ihren Kundendepots. Hier erklärt FNZ-Bank-Chef Manuel Loos, welche aktiv gemanagten Fonds jüngst besonders beliebt waren.
Foto: Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
DI+ MaRisk
Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
Ab Januar 2027 gelten für kleine und mittlere Wertpapierinstitute eigene Risikomanagement-Regeln, gestaffelt nach Firmengröße. Rechtsanwalt Jörg Streißle erklärt die Neuerungen.
Anzeige
Foto: Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Ab dem 1. Januar 2027 ändert das Altersvorsorgedepot die Spielregeln der geförderten privaten Altersvorsorge. Wir möchten von Ihnen wissen, wie das Ihre Beratungspraxis ändert.
Foto: Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
DI+ Beispielrechnung
Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
60 Euro Zuschuss vom Staat, 60 Euro Sparrate im Monat: So könnte ein 30-jähriger Vater mit einem zweijährigen Kind auf netto 637 Euro Extra-Rente im Monat kommen.
Foto: Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden
DI+ Depotauswertung August 2026
Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden
Wie entwickelt sich die Nachfrage nach ETFs – und welche ETFs waren zuletzt besonders beliebt? In einer exklusiven Kooperation gibt die FNZ Bank jeden Monat einen Einblick.
Foto: Hab Mut zu springen“ – wie fünf Berater ihr eigenes Family Office bauten
Almut Sonnhalter im Gespräch
„Hab Mut zu springen“ wie fünf Berater ihr eigenes Family Office bauten
Almut Sonnhalter plante ihr eigenes Family Office heimlich an Autobahnraststätten, bis sie dort jemand erkannte. Im Podcast spricht sie über Partnerschaft zu fünft.
Nach oben
×
Suche unterstützt von
Schnellzugriff
Podcasts Fonds- & ETF-Suche Whitepaper Ihr Konto
News
News-Übersicht
Personalien Unternehmen Finanzmärkte Politik & Gesellschaft Recht & Regulatorik
Analysen
Denker der Wirtschaft Whitepaper Interviews Studien & Umfragen Kommentare
Service
Termine & Events E-Paper Podcasts Videos
Datenbank
ETF-Suche
ETF-Vergleich Die besten ETFs Die größten ETFs Neue ETFs Nachhaltige ETFs ETF-Anbieter
Fonds-Suche
Fonds-Vergleich Die besten Fonds Die größten Fonds Neue Fonds Nachhaltige Fonds Fonds-Anbieter
Service
Watchlist Musterdepot Fondsplan-Rechner 100 Fondsklassiker Große Fondsstatistik Kurs-Alarm
Altersvorsorgedepot
Übersicht
Die Grundlagen Für Berater & Vermittler Praxisfälle
Förderrechner
Kapitalanlage
ETFs
Klassische ETFs Aktive ETFs Welt-ETFs Themen-ETFs Dividenden-ETFs ETCs
Fonds
Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds Geldmarktfonds Deutschlandfonds Immobilienfonds
Finanzprodukte
Aktien Alternatives Anleihen Gold & Edelmetalle Immobilien Krypto Rohstoffe Währungen
Dienstleister
Asset Manager Depotbanken Finanzberater Fintechs KVGs Maklerpools
Karriere
Übersicht
Die besten Arbeitgeber Gehaltsreport Karrieretipps Karrierewege
Service
Tools
Sparplanrechner Musterdepot Profi-Depots Watchlist
Termine
Kongresse Online-Schulung Webinare Private Banking Kongress
Formate
Newsletter E-Paper Podcasts Videos
Experten Anzeigen
Globale Perspektive
Research-basiert
Nachhaltigkeit
ETFs
Marktführer
Globale Expertise
Aktives Management
Familienunternehmen
Tradition
Themenfonds
Alternative Anlagen
Schwellenmärkte
Globale Investmentstrategien
Altersvorsorge
Research Insights
Langfristiger Fokus
Wertorientiert
Research-Stärke
Schwellenländer
ETFs
Globale Investments
Über unsere Experten
Ob Analysten, Portfoliomanager oder CEOs: Unsere Experten sind Marktprofis aus dem Asset Management, die ihre Einblicke mit Ihnen teilen. Sie liefern klare Markteinschätzungen, fundierte Analysen und berichten darüber, wie sie ihre Strategien taktisch anpassen.
dasinvestment.com © 1996-2026 Das Investment
Cookie-Einstellungen
Artikel gemerkt Artikel entfernt Artikel erfolgreich entfernt Artikel wiederhergestellt
Der Artikel wurde zu Ihrer Merkliste hinzugefügt. Der Artikel wurde von Ihrer Merkliste entfernt.
Zur Merkliste