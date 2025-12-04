Die Schwellenländermärkte haben aktuell nur einen Anteil von 12,1 Prozent am MSCI AC World Index:1 Was bedeutet, dass man mit Investitionen in die Emerging Markets (EM) oft ausgetretene Pfade verlässt. Aufgrund seiner Erfahrung als Schwellenländer-Fondsmanager verfügt Kristofer Barrett über ein tiefgreifendes Verständnis dieser Märkte. Somit kann er Chancen aufdecken, die perfekt zu seiner Anlagephilosophie passen: profitable Wachstumsunternehmen zum richtigen Preis zu identifizieren, mit anderen Worten, nicht zu viel für Wachstum zu bezahlen.

Um solche Chancen zu entdecken, hat er ein detailliertes Verständnis der lokalen Dynamiken entwickelt, anstatt sich ausschließlich auf makroökonomische Top-down-Ansichten oder allgemeine Anlageüberzeugungen zu verlassen. Denn das Schwellenländer-Universum umfasst eine Vielzahl von Ländern und Unternehmen, von denen einige nicht mehr der traditionellen Definition von „Schwellenländern“ entsprechen. Sie weisen häufig eine solide Unternehmensführung, attraktive Bewertungen und eine Volatilität auf, die mit den entwickelten Märkten vergleichbar ist. Unter den Schwellenländern finden wir derzeit einige der attraktivsten Chancen.

Im Folgenden stehen drei Hauptthemen in unserem Schwellenländer-Portfolio im Vordergrund: die verborgene Triebkraft der künstlichen Intelligenz (KI), Governance-Themen und inhabergeführte Unternehmen sowie spezielle, unternehmensindividuelle Wachstumschancen.

Asien: Die andere Seite der KI

KI gilt vielen als Domäne des Silicon Valley. Tatsächlich aber liegt das industrielle Rückgrat der Technologie in Asien. Die Region deckt große Teile der KI-Wertschöpfungskette ab – von der nahezu monopolartigen Chipfertigung bei TSMC bis hin zu Spezialzulieferern wie Elite Materials, deren Hochleistungsmaterialien für Leiterplatten unverzichtbar sind. Asien ist damit kein Randspieler, sondern ein zentraler Player der KI-Entwicklung.

Im Technologiesektor konzentriert sich eines unserer wichtigsten Anlagethemen auf die Engpässe, die dieses Ökosystem prägen und von denen viele in Asien zu finden sind. Genau diese Einschränkungen schaffen bedeutende Investitionsmöglichkeiten. Gerät eine Lieferkette an ihre Grenzen, profitieren vor allem jene Unternehmen, die diese Engpässe lösen oder abfedern können – sie erleben oft eine besonders hohe Nachfrage und gewinnen an Preismacht. Während einige wichtige Hersteller wie TSMC2 bekannt und strategisch entscheidend sind, sind andere Unternehmen bei Investoren weit weniger bekannt. Eine Handvoll mittelständischer Firmen kontrolliert viele Schlüsselkomponenten wie Motherboard-Management-Controller (z. B. Aspeed Technology), kupferbeschichtete Laminate (CCLs) oder Stromversorgungen (z. B. Lite-On). Diese Unternehmen verbinden oft eine unterschätzte Rentabilität mit soliden Bilanzen, was ihnen eine überzeugende Wachstumsentwicklung und eine nachhaltige Ertragssteigerung ermöglicht.

Für Investoren bieten asiatische Unternehmen unserer Meinung nach differenzierte und weniger überlaufene Möglichkeiten, um vom strukturellen Wachstum der KI zu profitieren.

1Quelle: Carmignac, 31.10.2025.

Familienunternehmen in vernachlässigten Märkten

Governance ist ein wichtiger Pfeiler des Anlageprozesses von Kristofer Barrett. Ein wichtiger Aspekt der Unternehmensführung ist die Kapitalallokation: die Art und Weise, wie ein Unternehmen seine finanziellen Ressourcen (Liquidität, Verschuldungskapazität, Eigenkapital) auf Projekte, Investitionen und Betriebsabläufe verteilt. Von Gründern geführte Unternehmen weisen häufig eine stärkere Übereinstimmung zwischen Management und Aktionären auf, was langfristig zu disziplinierteren und effizienteren Entscheidungen hinsichtlich der Kapitalallokation führt. In Asien gibt es Regionen wie Taiwan, in denen eine hohe Konzentration an familien- oder gründergeführten Unternehmen zu finden ist, was einen fruchtbaren Boden für Anlageideen bietet, die mit diesem Grundsatz im Einklang stehen.

Einige Beispiele hierfür sind:

Tong Yang 2 (Taiwan): Das Unternehmen ist einer der weltweit größten Hersteller von Kunststoffkomponenten für die Automobilindustrie, insbesondere von Karosserieaußenteilen und Stoßfängern. Das Unternehmen profitiert von einer etablierten globalen Präsenz, einer beeindruckenden finanziellen Entwicklung und einer strategischen Expansion in den US-Ersatzteilmarkt – und ist damit gut positioniert, um die steigende Nachfrage nach kostengünstigen, hochwertigen Ersatzteilen zu bedienen. Da die Gründerfamilie weiterhin über 50 Prozent der Anteile hält, verfolgt Tong Yang eine langfristige strategische Ausrichtung und eine disziplinierte Kapitalallokation, die mit den Grundsätzen der vom Gründer geleiteten Unternehmensführung im Einklang stehen.

(Taiwan): Eine führende Einzelhandelskette, die sich auf Lifestyle-Produkte (hauptsächlich Kosmetika und Körperpflegeprodukte) spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde vom Unternehmer Chien Tsao Chen gegründet und wird bis heute von ihm geleitet. Es verkörpert eine starke, vom Gründer geprägte Kultur, die sich auf erschwingliche Preise, trendbewusstes Merchandising und kontinuierliche Filialexpansion konzentriert. Diese praxisorientierte Unternehmensführung hat den kundenorientierten Ansatz von Poya geprägt und zu einem stetigen Wachstum zu einer der vertrauenswürdigsten Einzelhandelsmarken Taiwans für den täglichen Bedarf geführt.

Schwellenländer: Ein fruchtbarer Boden für außergewöhnliche Wachstumschancen

Über strukturelle Trends hinaus stechen bestimmte Schwellenländer-Unternehmen durch einzigartige Wachstumskurven hervor, die durch ihr Geschäftsmodell, ihre Unternehmensführung oder ihre Wettbewerbspositionierung vorangetrieben werden.

Einige Investitionsbeispiele sind:

Allegro 2 (Polen): Das Unternehmen ist die führende E-Commerce-Plattform in Polen und dient als primärer Online-Marktplatz für polnische Verbraucher. Etwa ein Drittel der Bevölkerung kauft bei Allegro ein, das über 30 Prozent des Online-Anteils des Landes und etwa 5 Prozent des gesamten Einzelhandelsmarktes beherrscht. 3 Dank seiner starken Markenbekanntheit, seiner effizienten Logistik und seines skalierbaren Geschäftsmodells ist das Unternehmen gut positioniert, um vom anhaltenden Wachstum der expandierenden E-Commerce-Sektoren in Polen zu profitieren. Das Unternehmen generiert eine robuste Liquidität und unterstützt den Shareholder Value durch Aktienrückkäufe.

(Taiwan): Das Unternehmen ist weltweit führend im Bereich robuster Computerlösungen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt sehr unempfindliche Laptops, Tablets und Fahrzeugsysteme, die für anspruchsvolle Umgebungen wie öffentliche Sicherheit, Verteidigung, Versorgungsunternehmen, Logistik und Industrie entwickelt wurden. Getac liefert zuverlässige, leistungsstarke Produkte, die den Einsatz unter extremen Bedingungen ermöglichen.

Den „Abseits der ausgetretenen Pfade“-Ansatz in die Praxis umsetzen

Für den Carmignac Investissement sucht Barrett aktiv nach Unternehmen mit nachhaltigem Wachstumspotenzial und überzeugenden Bewertungen.

Viele als Schwellenländer eingestufte Staaten sind heute wirtschaftlich deutlich reifer, aber in globalen Portfolios immer noch unterrepräsentiert, was eine breite Palette von Möglichkeiten für aktive Manager schafft. Diese Märkte machen nun 26,9 Prozent unseres Fonds aus.4

Dieser Ansatz spiegelt sich in der Zusammensetzung des Portfolios wider:

Fast ein Viertel unserer Bestände – insgesamt 20 Unternehmen – liegen außerhalb des MSCI ACWI Index, davon 14 in den Emerging Markets. 4

Unser Active Share liegt bei 79 Prozent, was unsere Entschlossenheit unterstreicht, über den Marktkonsens hinauszugehen.

Wenn wir feste Meinungen haben, scheut sich der Fondsmanager selbst in Schwellenländern nicht, diese durch aussagekräftige Positionen zum Ausdruck zu bringen:

TSMC (9,6 Prozent gegenüber 1,2 Prozent im Referenzindikator MSCI ACWI Index 4 ) – ein wichtiger Akteur im Bereich fortschrittlicher Halbleiter;

) – ein wichtiger Akteur im Bereich fortschrittlicher Halbleiter; SK Hynix (4,4 Prozent gegenüber 0,1 Prozent)4 – Südkoreas führender Hersteller von Speicherchips.

Diese Gewichtungen spiegeln Barretts Philosophie wider: den Mut zu haben, ausgetretene Pfade zu verlassen, um dort von Wachstum zu profitieren, wo es tatsächlich entsteht.

2 Der Verweis auf bestimmte Wertpapiere und Finanzinstrumente dient lediglich der Veranschaulichung. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Portfolio-Allokationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

3 Quelle: Carmignac, 31.10.2025.

4 Quelle: Carmignac, 31.10.2025. Das Portfolio kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

