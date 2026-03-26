Der europäische Eltif-Markt wächst rasant. Scope zählte allein im vergangenen Jahr 113 neue Produkte und sieht in dem Markt weiteres Potenzial – trotz Risiken.

Der europäische Eltif-Markt hat 2025 einen neuen Rekord gesehen. Laut einer aktuellen Studie von Scope Fund Analysis kamen im vergangenen Jahr 113 neue Eltifs auf den Markt – fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Insgesamt sind damit europaweit 268 Eltifs von 129 Asset Managern registriert. Allein 56 Gesellschaften begaben 2025 erstmals einen Fonds in der Eltif-Hülle.

Der europäische „Long-term Investment Fund“ (Eltif) wurde 2015 ins Leben gerufen, um auch Privatanlegern Zugang zu Anlageklassen zu geben, die ihnen ansonsten kaum offenstehen: Infrastruktur, Private Equity, Private Debt. So richtig in Fahrt kam das Thema allerdings erst Anfang 2024, als eine Gesetzesnovelle das zuvor sehr starre Regelwerk, das das Thema vielen Fondsanbietern vergällt hatte, aufweichte.

Die Daten von Scope verdeutlichen, in welchem Ausmaß der Eltif seitdem für Fondsgesellschaften interessanter geworden ist.

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Luxemburg bleibt führender Standort

Als Auflegungsort für Eltifs dominiert mit 151 Vehikeln ganz deutlich Luxemburg. Hier konzentriert sich mit 65 Prozent auch das meiste Fondsvolumen. Frankreich folgt mit 71 Produkten und einem Volumenanteil von 30 Prozent.

Das Gesamtvolumen des Eltif-Markts stieg 2025 um 55 Prozent auf 34,0 Milliarden Euro – ein Zuwachs von rund 12 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr. Das neu platzierte Volumen betrug dabei 10,5 Milliarden Euro, hinzu kamen 1,5 Milliarden Euro aus Produktumwandlungen - also aus Fonds, die aus einem anderen Vehikel in eine Eltif-Hülle überführt wurden. Größter Investorenmarkt für Eltifs bleibt Frankreich mit einem Anteil von 38 Prozent am platzierten Volumen 2025, gefolgt von Deutschland mit 15 Prozent.

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Private Debt vorn, Infrastruktur holt auf

Bei den Asset-Klassen führt Private Debt die Liste an: 34 Prozent am Gesamtvolumen von Eltifs sind in außerhalb des Bankenmarkts laufende Kredite investiert. Die Studie beruht auf Daten bis Ende 2025. Die Liquiditätsengpässe, die sich im Bereich Private Debt zuletzt zeigten, spielen in der Scope-Auswertung noch keine Rolle.

Zweitbeliebtestes Asset in Eltifs ist Infrastruktur mit 28 Prozent, an dritter Stelle folgt Private Equity mit 22 Prozent am Volumen.

Beim neu platzierten Volumen, das 2025 hinzukam, war ebenfalls Private Debt vorne: 38 Prozent entfielen auf diesen Bereich, 24 Prozent auf Infrastruktur und 19 Prozent auf Private Equity. Für 2026 erwarten die von Scope befragten Asset Manager, dass sich das neu anzulegende Kapital etwa gleichmäßig auf Private Equity, Private Debt und Infrastruktur verteilen wird.

Die Asset-Klassen-Präferenzen unterscheiden sich dabei deutlich nach Ländern: Während in Frankreich relativ ausgewogen in alle Anlageklassen investiert wird, ist Deutschland mit einem Infrastruktur-Anteil von 60 Prozent am stärksten konzentriert. In Spanien dominiert Private Debt mit 65 Prozent, in Italien halten sich Private Debt und Private Equity die Waage.

Privatanleger im Fokus

Eine Grundidee des Eltifs war, diese Form von Investments für Privatanleger attraktiver zu machen - was offenbar funktioniert hat: Laut Scope sind heute drei von vier Eltifs (74 Prozent) auch für Privatanleger zugänglich. Rund ein Viertel des Volumens in Eltifs entfällt zudem klar auf Privatanleger, ein weiteres Viertel auf eine gemischte Gruppe, die Scope als „Retail & Professional“ kennzeichnet. Rückschlüsse auf die Art der Investoren zogen die Analysten aus den von den Emittenten genannten Vertriebskanälen.

So verteilt sich das Anlagevolumen in Eltifs

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Interessante Erkenntnis: Auch wenn Eltifs in letzter Zeit vor allem in Verbindung mit Neobrokern von sich reden machten, bleiben Retailbanken für die befragten Eltif-Emittenten auch weiterhin der wichtigste Vertriebskanal. Eine wichtige Rolle dürfte dabei die Vermittlung durch Finanzberater spielen, wie Scope-Analystin Hosna Houbani an einem Beispiel verdeutlicht: Die Deutsche Bank legte 2025 den Multi-Asset-Eltif „Deutsche Bank Private Markets Sicav – Diversified“ (ISIN: LU3085135567) auf, der innerhalb weniger Monate 500 Millionen Euro einsammelte. „Das hat man nur erreicht, weil 2.000 Berater in 39 Veranstaltungen geschult wurden - ein enormer Aufwand“, den die Deutsche Bank vertrieblich unternommen habe, so Houbani.

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Für das laufende Jahr rechnet Scope mit rund 100 weiteren neuen Eltifs – die befragten Asset Manager gehen im Durchschnitt von einem Volumenwachstum von 20 bis 30 Prozent aus. Einen besonderen Schub könnte das Thema in Deutschland durch das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot erhalten, geben die Scope-Analysten zu bedenken.

Allerdings erscheint zweifelhaft, dass sich Eltifs dafür tatsächlich eignen - denn das Standarddepot soll mit einem Kostendeckel von einem Prozent Effektivkosten pro Jahr versehen werden. Und Eltifs sind nicht billig: Der Durchschnitt der jeweils teuersten Anteilsklasse liegt bei 1,80 Prozent jährlich (der günstigste ruft 0,40 Prozent, der teuerste sogar 3,50 Prozent auf) - wobei Private-Equity-Eltifs mit durchschnittlich 2,08 Prozent p.a. am teuersten sind, wie Scope feststellt.

Hinzu kommen oftmals Erfolgsgebühren zwischen 10 und 25 Prozent über einer vordefinierten Hurdle Rate sowie mögliche Ausgabeaufschläge von meist zwei bis drei Prozent – bei Produkten für das Mass-affluent-Segment auch bis zu fünf Prozent. In einem Umfeld, das Anlageprodukte zunehmend am Preis bewertet, sind Eltifs damit ungünstig positioniert.

Privatmarktanlagen unter Druck

Die Aussichten für Eltifs könnten sich auch mit Blick auf die jüngeren Marktentwicklungen eintrüben: Vor allem in der Asset-Klasse Private Debt, einem wichtigen Bestandteil vieler Eltifs, gab es zuletzt Anzeichen einer Krise: Die Anbieter einiger prominenter Private-Credit-Fonds konnten die Auszahlungswünschen ihrer Anleger nicht mehr vollumfänglich bedienen. Mit dem Greenman Open betraf es sogar bereits einen Eltif direkt, der im Dezember 2025 seinen Gating-Mechanismus aktivieren musste, um Liquidität an Anleger auszahlen zu können.

Auch bei Scope, das seine Studie eher mit einem Pro-Eltif-Zungenschlag vorstellt, sieht man diese Probleme: Von den 265 Eltifs, zu denen die Analysten Laufzeitinformationen haben, sind 128 als geschlossene Strukturen mit fester Laufzeit und 77 als Evergreen konzipiert. Der Trend geht auch insgesamt klar hin zu unbegrenzten Laufzeiten – was Scope nicht unkritisch sieht. Denn die zugrundeliegenden Vermögenswerte sind meist illiquide, während Anleger gleichzeitig regelmäßige Rückgabemöglichkeiten erwarten.

Dieses sogenannte „Fristentransformationsrisiko“ – zusammen mit möglichen Verschärfungen der wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheit – sehen die Scope-Analysten als größten Herausforderungen für das weitere Wachstum der Eltif-Branche – der sie ansonsten passable Wachstumschancen bescheinigen.