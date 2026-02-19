Unternehmensanleihen aus Schwellenländern haben historisch sehr gut abgeschnitten – doch Anleger beachten die Anlageklasse kaum. Fondsmanager Jean-Yves Chereau über die Chancen.

Emerging Markets Corporate Debt gehört zu den weniger beachteten Anlageklassen – dabei ist der Markt größer als das US-High-Yield-Universum und hat langfristig als zweitbeste Anlageklasse nach US-Aktien abgeschnitten, sagt Jean-Yves Chereau.

Chereau managt bei J. Stern & Co. eine Strategie für Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, den J. Stern Emerging Market Debt Stars Fund (ISIN: LU2511911310), der dieser Tage sein dreijähriges Bestehen begeht.

Im Interview erklärt der Fondsmanager, warum die Anlageklasse überraschend robust ist – und weshalb sein Team nicht in das Schwellenland Nummer eins, China, investiert.

DAS INVESTMENT: Herr Chereau, China ist das größte Schwellenland überhaupt – aber gerade dort investieren Sie nicht. Warum schließen Sie ausgerechnet China aus?

Jean-Yves Chereau: Wir betrachten die Unternehmen nach fundamentalen Aspekten und wenden dabei unsere Qualitätskriterien an. Zentrale Qualitätskriterien sind das Management und die Corporate Governance – und da erfüllen viele chinesische Unternehmen unsere Anforderungen nicht.

Wirklich kein einziges chinesisches Unternehmen erfüllt Ihre Qualitätskriterien?

Chereau: Hinzu kommt die Bewertung. In China gab es eine Immobilienblase – da hatten wir kein Exposure, weil uns die Qualität nicht überzeugt hat. Davon betroffen war ein großer Teil des Marktes. Andere Unternehmen waren zwar vielleicht gut aufgestellt, aber zu teuer. Bei Russland war es ähnlich: Vor dem Ukraine-Krieg haben wir uns einige Unternehmen angeschaut, aber sie waren zu teuer im Verhältnis zum Risiko.

Sie schließen China und Russland also nicht für immer aus?

Chereau: Genau. Wenn der Markt korrigieren würde und sich eine Gelegenheit ergäbe – warum nicht? Allerdings ist China auch nur ein Bestandteil am Markt für Unternehmensanleihen in Hartwährungen. Es gibt andere Länder wie etwa Mexiko und die Türkei, die ebenfalls wichtig sind. In beiden Ländern finden wir großartige Unternehmen.

In welche Märkte investieren Sie insgesamt?

Chereau: In alle Emerging Markets – derzeit wie gesagt ohne China und Russland. Es können auch größere afrikanische Märkte wie zum Beispiel Ghana dabei sein. Als Benchmark nutzen wir den JP Morgan CEMBI (Corporate Emerging Markets Bond Index).

Wählen Sie Ihre Titel eher top-down oder bottom-up aus?

Chereau: Klar bottom-up. Alles, was wir bei J. Stern machen, basiert auf fundamentaler Analyse. Die Investmentphilosophie wurde vor 80 Jahren vom Großvater unseres Partners Jérôme Stern entwickelt. Die Prinzipien sind: langfristig investieren, die Analysearbeit selbst vornehmen und in Qualität investieren. Die meisten Leute denken bei Emerging Markets an Aktien oder Staatsanleihen. Wir konzentrieren uns auf Unternehmensanleihen in Hartwährung. In den letzten zehn Jahren ist dieser Bereich größer geworden als der Markt für US-Hochzinsanleihen.

Wann haben Sie die Strategie aufgelegt?

Chereau: Wir managen eine ähnliche Strategie seit 2015, haben das Team aber 2020 umgestellt. Den Emerging Market Debt Stars Ucits Fund haben wir 2023 aufgelegt. Er begeht jetzt gerade, am 17. Februar, sein dreijähriges Jubiläum.

Beim Investieren in Emerging Markets: Wie gehen Sie mit möglichen Liquiditäts- und Transparenzproblemen um?

Chereau: Unser Investmentuniversum ist in den letzten zehn Jahren enorm gewachsen. Liquidität war früher ein Problem, ist es mittlerweile aber viel weniger. Der Emerging-Market-Debt-Markt ist heute bereits größer als der US-High-Yield-Markt – eine Chance, die viele Anleger gar nicht kennen.

Suchen Sie Investment-Grade oder Hochzins-Emissionen?

Chereau: Ein Mix aus beidem, aber unsere Spezialität liegt im High-Yield-Bereich. Das Portfolio hat aktuell eine laufende Rendite von 7,5 Prozent per annum. Die erwartete Gesamtrendite liegt bei 8 Prozent per annum. Solche Renditen könnten wir im Investment-Grade-Bereich nicht erwirtschaften. Unsere Stärke ist aber die Unternehmensanalyse – wir verstehen, wo die Risiken liegen, und sind gut darin, Unternehmen zu selektieren, die interessante risikoadjustierte Renditen bieten.

Beziehen Sie auch die Ratings externer Anbieter wie S&P oder Fitch in Ihre Überlegungen ein?

Chereau: Nein. Wir behalten sie im Blick, aber wir machen unsere eigene Analyse. Ein wichtiger Punkt im Emerging-Markets-Bereich: Das Kreditrating eines Unternehmens ist oft durch das Rating des jeweiligen Landes gedeckelt. Nehmen Sie zum Beispiel die Koç Holding, eine großartige türkische Unternehmensgruppe, die nach Europa exportiert – Umsätze in Euro, Kostenbasis in türkischer Lira.

Abhängig vom wirtschaftlichen und geopolitischen Umfeld in der Türkei erwirtschaften wir damit zwischen 7 und 9 Prozent Rendite. Wäre das Unternehmen in Deutschland ansässig, würden Sie selbst in US-Dollar vielleicht 4 Prozent verdienen. Diesen Spread fangen wir ein. Die Koç Holding wäre nach allen ihren Kennzahlen eigentlich ein Unternehmen mit Investment-Grade-Rating. Allerdings stufen die Ratingagenturen sie mit BB- ein, das Rating des türkischen Staates stellt die Obergrenze dar.

Das Rating eines Unternehmens kann also nicht besser sein als das des Landes?

Chereau: Ja, in der Theorie ist das so, aber es gibt manchmal auch Ausnahmen. Wenn jedenfalls die Türkei herabgestuft wird, leiden darunter die Anleihen aller dortigen Unternehmen.

Wie unterscheidet sich Ihr Research-Prozess von dem in entwickelten Märkten?

Chereau: Wir machen eigentlich genau dasselbe. Teilweise ist es sogar einfacher: Bei Nvidia oder Microsoft ist es schwierig in Kontakt zu kommen, weil die Unternehmen so groß sind. Der Mehrwert der Analyse ist bei einem sehr großen Unternehmen in einem entwickelten Markt viel begrenzter als bei einem mittelgroßen Unternehmen in einem Schwellenland.

Wenn Sie als Investor mit den Unternehmenschefs sprechen wollen, wie offen sind die Unternehmen dafür?

Chereau: Sehr offen. In vielen Fällen sind das auch gar keine kleinen Unternehmen. Der durchschnittliche Umsatz im Portfolio liegt bei 10,5 Milliarden US-Dollar, das Ebitda bei 2,3 Milliarden. Die durchschnittliche Marktkapitalisierung der börsennotierten Unternehmen beträgt 6,5 Milliarden US-Dollar. Das Management ist entsprechend professionell. Außerdem sind sich die Unternehmen dessen bewusst, dass sie transparent sei müssen, wenn sie Kapital einwerben wollen.

Warum investieren Sie in Hartwährung und nicht in Lokalwährungen?

Chereau: Das würde ein anderes Skill-Set erfordern. Bei Hartwährung müssen wir uns nicht zu viele Gedanken über die Währungsseite machen – außer dass wir sicherstellen wollen, dass es keine offensichtlichen Risiken im Geschäftsmodell gibt. Deshalb können wir uns auf die Fundamentaldaten des Geschäfts konzentrieren. Bei Lokalwährungen bräuchten wir eine Meinung dazu, wie sich die jeweilige Währung entwickelt. Das hängt von der Wirtschaft des Landes, der politischen oder geopolitischen Situation ab – was alles schwer vorhersagbar sein kann und naturgemäß volatil ist.

Wie funktioniert es praktisch, wenn ein Unternehmen in einem Schwellenland Geld in Hartwährung aufnimmt? Wie gelangt es an das Geld und wo wird es investiert?

Chereau: In den meisten Fällen sind es US-Dollar. Wie die Unternehmen es ausgeben, hängt von ihrer Treasury-Abteilung und ihren Aktivitäten ab. Es könnte zum Beispiel in Luxemburg ausgegeben werden, weil die Anleihe dort notiert ist. Unternehmen nutzen es möglicherweise, um zum Beispiel Rohstoffe in US-Dollar zu kaufen.

Müssen Emissionen ein Mindestvolumen haben, damit Sie investieren?

Chereau: Wir schauen uns keine Emissionen unter 300 Millionen US-Dollar an: Wir wollen sicherstellen, dass genügend Liquidität vorhanden ist. Dadurch fallen automatisch viele kleine Unternehmen weg.

Was würden Sie als Ihr Worst-Case-Szenario bezeichnen – politische Risiken, Staatsdefault oder eher Kapitalkontrollen?

Chereau: Es kommt immer darauf an. Ein Unternehmen beispielsweise in Argentinien, wo es in der Vergangenheit Kapitalkontrollen gab, braucht ebenfalls Zugang zu internationalen Märkten, um sich zu refinanzieren. Sehr oft wird es dann auch so gemanagt, dass es Zugang zu Refinanzierung bekommt. Solche Probleme sind handhabbar.

Hatten Sie schon Zahlungsausfälle im Portfolio?

Chereau: Seit wir das Geschäft managen – seit 2020 – hatten wir keinen einzigen Ausfall.

Spielen Nachhaltigkeitskriterien für Sie eine Rolle?

Chereau: Ja, absolut. Wir haben zwei spezialisierte Analysten für ESG und zwei Partner im Investment-Team, die diesen Aspekt managen. Wir erstellen für jedes Unternehmen ein individuelles Rating – eine Art Ampelsystem: rot, orange, grün. Wichtig ist, ob es sich in die richtige Richtung bewegt. Erstaunlicherweise bemühen sich immer mehr Unternehmen in Schwellenländern, ESG-konform zu sein. Nicht alles ist perfekt, aber wichtig ist uns, dass sie in die richtige Richtung gehen.

Lassen sich die ESG-Bemühungen von Unternehmen in Schwellenländern mit jenen in den Industriestaaten vergleichen?

Chereau: Generell stehen diese Unternehmen in ihrer ESG-Entwicklung noch in einem früheren Stadium als vergleichbare Unternehmen in entwickelten Märkten. Für uns ist aber die Richtung entscheidend – dass dass die Unternehmen sich ständig verbessern.

Schließen Sie unter Nachhaltigkeits-Aspekten bestimmte Sektoren aus?

Chereau: Wir schließen Branchen wie den Energiesektor nicht grundsätzlich aus. Wichtig ist uns vielmehr zu verstehen, wie ein solches Unternehmen mit ESG-Risiken umgeht. Und ob diese Risiken die Kapitalkosten während unserer Haltedauer beeinflussen.

Nennen Sie mal bitte ein Beispiel für ein Unternehmen, in das Sie investieren.

Chereau: Die bereits erwähnte Koç Holding ist ein sehr gutes Beispiel. Es ist die größte Holding in der Türkei. Generell lässt sich sagen, dass man über 18 Monate gesehen in irgendeinem Schwellenland immer eine Krise haben wird. In der Türkei geschah das im Zuge der Wahlen und der kontroversen Wirtschaftspolitik. Die Rendite bei Koç stieg dadurch 2022 fast auf 11 Prozent. Das ist typischerweise die Zeit, in der wir kaufen. Im Anschluss normalisieren sich die Dinge meist wieder.

Was an diesem Unternehmen schön ist: Es umfasst viele börsennotierte Unternehmen – Arçelik für Weißware, Tüpraş im Raffinerie-Geschäft, Ford Otosan im Autogeschäft, ein sehr diversifiziertes Portfolio. Sie exportieren nach Deutschland, haben natürliche Nachfrage, eine niedrige Kostenbasis in Lira. Es ist ein sehr gut gemanagtes Unternehmen mit starker Bilanz und Liquidität.

Wie viele Positionen halten Sie im Portfolio?

Chereau: Etwa 40 bis 45. Alles, was wir bei J. Stern machen, basiert auf Überzeugung, daher sind unsere Portfolios relativ konzentriert. Auf der Aktienseite sind sogar nur gut 30 Positionen in den Portfolios.

Was gefällt Ihnen besonders gut an Ihrem Segment, also an der Asset-Klasse Emerging Markets Corporate Debt?

Chereau: Sie ist viel weniger volatil als andere Anlageklassen.

Das würde man intuitiv nicht vermuten.

Chereau: Die Risiken sind nicht so groß, wie die Leute erwarten. Langfristig hat Emerging Markets Corporate Debt sehr gut abgeschnitten. Auch die Korrelation zu anderen Anlageklassen ist niedrig.

Wenn Sie sich die letzten 23 Jahre anschauen: Die beste Anlageklasse über diesen Zeitraum waren US-Aktien mit durchschnittlich 10 Prozent Rendite pro Jahr. Die zweitbeste ist bereits Emerging Markets High- Yield-Unternehmensanleihen mit 8,5 Prozent. Das wissen viele Menschen nicht. Schwellenländer-Aktien beispielsweise haben nur 6 Prozent erwirtschaftet und sind dabei viel volatiler.

Wie schneidet die Anlageklasse im Vergleich zu Unternehmensanleihen aus entwickelten Märkten ab?

Chereau: 2022 beispielsweise, als die Zinsen stiegen, korrigierten alle Anlageklassen. US-Aktien waren 18 Prozent im Minus, US-Treasuries 12,5 Prozent, Investment-Grade-Anleihen 15,1 Prozent. Emerging-Markets-Aktien waren 17 Prozent im Minus, aber unsere Strategie nur 8,4 Prozent. Das ist interessant, weil Investment-Grade-Anleihen eigentlich empfindlicher gegenüber Zinsen sind. Aber diese Anlageklasse schnitt tatsächlich besser ab, insbesondere wenn man bedenkt, dass ihre Volatilität viel geringer ist als beispielsweise bei Aktien.

Woran lag das?

Chereau: Viele Volkswirtschaften der Schwellenländer sind heute besser aufgestellt als 1998, während der Asien- und Russland-Krise. Damals hatten sie hohe Schulden in US-Dollar. Heute haben sie viel weniger Schulden. Ich würde sogar sagen: Weil sie besser gemanagt werden, haben viele dieser Länder auch früher begonnen, ihre Zinsen zu erhöhen – noch bevor die USA und Europa damit anfingen. Und dann haben sie sie auch früher wieder gesenkt.

Sie berichten von beeindruckenden Zahlen. Wo ist der Haken – warum investieren so wenige Anleger in diese Anlageklasse?

Chereau: Die Leute wissen, dass es sie gibt, aber sie beschäftigen sich nicht damit, obwohl die Anlageklasse größer ist als US High Yield. Sie realisieren einfach nicht, dass sie so gut abgeschnitten hat.

Wenn Sie sich die Risiken anschauen: Die Netto-Verschuldung in den Bilanzen der Emerging-Markets-High-Yield-Unternehmen war in den letzten 20 Jahren konstant gleich oder niedriger als bei US High Yield. Der Cash-Bestand war durchgehend höher. Und bei den Ausfallraten – wenn Sie für Russland 2022 und China 2023 adjustieren – sind wir genau auf dem Niveau von US High Yield. Die Leute denken, es sind Emerging Markets, also muss es gefährlich sein – aber das ist nicht der Fall.