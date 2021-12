Ansgar Neisius 04.04.2013 Aktualisiert am 16.05.2013 - 10:43 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Emerging Markets: Hier wohnt das Wachstum

Wer die Globalisierung zu Ende denkt, kommt nicht umhin, zumindest einen Teil seines Vermögens an den Aktienmärkten der Schwellenländer arbeiten zu lassen. DAS INVESTMENT zeigt, welche Fondsmanager den Aufschwung der Emerging Markets am erfolgreichsten in Rendite umsetzen.