Private Markets für alle? Warum der Eltif 2.0 sein Ziel verfehlt

Der Eltif ist gut gemeint, aber schlecht konstruiert, meint Gerhard Grüter vom Family Office Tropea. Er hält die Demokratisierung der Private Markets für eine teure Illusion.

Ein Produkt für die breite Masse? Die sogenannte Demokratisierung der Private Markets wird von manchen gefeiert, von anderen kritisiert

Es klingt nach einer Revolution: Private Kapitalmärkte sollen endlich auch für Privatanleger zugänglich werden. Was bislang institutionellen Investoren – also Pensionsfonds, Versicherungen oder großen Family Offices – vorbehalten war, soll nun „demokratisiert“ werden. Das Vehikel dafür heißt European Long-Term Investment Fund (Eltif).

Die Versprechen sind groß: langfristige Renditen, reale Wertschöpfung, Zugang zu exklusiven Anlageklassen. Doch hinter der schönen Idee verbirgt sich ein Konstrukt, bei dem Chancen und Risiken sorgfältig gegeneinander abgewogen werden müssen. Wird hier tatsächlich der Markt geöffnet – oder lediglich eine Illusion verkauft? Denn echte private Märkte lassen sich nicht einfach per Regulierung verflüssigen. Sie leben von Geduld, einem langen Atem – und Illiquidität.

Gut gemeint – schlecht konstruiert

Der politische Anspruch ist klar: Kapital soll in die Realwirtschaft fließen – in mittelständische Unternehmen, Infrastruktur, direkte Unternehmenskredite oder Immobilienprojekte. Bislang blieb der Zugang zu solchen Anlageklassen wegen hoher Mindestanlagesummen institutionellen Investoren vorbehalten. Privatanleger sollen nun ebenfalls investieren können, um die Wirtschaft zu unterstützen und vom Wachstum zu profitieren.

Dabei war der Anfang nicht von Erfolg gekrönt. Mit der Verordnung (EU) 2015/760 wurde zwar der regulatorische und rechtliche Rahmen geschaffen, doch bis 2021 gab es nur 60 Eltifs mit einem Volumen von zusammen unter 10 Milliarden Euro. Erst die Reform Eltif 2.0 (Verordnung (EU) 2023/606) verhalf dem Angebot zum Wachstum von heute 90 Eltifs mit einem Volumen von 20 bis 25 Milliarden Euro.

Das Ziel ist richtig – doch der Weg dorthin führt über ein instabiles Fundament. Der Eltif erweist sich als eine Fehlkonstruktion zwischen guter Absicht und ökonomischer Illusion. Denn das Grundproblem liegt im System selbst: Private Märkte funktionieren nur, wenn Kapital langfristig gebunden bleibt. Diese Logik lässt sich nicht in ein halbliquides Finanzprodukt übersetzen. Ein Fonds, der regelmäßige Rückgaben ermöglichen muss, kann keine von Natur aus illiquiden Vermögenswerte halten, ohne in Krisenzeiten ins Wanken zu geraten.

Die versprochene Liquidität wird erkauft – durch liquide Rücklagen von 25 Prozent des Anlagekapitals oder künstliche Zweitmärkte, die bislang kaum existieren. Beides kostet Rendite. Kommt es zu hohen Verkäufen, werden die liquidesten Anlagen zuerst verkauft, was die Handelbarkeit der verbleibenden Positionen weiter einschränkt.

Kosten, Kosten, Kosten

Diese sogenannte „Liquiditätstransformation“ hat ihren Preis: Ein Fonds mit einer nominalen Bruttorendite von zehn Prozent verliert leicht zwei Prozentpunkte durch Liquiditätspuffer, Bewertungsabschläge oder Handelskosten. Hinzu kommen die direkten Kosten für Verwaltung, Bewertung, Rücknahmegebühren und Vertrieb – schnell summieren sich diese Gesamtkosten auf über vier Prozentpunkte pro Jahr. Das bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Rendite einfach für Kosten aufgebraucht werden könnte. Das ist eben der Preis für den Zugang und den Unterhalt. Im Vergleich dazu liegen günstige ETFs schon bei 8 Basispunkten, also 0,08 Prozent pro Jahr. Für ein Produkt, das Rendite, Stabilität und Zugänglichkeit zugleich verspricht, ist das also ein sehr hoher Preis.

Damit stellt sich die eigentliche Frage: Wollen wir wirklich die private Marktlogik „demokratisieren“ – oder schaffen wir am Ende ein hybrides Produkt, das die Nachteile beider Welten vereint? Der Eltif will Illiquidität investierbar machen, doch er verwandelt sie in ein teures, komplexes Bürokratiekonstrukt. Der Anspruch, Privatanleger an die Realwirtschaft heranzuführen, ist berechtigt. Aber das gewählte Instrument ist zu nah an einer Finanzillusion.

Wenn alle durch die gleiche Tür wollen

Ein weiteres Problem stellt die vermeintliche Liquidität dar. Denn was nützt ein Produkt, das Flexibilität verspricht, wenn genau in dem Moment, in dem Anleger Liquidität brauchen, keine vorhanden ist? Genau dann, wenn Märkte unter Stress stehen, wenn Preise verzerrt und Handelsvolumina dünn werden, kann auch der Eltif seine Versprechen nicht halten. In solchen Phasen dürfen Fonds den Handel einschränken oder ganz aussetzen – sogenannte Gating-Klauseln. Die Schwelle für einen solchen Rücknahmeaufschub der Anteile ist sehr niedrig angesetzt – sie liegt bei nur 5 Prozent des verwalteten Kapitals.

Das Risiko für Anleger, am zeitnahen Verkauf gehindert zu werden, ist folglich erheblich. Diese Regelung schützt zwar den Fonds und die verbleibenden Anleger vor Panikverkäufen und kann helfen, Liquidität zu sichern sowie Zwangsverkäufe zu vermeiden. Gleichzeitig untergräbt sie jedoch das Vertrauen der Investoren. Denn wer in Krisenzeiten nicht an sein Kapital gelangt, fühlt sich schnell „eingesperrt“. Mit anderen Worten: Die Gating-Regelung stabilisiert den Fonds – aber destabilisiert das Vertrauen. Liquidität ist keine Frage der Regulierung, sondern der Natur des Vermögenswerts. Und die lässt sich nicht per EU-Verordnung verändern.

Warum also sollte ein Anleger bereit sein, einen erheblichen Teil seiner Rendite aufzugeben, wenn er im Zweifel doch keinen Zugang zu seinem Kapital hat – und damit unfreiwillig zum Langfristinvestor wird? Während institutionelle Private-Credit-Fonds Nettorenditen von acht bis zehn Prozent erzielen können, bleiben Eltif-Investoren nach Kosten häufig bei fünf bis sechs Prozent hängen oder haben nicht den Zugang zu den attraktivsten Anlageklassen. Eine teure Form der „Demokratisierung“. Und bei diesem Rendite-/Risikoverhältnis stellt sich zwangsläufig die Frage: Wenn die Rendite sinkt, aber die Illiquidität bleibt – wo liegt dann der Mehrwert?

Die teure Illusion der Demokratisierung

Mit der Reform Eltif 2.0 hat Brüssel zwar versucht, die Regulierung zu modernisieren: geringere Mindestbeträge, breitere Anlagemöglichkeiten, flexiblere Rückgaberechte. Doch das Grundproblem bleibt bestehen. Mehr Freiheit bedeutet auch mehr Kompromisse. Wer Liquidität sucht, muss Rendite opfern. Und wer Rendite will, muss auf Liquidität verzichten. Anleger sollten sich fragen, warum sie überhaupt tägliche Handelbarkeit verlangen, wenn ihr Anlagehorizont ohnehin langfristig ist.

Noch gravierender ist der psychologische Aspekt: Viele Privatanleger glauben, sie könnten mit Eltifs an der Erfolgsgeschichte der Private Markets teilhaben – ohne deren Risiken zu tragen. Das ist ein Irrtum. In Wahrheit finanzieren sie mit ihren Investments häufig vor allem die Kostenstruktur dieser Produkte.

Hinzu kommt ein struktureller Interessenkonflikt: Wie lässt sich sicherstellen, dass Private-Equity-Manager ihre attraktivsten Investments nicht ihren institutionellen Investoren vorbehalten – und die weniger lukrativen in die Retail-Strukturen der Eltifs schieben? Eine verlässliche Kontrollinstanz existiert dafür nicht. Die Folge liegt auf der Hand: geringere Qualität, kleinere Tranchen, höhere Risiken – und damit unweigerlich niedrigere Zielrenditen. Für viele Anleger, als Zweite-Wahl-Investoren, bleibt letztlich nur das, was übrig bleibt.

Private Märkte funktionieren, weil sie privat sind. Sie beruhen auf Langfristigkeit, Stabilität und dem engen Verhältnis zwischen Kapitalgeber und Manager. Diese Architektur lässt sich nicht in ein standardisiertes, halbliquides Finanzprodukt pressen. Wer das versucht, erzeugt am Ende nur eine Illusion. Natürlich hat ein konservativ strukturierter Eltif seine Berechtigung – als Beimischung für vermögende Privatanleger, die langfristig denken, Risiken verstehen und Kapital bewusst illiquide anlegen möchten. Doch als Ersatz für echte Private-Market-Investments taugt er nicht.

Wer Eltifs als Wundermittel verkauft, verkennt den Kern privater Märkte. Der Eltif ist keine Demokratisierung, sondern eine Übersetzung – und wie bei jeder Übersetzung geht das Wesentliche verloren. Der Eltif bleibt damit ein spannendes Experiment, aber kein Durchbruch. Er zeigt, dass Europa die privaten Märkte öffnen will – aber auch, dass es Grenzen gibt, was sich „demokratisieren“ lässt. Wer in Private Markets investieren will, sollte diese Grenzen kennen – und den Preis dafür verstehen.

Was ist die Lösung?

Anleger sollten das Grundprinzip privater Märkte respektieren: Langfristigkeit schlägt Liquidität. Wer echtes Interesse an Private Credit oder Private Equity will, sollte sich professionell strukturierte Fonds suchen, bei denen Kapitalbindung, Transparenz und Kosten in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Anstatt halbliquide Kompromisse zu schaffen, sollte der Fokus auf klaren Produktarchitekturen liegen – mit definierten Laufzeiten, stabilen Portfolios und klaren Erwartungshorizonten.

Europa braucht keinen „Eltif für alle“, sondern bessere Wege, privates Kapital effizient in die Realwirtschaft zu lenken – ohne die ökonomische Logik privater Märkte zu verwässern. Denn Vertrauen entsteht nicht durch Liquiditätsversprechen, sondern durch Klarheit, Disziplin und einfache Strukturen.

Über den Autor:



Gerhard Grüter ist als Geschäftsführer des in London ansässigen deutsch-britischen Family Offices Tropea und eines Luxemburger Asset Managers tätig. Zuvor war Grüter sechs Jahre in leitender Funktion bei Merill Lynch & Co. tätig, dem Vermögensverwalter der Bank of America.