Der auf Schaden- und Unfallversicherer spezialisierte Software-Anbieter Guidewire hat seine jetzt wieder seine alljährliche Studie veröffentlicht, in der Kunden ihre Erwartungen an Versicherer darlegen. An der Online-Umfrage im Februar nahmen auch mehr als 1.000 Verbraucher in Deutschland teil, die in den vorherigen zwölf Monaten eine zum Beispiel eine Hausrat- oder Kfz-Versicherung abgeschlossen oder erneuert haben.

Im Fokus vieler Versicherungsnehmer steht demnach der Wunsch nach nachhaltigen Policen und einem stärkeren Engagement der Versicherer in punkto Klimaschutz. „Die Forderung der Verbraucher nach nachhaltigen Versicherungsprodukten wird lauter – dies macht unsere diesjährige Studie deutlich“, kommentiert René Schoenauer, Produkt-Marketing-Chef bei Guidewire in der Region Europa, Nahost und Afrika.

René Schoenauer © Guidewire

„Die Versicherer sollten gerade in den aktuell herausfordernden Zeiten rechtzeitig auf Kundenwünsche reagieren – nicht zuletzt, weil sich hier Umsatzpotenzial erschließen lässt.“ Denn: Zwei Drittel der deutschen Verbraucher würden sich für ein nachhaltiges Versicherungsprodukt entscheiden, selbst bei höheren Prämien.

Weitere Detailergebnisse der in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien durchgeführten Studie zeigt die Bilderstrecke oben. In der nächsten Umfrage 2024 dürfte es auch um die Akzeptanz von Künstlicher Intelligenz bei Versicherungen gehen, erwartet Schoenauer, der die diesjährige Ausgabe gemeinsam mit Christoph Raffelsberger und Matthias P. Rosebrock von Deloitte Consulting vorstellte und diskutierte.

Embedded Insurance: „Renaissance des Vertriebskanals Annexvertrieb“

Für die beiden Branchenexperten der internationalen Unternehmensberatung ist demnach insbesondere ein oft zitierter Hoffnungsträger der Assekuranz nichts Neues – das Konzept der sogenannten Embedded Insurance sei vielmehr die „Renaissance des Vertriebskanals Annexvertrieb“: Weltmarken wie Tesla, Ikea und Amazon bieten inzwischen auch Policen an, um die bei ihnen gekauften Waren zu schützen.

Hierzulande fühlt sich knapp die Hälfte der Befragten dabei wohl, eine Versicherung bei solchen branchenfremden Unternehmen abzuschließen. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 55 Prozent. Unentschieden zeigen sich bei dieser Frage hingegen 28 Prozent der Befragten – sechs Prozentpunkte mehr als 2022. Überhaupt nicht wohl dabei fühlen sich mit 9 Prozent nur die wenigsten Teilnehmer der Online-Umfrage.