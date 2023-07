Gründer eines KI-Unternehmens "Künstliche Intelligenz ist die größte Blase aller Zeiten“

Es ist schon jetzt das Mega-Thema des Jahres: Künstliche Intelligenz. An der Börse gibt es zahlreiche KI-ETFs, die Aktie des Grafikchip-Herstellers Nvidia bescherte Anlegern bislang prächtige Renditen. Doch Investoren fragen sich zunehmend: Geht der Lauf weiter – oder ist in den Kursen bereits etwas zu viel Fantasie eingepreist?

Emad Mostaque, Gründer und CEO von Stability AI, gehört zum zweiten Lager. Er hat kürzlich in einem Gespräch mit UBS-Analysten eine kontroverse Prognose abgegeben: Künstliche Intelligenz (KI) werde seiner Meinung nach „die größte Blase aller Zeiten“. Mostaque ist der Kopf hinter Stability AI, einem Unternehmen, das für seine KI-Tools bekannt ist, darunter Stable Diffusion, welches Nutzern die Erzeugung von Bildern durch Texteingabe ermöglicht.

KI-Branche steckt in frühem Stadium

Künstliche Intelligenz ist mittlerweile weit verbreitet, von Internetanwendungen und im Hintergrund von sozialen Medien bis hin zu Branchen wie Medizin und Finanzen. Sogar im Asset Management wird zunehmend mit Künstlicher Intelligenz experimentiert. Eine neuere Form, die generative KI, wird in beliebten Tools wie Chatbots (das bekannteste ist Chat GPT) und Bildgeneratoren (wie Stable Diffusion und Midjourney) eingesetzt.

Mostaque schätzt, dass die Gesamtinvestitionen in Künstliche Intelligenz wahrscheinlich 1 Billion Dollar betragen werden, da sie "wichtiger als 5G als Infrastruktur für Wissen" ist. Er deutete an, dass Banken wie UBS die Technologie annehmen müssten, da sie einen "gigantischen Markt" darstellt.

Jedoch befinde sich die KI-Branche noch in einem sehr frühen Stadium und sei noch nicht bereit für eine großflächige Einführung in Branchen wie dem Bankwesen, so die Einschätzung von Mostaque. "Ich nenne es die 'Dot AI'-Blase, und sie hat noch nicht einmal begonnen", sagte er in dem Gespräch mit UBS-Analysten, wie der US-Sender „CNBC“ berichtet.

„Eines der größten Investmentthemen der kommenden Jahre“

Unternehmen, die KI nicht angemessen in ihren Geschäftsmodellen einsetzen, werden laut Mostaque von der Börse "abgestraft". Als Beispiel nannte er Google-Mutter Alphabet, das an einem einzigen Tag 100 Milliarden Dollar verlor, nachdem sein Bard AI Chatbot – Googles Antwort auf Chat GPT - in einem Werbevideo falsche Informationen geliefert hatte.

Mostaque ist der Ansicht, dass es derzeit noch an Investitionsmöglichkeiten mangele. Perspektivisch würden die Menschen jedoch von den besten Chip-Herstellern (zu den aktuellen Börsen-Highflyern zählen neben Nvidia auch der niederländische Hersteller von Lithographiesystemen ASML und der Chip-Gigant TSMC) zu Unternehmen wechseln, welche die neuartige Technologie nutzen, um ihre Gewinne und Umsätze nachhaltig zu steigern. "Dies wird eines der größten Investmentthemen der nächsten Jahre sein", fügte er hinzu.

Obwohl KI derzeit in der Finanzbranche ein Momentum hat, hält Emad Mostaque sie für eine Blase. Es bleibt abzuwarten, ob seine Prognose zutrifft oder ob die KI-Technologie ihren Weg finden und einen signifikanten Einfluss haben wird.