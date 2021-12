Emerging Markets Chinas Markt für Börsengänge kommt wieder in Fahrt

Mark Mobius und sein Team sind auf die vielen Veränderungen gespannt, die dieses Jahr in China vor sich gehen werden. Auf der Tagesordnung steht die Reform des chinesischen Finanzmarktes. Nach einem 14-monatigen Winterschlaf kommen nun auch die Börsengänge endlich wieder in Fahrt.Eddie Chow, Franklin-Templeton-Kollege von Mark Mobius, wird schildern, was dies für Anleger bedeutet, und welche Aussichten er für China sieht:Meine Hoffnungen für den chinesischen Aktienmarkt im neuen Jahr – dem Jahr des Pferdes – sind groß. Das Pferd ist ein sehr intelligentes Tier: Es ist voller Energie, liebt den Wettbewerb und kann, wenn es richtig ausgebildet ist, dem Menschen ein wertvoller und gefälliger Partner sein. Es repräsentiert auch Würde und Erfolg.