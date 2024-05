Eigentlich ist das Prinzip Embedded Finance ein alter Hut: Unterschiedlichen Quellen zufolge bot der Automobilhersteller Ford schon Ende der 1920er Jahre erstmals eine zusätzliche Automobilfinanzierung an. Doch so richtig Dynamik kam erst in den letzten Jahren in das Thema, vor allem durch das Aufkommen von Banking-as-a-Service-Plattformen, mit denen über Schnittstellen Finanzdienstleistungen in Nicht-Banken-Umgebungen integriert werden können. Unternehmen ohne Banklizenz können sich an diese Plattformen andocken, und etwa Zahlungen, Kredite, Anlage- oder Sparprodukte in ihre eigenen Produkte oder Dienstleistungen einbetten. Vorteil für Kunden: Finanzprodukte erscheinen dann,...

Eigentlich ist das Prinzip Embedded Finance ein alter Hut: Unterschiedlichen Quellen zufolge bot der Automobilhersteller Ford schon Ende der 1920er Jahre erstmals eine zusätzliche Automobilfinanzierung an.

Doch so richtig Dynamik kam erst in den letzten Jahren in das Thema, vor allem durch das Aufkommen von Banking-as-a-Service-Plattformen, mit denen über Schnittstellen Finanzdienstleistungen in Nicht-Banken-Umgebungen integriert werden können. Unternehmen ohne Banklizenz können sich an diese Plattformen andocken, und etwa Zahlungen, Kredite, Anlage- oder Sparprodukte in ihre eigenen Produkte oder Dienstleistungen einbetten.

Vorteil für Kunden: Finanzprodukte erscheinen dann, wenn sie im Lebenskontext benötigt werden: während, vor oder nach Kaufprozessen, aber auch in Loyalitäts- oder Kundenbindungsprogrammen.

Embedded Investing lange im Schatten der anderer Embedded-Märkte

Embedded Investing stand als Unterkategorie von Embedded Finance lange im Schatten der schon entwickelteren Embedded-Märkte Payments und Buy-now-pay-later, de facto gleichbedeutend mit Embedded-Krediten.

In den letzten Monaten kam in diesen Bereich deutlich mehr Bewegung. Mit Upvest und Lemon Markets treten zwei Start-ups in dieser Arena an, die von renommierten Investoren bereits mit viel Geld ausgestattet wurden. Sie bieten als vollwertige Wertpapierinstitute Investing-as-a-Service-Plattformen an, die die Grundlage für den Aufbau von Embedded-Investing-Produkten sind.

Ebenfalls zu den Akteuren gehören Vermögensverwalter wie Evergreen (selbst ein Start-up) sowie Banken wie die Raisin Bank oder die Sutor Bank. Es entwickelt sich gerade also ein Embedded-Investing-Markt, der traditionelle Investment-Firmen herausfordert: Was muss getan werden, um dabei zu sein?

Was ist mit Embedded Investing eigentlich gemeint?

Zunächst ein Blick darauf, was Embedded Investing meint: Es geht darum, Investitionen in Wertpapiere, Fonds, Kryptowerte und ähnliche Finanzinstrumente zu ermöglichen. Davon abzugrenzen sind Embedded Savings, bei denen es darum geht, reine Sparangebote in Geschäftsprozesse zu integrieren.

Embedded Investings können in zwei Richtungen zielen: Konsumnah können sie der längerfristigen Finanzierung höherwertiger Konsumgüter dienen. So sind Save-now-buy-later-Konzepte auch so etwas wie die „gesündere“ Version von Buy-now-pay-later-Krediten. Als einbettende Unternehmen kommen hier alle Anbieter von Produkten in Frage, die aus Kundensicht ein höheres Investment bedeuten.

Die zweite Ausrichtung zielt auf den langfristigen Vermögensaufbau von Kunden. Ihnen wird angeboten, bei Kauf-, Bezahl- oder Cash-Back-Prozessen kleinere oder größere Summen in Investment-Produkte fließen zu lassen.

Neben den verschiedenen Finanzinstrumenten, die beim Embedded Investing zum Einsatz kommen, unterscheiden sich auch die Anlage-Varianten: Sie reichen vom Embedded Brokerage über Embedded Fondssparpläne bis zur Embedded Vermögensverwaltung, wobei die beiden letzteren die nähereliegenden Anlage-Modi für Embedded Investing sind.

Trade-Republic-Karte ein prominentes Beispiel

Typische Anwendungsfälle für vermögensaufbauendes Embedded Investing sind die Kombination von regelmäßigen Gebühren mit Sparbeiträgen (Abschlagszahlungen bei Energieversorgern), Payback-Programme, die in Fondsportfolios fließen (die Trade-Republic-Karte ist ein Bespiel dafür), oder Ersparnisse, die zum Beispiel durch Vergleichsportale erzielt und direkt in Wertpapiere investiert werden. Die Sutor Bank hat etwa sogenannte Zeitwertkonten, mit denen Arbeitnehmer Gehaltsanteile für Sabbaticals oder den Vorruhestand ansparen, mit einer Vermögensverwaltung-as-a-Service gekoppelt.

Um am Embedded-Finance-Markt zu partizipieren, müssen Investment-Firmen eine geeignete Investing-as-a-Service-Plattform mit entsprechenden Schnittstellen entwickeln. Eine solche Plattform hat eine höhere Komplexität als andere Banking-as-a-Service-Plattformen, weil sehr viel mehr Aspekte abgedeckt werden müssen – etwa was Steuern, Kundenlegitimierung oder wertpapierspezifische Prozesse angeht.

Auch aus Sicht der einbettenden Unternehmen gibt es einige Herausforderungen, etwa weil die Vermittlung von Finanzinstrumenten in der Regel erlaubnispflichtig ist. Je nach Angebots-Konfiguration kann dies als Fondsvermittlung, Abschluss- oder Anlagevermittlung gelten. Erleichtern können die Investment-Firmen die Erlaubnispflicht, wenn sie die Angebote in Vermögenverwaltungen kleiden – deren Vermittlung ist erlaubnisfrei.

Noch ist die Wettbewerbsdichte im Segment des Embedded Investing aufgrund der Komplexität nicht so hoch wie etwa bei Embedded Payment oder Buy-now-pay-later. Die höhere Komplexität macht es aber wiederum einfacher, die eroberten Geschäftsfelder zu verteidigen.

Die Zukunft bietet einige Chancen: Aus den hohen Wachstumsprognosen für Embedded Finance insgesamt und den hohen Finanzierungsrunden von Investment-as-a-Service-Startups lässt sich auch ein hohes Geschäftspotenzial für Embedded Investing ableiten. Schließlich dürfte das damit verbundene Senken von Akquisekosten, das Steigern des Kunden-Lifetime-Werts und der Kundenloyalität jedes Marketingmanager-Herz höherschlagen lassen.