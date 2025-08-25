Emerging Markets bieten eine Diversifikation zu klassischen Anlageregionen. Der Cullen Emerging Markets High Dividend hat neben der Region zusätzlich auch Dividenden im Blick.

Der Cullen Emerging Markets High Dividend hat neben der regionalen Ausrichtung auf die Emerging Markets auch das Thema Dividenden im Fokus.

Wie der Squad Growth die Aufholjagd der Kleinen nutzen will

Emerging Markets gehören seit Jahren zu den spannendsten Anlageregionen. Eine Investition lässt den Anleger an den Wachstumsraten dieser aufstrebenden Wirtschaftsnationen teilhaben und bietet gleichzeitig eine Diversifikation zu den klassischen Anlageregionen wie den USA oder Europa.

Einen interessanten Vertreter möchten wir Ihnen heute mit Cullen Emerging Markets High Dividend vorstellen, der neben der regionalen Ausrichtung auf die Emerging Markets auch das Thema Dividenden fest im Auge hat.

Die Macher

Cullen ist ein unabhängiger, in den USA registrierter Investment Manager, der seit seiner Gründung 1983 verschiedene Value-Investmentstrategien entwickelt hat. Seit Beginn an werden Managed Accounts als Investment Advisor gemanagt. US Mutual Funds werden seit 2000 und Ucits-Fonds seit 2010 angeboten.

Eigentümer der Firma mit Sitz in New York sind zu 100 Prozent die Angestellten. In den USA zählt Cullen zu den renommiertesten Value-Investoren. Aktuell sind im Portfoliomanagement sechs erfahrene Manager aktiv, welche durch zehn Investmentanalysten mit eigenes Primärresearch unterstützt werden.

In der Emerging Markets Strategie verwaltet Cullen über 1,5 Milliarden US-Dollar, wovon der Großteil in Managed Accounts liegt und circa 83 Millionen US-Dollar auf den Ucits-Fonds in Irland entfallen. Als Fondsmanager sind Jim Cullen und Rahul Sharma für den Fonds zuständig.

Die Investmentphilosophie

Cullen ist ein Value-Investor mit Bottom-Up-Investmentprozess auf Basis fundamentaler Analyse. Es wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark agiert. Die verwalteten Fonds sind fokussiert auf in der Regel 30 bis 40 Titel, wobei man beim Emerging Markets Fonds auf 50 bis 70 Titel setzt. Ziel ist es, den MSCI Emerging Markets Index im Verlauf eines kompletten Marktzyklus out zu performen.

Wichtig dabei: ein niedriges Downside-Profil und eine geringe Gesamtvolatilität, sodass der Fonds auch unter Chance-Risikogesichtspunkten überzeugen soll. Weiterer Kernpunkt der Strategie: Es wird eine hohe Dividendenrendite mit dem Potenzial für langfristiges Dividendenwachstum angestrebt.

Der Investmentprozess

Der Value-basierte Investmentprozess wurde erweitert und umfasst neben der klassischen fundamentalen Unternehmensanalyse weitere Punkte. So gehört eine engmaschige Corporate Governance Analyse (zentraler Faktor bei der Emerging-Markets-Strategie) genauso mit dazu wie themengetriebene Screenings (zum Beispiel zyklische Werte, länderspezifische Themen) und umfangreiche Price-Momentum-Analysen auf Länder-, Sektoren und Company Ebene.

Darüber hinaus wird jedes Land hinsichtlich des Risikos bewertet, was dann ein wichtiger Einflussfaktor für die Titelgewichtung darstellt. Im Rahmen des Risikomanagements werden Analysen zu diversen Krisenszenarien erstellt – beispielsweise Emerging-Markets-Krisen, Währungsschocks, Geopolitik.

Die Anforderungen an die Titel

Das Management sucht Titel mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 100 Millionen US-Dollar, die ein zu erwartendes Kurs-Gewinn-Verhältnis kleiner zwölf oder ein Kursbuchwertverhältnis kleiner eins haben. Zudem sollte die zu erwartende Dividende mindestens 2 Prozent betragen und ein kontinuierliches Gewinn- und Dividendenwachstum aufweisen.

Die Ergebnisse können seit Start der Strategie überzeugen und lassen sowohl den Index als auch die Vergleichsgruppe hinter sich. Insbesondere das Chance-Risikoverhältnis überzeugt.

Sektor: Aktienfonds All Cap Emerging Markets

Aktienfonds All Cap Emerging Markets Auflegung: 12.08.2015

12.08.2015 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Carne Global Fund Managers (Ireland)

Carne Global Fund Managers (Ireland) ISIN: IE00BXNT0B58

Performance YTD: 3,45%

3,45% Performance 1 Jahr: 10,48%

10,48% Performance 3 Jahre: 36,94%

36,94% Performance 5 Jahre: 74,77%

74,77% Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,93

0,93 Volatilität 5 Jahre: 11,46%

11,46% Volumen in Mio. EUR: 88

88 Währung: USD

Das Portfolio

Die größten Sektoren sind zum 31. Juli 2025 Financials, Informationstechnologie und Industrials, wobei man bei den beiden erstgenannten Sektoren im Vergleich zum Index untergewichtet, bei den Industrials im Gegenzug deutlich übergewichtet ist.

Bei der regionalen Allokation lauten die Top 3 China, Taiwan und Südkorea, auch hier ist man im Vergleich zum Index bei den ersten beiden untergewichtet und in Südkorea übergewichtet. Ein deutliches Untergewicht besteht zu dem in Indien, dafür ist man in Griechenland, in den VAR und Mexiko deutlich übergewichtet.