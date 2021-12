Emerging Market Debt Total Return Fund BNY Mellon bringt flexiblen Rentenfonds nach Europa

Der US-Vermögensverwalter BNY Mellon Investment Management hat die Vertriebszulassung des BNY Mellon Emerging Market Debt Total Return Fund (ISIN: IE00BD9PX526) in Deutschland erhalten. Fondsmanager ist Colm McDonagh, Leiter des Teams für Investments in Schwellenländeranleihen bei Insight Investment, einem Londoner Partner des „Multi-Boutique-Vermögensverwalters“ der Bank of New York Mellon.

„Die Anlageklasse Schwellenländeranleihen hat in den letzten zwei Jahrzehnten einen beträchtlichen Wandel durchlaufen und repräsentiert mit Anlagechancen in über 70 Staaten mittlerweile rund 25 Prozent des weltweiten Anleihenmarktes“, erklärt Fondsmanager McDonagh. Der jetzt auch hierzulande verfügbare Fonds investiere frei von Anlagebeschränkungen „flexibel in ausgewählte Länder und Wertpapiere.“