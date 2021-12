Emerging Markets: „Höheres Wirtschaftswachstum führt nicht zwangsläufig zu höheren Aktienkursen“

Das Unternehmen muss in der Lage sein, Erträge zu erwirtschaften, die dauerhaft über den Kapitalkosten liegen. Es muss über eine geeignete Strategie zur Sicherung von Unternehmenswachstum und nachhaltigen Erträgen sowie über ein zur konsequenten Umsetzung dieser Strategie fähiges Management verfügen. Und die voraussichtliche Entwicklung der Fundamentalwerte darf noch nicht voll im aktuellen Kurs eingepreist sein.

„Der Schlüssel zu einer erfolgreichen langfristigen Investmentstrategie in den Schwellenmärkten liegt unserer Meinung nach in der Einzeltitelauswahl, die sich auf ein grundlegendes Verständnis der Geschäftsmodelle und eine sorgfältige Kursanalyse unter Berücksichtigung der Erwartungen an die zukünftige Unternehmensentwicklung stützen muss“, erklärt Godfrey.Für die Fondsmanager muss ein attraktives Unternehmen folgende drei Kriterien erfüllen:Ein Unternehmen, das diesen Test besteht, dessen Aktie also angesichts des Wachstumspotenzials unterbewertet erscheint, ist die indische Godrej Consumer Products – Nummer eins bei Haarfärbeprodukten und Nummer zwei im Bereich Seife in Indien. Ein zweites Beispiel ist MTN, der führenden Mobilfunkanbieter in Afrika und dem Nahen Osten.