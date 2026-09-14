268 Eltifs, 90 neue Anbieter – das Angebot boomt. Beim Zugang für Privatanleger hakt es trotzdem. Antworten gab's beim Eltif-Symposium in Hamburg.

Veranstaltung in Hamburg Eltif-Symposium: Der Zugang ist das Nadelöhr

Gruppenbild der Veranstalter: Auf dem Eltif-Symposium standen kürzlich regulierte Privatmarktanlagen im Mittelpunkt.

Warum wächst das Angebot an Eltifs so viel schneller als die Nachfrage? Dieser Frage gingen Vertreter von Fondsgesellschaften und Marktteilnehmer beim zweiten Eltif-Symposium nach, das nach der Premiere im Juni in München nun in Hamburg stattfand. Eingeladen hatten Neuberger Berman, Muzinich, Patrizia, Natixis und Dericon.

Der Markt wächst schneller als die Zuflüsse

Sonja Knorr von Scope Fund Analysis lieferte mit der kürzlich veröffentlichten fünften Eltif-Studie des Analysehauses die Zahlen zum Auftakt. Ende 2025 gab es europaweit 268 Eltifs, mit stark steigender Tendenz: Ende Juli waren bereits 315 Eltifs am Markt.

Die Euphorie spiegelt sich in der Anzahl der Anbieter wider: Allein seit dem Start des Eltif-II-Regimes Anfang 2024 sind 90 neue Emittenten hinzugekommen. Deutschland hat sich dabei nach Frankreich in puncto Eltif-Volumen als europaweite Nummer zwei etabliert.

Bei den Asset-Klassen zeigen Eltifs eine breite Streuung über Private Equity, Private Debt und Infrastruktur. Die ebenfalls möglichen Immobilien sind angesichts des angespannten Immobilienmarkts aktuell dagegen kaum ein Thema.

Dass trotz der Aufbruchstimmung bei den Emittenten die Zuflüsse in Deutschland hinter den Erwartungen zurückbleiben, führt Knorr auf zwei Faktoren zurück: unreife Zugangsstrukturen und technische Umsetzung auf der einen, eine gering ausgeprägte Investmentkultur auf der anderen Seite. Gerade bei Private Markets seien deutsche Anleger vergleichsweise zurückhaltender als Anleger etwa in Frankreich oder Italien.

Ein möglicher Schub hierzulande für das Thema könne die deutsche Altersvorsorgereform geben, so Knorr. Immerhin sind Eltifs dort als möglicher Baustein des geplanten Altersvorsorgedepots zugelassen.

Ob sich die oft zweistelligen Ergebnisprognosen der noch jungen Fondsgeneration indessen längerfristig erfüllen, müsse sich erst noch zeigen: „In fünf bis zehn Jahren wird man sehen, ob die Renditeversprechen halten“, so Knorr.

Vier Häuser, vier Eltif-Anlageklassen

Wie unterschiedlich sich das Eltif-Format in der Praxis ausgestalten lässt, zeigte die anschließende Produktrunde. Neuberger Berman stellte mit Clemens Feil einen Private-Equity-Eltif vor („NB Open Access“). Den entscheidenden Hebel für mehr Wachstum sieht Feil nicht beim Produkt, sondern beim Vertrieb: „Der Zugang ist das Nadelöhr.“

Muzinich präsentierte mit Kirsten Bode einen Private-Debt-Eltif („Muzinich European Private Credit“) mit Fokus auf Kredite an Unternehmen des unteren Mittelstands.

Patrizia zeigte mit Michael Höfel einen Infrastruktur-Eltif („Patrizia Infrastructure Invest“). Höfel ordnete zugleich die Erwartungen an Eltifs mit Blick auf die Altersvorsorgereform ein: In Altersvorsorgedepots würden Eltifs wohl noch nicht ab dem 1. Januar kommenden Jahres zur Verfügung stehen. Im Verlauf von 2027 könnten sie dort dennoch zum spannenden Thema werden.

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Natixis stellte mit Michael Jäger einen Multi-Asset-Ansatz vor, der über Private Equity, Private Debt und Infrastruktur hinweg in Private-Market-Fonds anderer Häuser investiert.

Als Ergänzung zu den Eltifs stellte Dericon-Geschäftsführer Frank Herrmann den „VV-Marktplatz“ seines Hauses vor. Man wolle „Transparenz in den weithin schwer zu erfassenden Markt der Vermögensverwaltungsstrategien bringen“. Auf der Plattform, die Dericon zusammen mit Investify Tech und der DWP Bank betreibt, sollen Anlageerergebnisse von Vermögensverwaltungen abrufbar sein, warb Herrmann.

Die Perspektive der Praxis

Wie der Markt der Eltifs von der anderen Seite des Tresens aus aussieht, machten Gespräche mit Besuchern der Veranstaltung deutlich.

Nadja Ahrens, Produktmanagerin bei der Privatbank Donner & Reuschel, berichtete: Ihr Haus plane aktuell den Einstieg in das Thema Eltif: „Wir beschäftigen uns seit Längerem mit dem Thema und stehen kurz davor, einen Eltif-Fonds bei uns in der Vermögensverwaltung anzubieten.“ Man besuche Veranstaltungen wie das Eltif-Symposium, „um aktuelle Entwicklungen im Markt zu diskutieren und uns mit Marktteilnehmern auszutauschen“.

Starten wolle Donner & Reuschel zunächst mit nur einem Eltif – „um herauszufinden, wie die Produktklasse von unseren Kunden angenommen wird“. Zudem wolle man Erfahrungen im Abwickeln von Eltifs sammeln.

Für Vermögensberater Martin Barske vom Vermittlerbetrieb Finanzen International steht dagegen die Kostenseite im Vordergrund. Das Anliegen ist nicht aus der Luft gegriffen, Eltifs gelten unter den aktiv gemanagten Fonds als vergleichsweise teure Vehikel. Laut Auswertung von Scope schlagen Eltifs mit Verwaltungsgebühren zwischen 1,0 und 4,7 Prozent (teuerste Anteilsklassen) und zwischen 0,5 und 3,2 Prozent (günstigste Anteilsklassen) zu Buche.

Durchschnittlich liegen ihre Gebühren – über alle Asset-Klassen hinweg - bei 1,7 beziehungsweise 2,5 Prozent. Zu den Verwaltungsgebühren kommen teils Ausgabeaufschläge und erfolgsabhängige Vergütungen hinzu. Am teuersten seien Eltifs mit Private-Equity-Fokus. Barske sagt: „Für uns ist wichtig, die Kostenstruktur von Eltifs zu durchschauen.“

Finanzanlagenvermittler Jörn Mischke vom Haus Hansa Finanzkontor beschäftigt vor allem die Frage, wie sich Eltifs mit noch geringem Track Record beraterhaftungssicher einordnen lassen. Vermittlern fehlten bei der Plausibilitätsprüfung und Geeignetheitsanalyse für Privatkunden bislang Erfahrungswerte. Am Ende, räumte der Vermittler auf dem Eltif-Symposium ein, entscheide für ihn jedoch vor allem die Kostenstruktur, wenn er die Qualität der Produkte beurteilen wolle.

Fazit

Das Angebot an Eltifs hat sich seit der Eltif-Novelle 2024 innerhalb kurzer Zeit ernorm ausgeweitet, die Zuflüsse hinken diesem Tempo allerdings noch hinterher. Emittenten, aber auch Besucher des Hamburger Eltif-Symposiums bescheinigten der noch jungen Fondskategorie übereinstimmend weniger ein Nachfrage- als vielmehr ein Reifeproblem, bei Vertriebszugängen, der Kostentransparenz oder fehlendem Track Record.

Mit der Altersvorsorgereform als Katalysator und einer wachsenden Infrastruktur rund um Vertrieb und Vermögensverwaltung deutet vieles darauf hin, dass sich das Nadelöhr, in dem Eltifs aktuell noch vielfach feststecken, in den kommenden Jahren in Deutschland weiten könnte.