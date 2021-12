Redaktion 31.05.2016 Lesedauer: 1 Minute

Elvira zieht über Deutschland Versicherungen rechnen nach Unwettern mit hohen Schäden

Die heftigen Unwetter in Deutschland in den vergangenen Tagen haben viele Häuser beschädigt, Keller überflutet und ganz Orte verwüstet. Die Versicherungen rechnen daher mit hohen Schäden. Bei der Württembergischen gingen alleine am Montagmorgen beispielsweise 450 Anrufe mit Schadensmeldungen ein.