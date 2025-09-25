EM-Experte Martin Bechtloff erklärt, warum asiatische Schwellenländer das globale Wirtschaftswachstum anführen und deutsche Anleger bei der Altersvorsorge davon profitieren können.

DAS INVESTMENT: Wenn Sie heute einem skeptischen deutschen Anleger in 30 Sekunden erklären müssten, warum Emerging Markets ETFs interessant sind – was würden Sie ihm sagen?

Martin Bechtloff: Der Investmentgrund Nummer Eins für deutsche Privatanleger ist der langfristige Anlagehorizont – die Altersvorsorge und das Schließen der Rentenlücke. Das zeigen Umfragen.

Wenn ich langfristig anlege, dann brauche ich einen langfristigen Anlagehorizont, um zwischenzeitliche Volatilität aushalten zu können. Und dann muss ich mir anschauen: Wo ist denn das Wachstum von morgen? Welche Volkswirtschaften wachsen, wenn ich das Kapital irgendwann brauche?

Da werde ich in den Schwellenländern fündig. Aktuell führen knapp 50 Prozent der asiatischen Emerging Markets das Wirtschaftswachstum global an – vor einem Jahrzehnt waren es noch 40 Prozent. Die asiatischen Schwellenländer wachsen im Moment besonders schnell, und es gibt keinen Grund zu zweifeln, dass sich das in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten ändern wird. Ganz im Gegenteil, die werden weiter aufholen.

Asiens Beitrag am globalen BIP steigt immer weiter. Zudem wachsen die Schwellenländer weltweit am schnellsten. | Bildquelle: Franklin Templeton

Welche strukturellen Faktoren – etwa Demografie oder Digitalisierung – sprechen mittel- bis langfristig für eine stärkere Rolle der Emerging Markets im Portfolio?

Bechtloff: Für unsere Analysten sind diese beiden von Ihnen genannten Gründe die Hauptfaktoren. Wenn wir nach den am stärksten wachsenden Schwellenländern schauen, sprechen wir vor allem über Asien.

Das erste Schwerpunktthema ist die Digitalisierung. In diesem Bereich – insbesondere im Kontext des KI-Booms – nehmen einige asiatische Länder eine führende Rolle ein. Taiwan ist weltweit führend in der Halbleiterproduktion, während Korea ebenfalls stark positioniert ist.

China blickt auf ein sehr erfolgreiches Aktienjahr zurück, getrieben unter anderem durch Unternehmen wie Deepseek sowie zahlreiche andere Firmen, die massiv in künstliche Intelligenz und Halbleitertechnologien investieren. Das Ziel ist klar: China will aufholen und zur globalen Spitze zählen. Auch Indien hat sich technologisches Know-how ins Land geholt und baut inzwischen eigene Chips. Wir leben im KI-Zeitalter – und an der Digitalisierung führt kein Weg vorbei. In vielen Bereichen ist Asien hier führend.

Die demografische Entwicklung in den Schwellenländern ist extrem heterogen – ähnlich wie in Europa. Es gibt Länder mit starkem Bevölkerungswachstum wie Pakistan oder Indonesien. Indien hat China als bevölkerungsreichstes Land der Welt abgelöst. Ganz anders sieht es in den technologisch fortschrittlichen, stark industrialisierten Regionen Ostasiens aus: Korea, Taiwan und auch China stehen – ähnlich wie Europa – vor demografischen Herausforderungen. Insgesamt bleibt das Bild sehr unterschiedlich, aber in vielen Schwellenländern wächst die Bevölkerung weiterhin dynamisch.

Ein weiterer Wachstumstreiber: die zunehmende Öffnung für ausländische Investoren. Eintrittsbarrieren werden abgebaut, was insbesondere für westliche Investoren interessant ist. Korea zählt in diesem Jahr zu den Top-Performern unter den Assetklassen. Ein Grund dafür ist die Verbesserung der Corporate Governance nach japanischem Vorbild: mehr Transparenz, Aktienrückkäufe und ein klarer Fokus auf Shareholder-Value sollen den sogenannten „Korea-Discount“ reduzieren.

Wenn Sie eine Emerging-Markets-Landkarte vor sich hätten und grüne und rote Bereiche markieren müssten – wo setzen Sie für die nächsten drei bis fünf Jahre auf Grün, wo auf Rot und warum?

Bechtloff: Grün sehe ich klar in Ostasien: Taiwan, Korea, aber auch China. Diese Länder haben im Tech- und KI-Bereich einen Vorsprung, der schwer aufzuholen ist. Brasilien macht ebenfalls vieles richtig: Das Land zieht massive Auslandsinvestitionen an, insbesondere von chinesischen Unternehmen, die dort Infrastrukturprojekte umsetzen. Brasilien versteht die Anpassung globaler Lieferketten als Chance.

Rot hingegen für Länder, die sich diesen Veränderungen nicht anpassen – dazu kommen die klassischen Risiken: politische Instabilität oder Grenzkonflikte, etwa im Indopazifik.

Sprechen wir über den Elefanten im Raum. China ist das Dilemma vieler EM-Investoren: 28 Prozent Gewichtung im MSCI EM, aber geopolitische Risiken. Gleichzeitig haben chinesische Tech-Aktien in den letzten Monaten stark performt. Wie lösen Sie diesen Widerspruch für Anleger?

Bechtloff: Die Realität sieht anders aus, als es die Medien oft darstellen. Der US-Exportanteil macht nur rund 2 Prozent des chinesischen BIP aus – es gibt also zahlreiche andere Wachstumstreiber. Geopolitische Risiken existieren auch anderswo: Israel-Iran, Osteuropa. Aktuell sehen wir, dass die Risikoprämie für China gesunken ist, weil diese Risiken für Investoren an Bedeutung verloren haben. Fundamentaldaten sind entscheidender als Schlagzeilen über Handelskonflikte.

Die Exportabhängigkeit asiatischer Länder von den USA ist geringer als gedacht. | Bildquelle: Franklin Templeton

Sollten Anleger über spezialisierte ETFs gezielt in einzelne Regionen investieren?

Bechtloff: Das hängt davon ab, ob man Research in bestimmten Märkten betreiben möchte oder lieber breit diversifiziert anlegt. Ein breiter EM-ETF bietet Diversifikation über Länder und Sektoren und reduziert idiosynkratische Risiken. Gleichzeitig gibt es immer mehr Ex-China-Lösungen – auch in Europa verfügbar. Damit können Investoren ihre China-Allokation gezielt steuern. Die Emerging Markets sind extrem heterogen: Indien hat sich dieses Jahr ganz anders entwickelt als Korea oder China.

Kurze Nachfrage: Was ist mit Vietnam?

Bechtloff: Vietnam wird von großen Indexanbietern wie MSCI noch als Frontier Market eingestuft, nicht als Emerging Market – vor allem wegen der bislang eingeschränkten Zugänglichkeit für ausländische Investoren. Als Investment ist das Land aber spannend. Vietnam profitierte lange von der „China-plus-eins-Strategie“, also der Verlagerung von Lieferketten. Dieses Thema bleibt für viele Märkte relevant.

Stellen Sie sich vor, wir führen dieses Gespräch in genau zwölf Monaten wieder. Was wäre das eine Ergebnis oder die eine Entwicklung bei Emerging Markets ETFs, die Sie am meisten überraschen würde – positiv wie negativ?

Bechtloff: Negativ überrascht wäre ich, wenn eines der Index-Schwergewichte massiv einbricht – das hätte spürbare Auswirkungen auf den gesamten Index. Wenn kleinere Länder wie Indonesien oder die Philippinen schwächeln, fällt das kaum ins Gewicht. Besonders überrascht wäre ich, wenn Ostasien im KI- und Halbleiterbereich underperformt – dort besteht ein technologischer Vorsprung, der schwer einzuholen ist.

Positiv überrascht wäre ich, wenn sich geopolitische Spannungen so weit entspannen, dass Investoren sagen: „Es gibt keine geopolitischen Risiken mehr in den Emerging Markets.“ Das wäre wirklich eine Überraschung.

Über den Interviewten:

Martin Bechtloff ist seit mehr als drei Jahren Leiter im ETF-Vertrieb Deutschland und Österreich bei Franklin Templeton. Zuvor sammelte er bereits Erfahrungen bei HSBC, Moneymeets und der Commerzbank.