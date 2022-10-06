Schauspieler Elyas M’Barek wirbt für die Württembergische
Mit dem Schauspieler Elyas M’Barek (40) als Markenbotschafter will die Württembergische weitere Kundengruppen erschließen und ihre Bekanntheit steigern. Das teilt die Versicherungsgesellschaft mit. Die Kampagne soll Ende 2022 und Anfang 2023 in verschiedenen Media-Kanälen wie TV, Außenwerbung, Webseiten und Social Media zu sehen sein.
M’Barek ist den meisten Zuschauern aus den Komödien „Türkisch für Anfänger“ und „Fack ju Göhte“ sowie dem Politthriller „Der Fall Collini“ bekannt. Aktuell ist er in der Mediensatire „Tausend Zeilen“ zu sehen.
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