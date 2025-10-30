Statt Tech oder Rohstoffen: Fondsmanager Andrew Dalrymple von Aubrey Capital Management erläutert, warum er in Schwellenländern vor allem auf den Konsumgütersektor setzt.

DAS INVESTMENT: Herr Dalrymple, viele Fondsmanager, die in Schwellenländern investieren, setzen auf Tech oder Rohstoffe. Sie dagegen schauen auf „die fünf Milliarden potenzielle Konsumenten“, wie es in Ihrer Fondsbeschreibung heißt. Was meinen Sie damit?

Andrew Dalrymple: Die Betonung liegt bei uns sehr stark auf Konsumgütern, wir werfen das Netz dabei weit aus. Es geht nicht nur um Essen, Trinken und Kleidung, sondern auch um Motorräder, Autos, Häuser, das erste Bankkonto, Reisen, Gesundheitsversorgung.

Wir sprechen hier von Menschen, die hart arbeiten und sehr ehrgeizig sind, besonders in Asien. Sie streben nach all den Dingen, die wir in den entwickelten Volkswirtschaften für selbstverständlich halten. Wenn Sie in Indien Fahrrad fahren, wollen Sie ein Motorrad haben. Wenn Sie ein Motorrad haben, wollen Sie ein Auto. Es ist ein Voranschreiten menschlicher Bestrebungen. Kurz gesagt: Wir investieren in alles, was Menschen ein besseres, komfortableres und bequemeres Leben ermöglicht.

Sie suchen in den einzelnen Volkswirtschaften stets nach dem „Sweet Spot“ für Ihre Investments. Wie definieren Sie den konkret?

Dalrymple: Der Sweet Spot hängt vom Wohlstand eines Landes ab. In Indien liegt das BIP pro Kopf bei zweieinhalbtausend Dollar, in China bei 15.000, in großen Städten vielleicht bei 25.000. In Indien interessieren wir uns daher für Essen, Trinken, das erste Haus, Motorräder, Autos – grundlegende Dinge. In China haben die meisten Menschen genug zu essen. Dort investieren wir zwar auch möglicherweise in Lebensmittel- oder Getränkeunternehmen. Viel stärker interessieren wir uns aber für den Dienstleistungssektor, E-Commerce, Reisen, Vermögensverwaltung.

Das Konsumverhalten ist sehr gut vorhersehbar. Als wir 2012 den Fonds aufgelegt haben, machte der E-Commerce in China nur etwa 6 Prozent des Einzelhandelsumsatzes aus, heute sind es 35 Prozent. In Indien geht es mit E-Commerce gerade erst los. Vor fünf Jahren gab es dort nur 150 bis 200 Millionen Mobiltelefone, heute sind es fast eine Milliarde. Die Menschen können dadurch Uber nutzen und Lebensmittel online kaufen.

Inwieweit spielen das wirtschaftliche und politische Umfeld in den Ländern für Sie eine Rolle?

Dalrymple: Das sind für uns sehr wichtige Faktoren. Wir schauen uns alle Länder genau an: Verbessert sich das Wirtschaftswachstum? Steigen die Haushaltseinkommen? Entwickeln sich Zinssätze und Inflation in die richtige Richtung?

Das Wichtigste von allem ist jedoch die Politik. Wenn die politische Führung und das politische Klima nicht stimmen, fühlen sich die Menschen unwohl und wollen kein Geld ausgeben. Die Politik ist sogar der wichtigste Bestimmungsfaktor dafür, wo wir unser Kapital verteilen. Deshalb haben wir in den vergangenen Jahren kein Geld beispielsweise in Thailand, den Philippinen oder Indonesien allokiert.

Verfolgen Sie also ein Top-Down-Ansatz?

Dalrymple: Es gibt bei uns ein Top-Down-Element, wir können sehr schnell unsere Vermögensallokation verändern. Aber es geht auch um die Unternehmensauswahl. Wir kennen die Unternehmen, die wir in jedem Land kaufen könnten, sehr gut – in Thailand sind es etwa sechs, auf den Philippinen vier oder fünf. Aber wollen wir im Moment die Philippinen? Nein. Also haben wir kein Engagement dort.

Wenn sich Umstände ändern, können wir uns aber auch sehr schnell bewegen: 2014, als in Indien Narendra Modi zum ersten Mal Premierminister wurde, haben wir innerhalb von zwei Wochen unsere Indien-Gewichtung von 2 Prozent auf 30 Prozent hochgefahren. Das war eine äußerst profitable Entscheidung.

Aktuell haben Sie allerdings nur eine kleine Indien-Position im Portfolio.

Dalrymple: Weil die Bewertungen in Indien ziemlich hoch sind. Das heißt aber nicht, dass wir gar nicht in Indien investieren. Wenn man sich zu sehr auf die Bewertungen konzentrieren würde, hätte man dort nie investiert, auch 2014 nicht. Wir denken, dass die höheren Bewertungen gerechtfertigt sind, weil Indien die beste langfristige Wachstumsgeschichte in Schwellenländern ist, mit Abstand.

Im Moment sieht für Indien alles extrem gut aus. Die Inflation liegt bei 2,8 Prozent – das habe ich dort vorher noch nie erlebt. Die Zinssätze liegen bei 5,25 Prozent und werden in den nächsten sechs bis neun Monaten wahrscheinlich sinken. Die Wirtschaft wächst um 6,8 Prozent – unglaublich schnell.

Bei hohen Bewertungen muss das vermutete Wachstum stimmen. Wie genau balancieren Sie Wachstumspotenzial und Bewertungen aus?

Dalrymple: Wir haben bei der Aktienauswahl eine Grenze für das Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis von etwa 1,5 festgelegt. Wenn ein Unternehmen mit dem 30-fachen KGV gehandelt wird und mit 20 Prozent wächst, ist das okay – 30 geteilt durch 20 ist 1,5. Unser durchschnittliches Gewinnwachstum pro Aktie liegt in unserem Portfolio bei 33 Prozent, unser KGV-zu-Wachstums-Verhältnis bei etwa eins. Das bedeutet, unser durchschnittliches KGV liegt bei etwa 30.

Das erscheint zunächst einmal hoch zu sein.

Dalrymple: In Schwellenländern kann man nur sehr selten Geld verdienen, indem man einfach nur billige Aktien kauft. Man verdient Geld mit qualitativ guten Aktien zum richtigen Preis. Wenn unsere Aktien deutlich über 1,5 Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis steigen, nehmen wir normalerweise etwas Gewinn mit. Wir verkaufen dann aber nicht unbedingt die gesamte Position, weil wir unsere Gewinner gerne auch laufen lassen.

In Schwellenländern sind auch multinationale Konzerne aktiv, über die man ebenfalls dort investieren könnte. Warum bevorzugen Sie lokale Unternehmen?

Dalrymple: Sie könnten theoretisch auch eine Nestlé kaufen, um am Konsum in den Schwellenländern teilzuhaben. Nestlé macht dort große Geschäfte, sie haben aber auch ein riesiges Geschäft in Europa und Amerika. Wir wollen aber einen Mehrwert schaffen. Daher sind wir der Meinung, dass wir Investitionen finden sollten, die Sie selbst nicht finden können. Das ist unser Job und damit verdienen wir unser Honorar.

Wie wichtig ist für Sie die Zinsumgebung?

Dalrymple: Sehr wichtig. Im Moment läuft alles zu Gunsten der Schwellenländer. Der Dollar ist schwächer geworden, die Zinssätze in Amerika sinken, und die meisten Schwellenländer-Währungen folgen dem Dollar. Wenn die amerikanischen Zinsen sinken, erlaubt das den Schwellenländern dasselbe, ohne ihre Währungen abzuwerten.

Außerdem ist der Ölpreis niedrig, und ich glaube nicht, dass er im nächsten Jahr stark steigen wird. So ziemlich jedes Land in Asien importiert viel Öl. Da die Ölpreise weiterhin gedämpft bleiben, ist das sehr gut für die Inflationsraten.

Wie blicken Sie auf China? Viele deutsche Investoren haben zuletzt skeptisch auf China geblickt, sie halten sich mit Investments zurück.

Dalrymple: In unserem Team gibt es dazu eine kleine Meinungsverschiedenheit. Meine beiden Kollegen sind wahrscheinlich optimistischer als ich. Das große Problem in China ist der riesige Immobiliencrash. Wenn Sie ein gewöhnlicher Chinese sind, liegt der größte Teil Ihres Geldes in Ihrer Immobilie. Stellen Sie sich vor, 85 Prozent Ihres Vermögens würden rutschen und rutschen. Würden Sie sich gut fühlen? Sie würden sicher denken: Ich fahre nicht in den Urlaub, kaufe kein Auto, keine Handtasche. Daher sind wir gemischt eingestellt beziehungsweise leicht negativ in Bezug auf China. Das Verbrauchervertrauen ist gering und wird wahrscheinlich noch einige Zeit so bleiben.

Aber Sie investieren trotzdem dort?

Dalrymple: Viele chinesische Unternehmen haben niedrige Bewertungen, die die negative Stimmung widerspiegeln. Viele sind sehr profitabel, generieren viel Cash, haben große Marktanteile. Sie sind asset-light, haben also nicht viele Immobilien in ihrer Bilanz. Wenn wir in China investieren, dann in diese Kategorien. Wir kaufen zum Beispiel keine Banken oder Immobilienunternehmen.

Was bedeutet eigentlich die neuerliche Zollerhöhung um 100 Prozent, die US-Präsident Trump kürzlich gegen China verhängt hat, für das Land? China hat daraufhin seinerseits den Zugang zu Seltenen Erden gekappt.

Dalrymple: In Wirklichkeit ist das eine Verhandlungstaktik – ein erster Schritt zur Lösung des Handelsstreits: China will Mikrochips und die USA benötigen seltene Erden. Die Situation kann sich auch schnell wieder ändern. Sie ist derzeit kein wesentlicher Faktor dafür, wie wir die Aussichten in China einschätzen. Wir konzentrieren uns auf inländische Konsumgüter. Außerdem haben wir kaum Exposure zu chinesischen Industrieunternehmen, die von diesen Zöllen betroffen wären.

Können Sie ein konkretes Beispiel für eines Ihrer Investments geben?

Dalrymple: Tencent zum Beispiel – so etwas wie das Facebook von China. Die Leute nutzen es auch, um Taxis zu rufen oder zu bezahlen. Das geht über Tenpay und ist ein bisschen wie Apple Pay. Es ist ein Teil des Lebens von jedem, das Unternehmen hat 1,2 Milliarden Nutzer und generiert extrem viel Cashflow. Wir besitzen auch Tencent Music – sozusagen das Spotify von China. Außerdem besaßen wir auch Didi.

... quasi das chinesische Uber.

Dalrymple: Genau, Didi ist eine sehr dominante Taxi-App. Das alles sind Internet-Unternehmen, die wenig Kapital binden, viel Cash erwirtschaften und eine starke Bilanz haben.

Haben Sie auch ein Beispiel aus Indien?

Dalrymple: In Indien gibt es ein unglaubliches Unternehmen namens Eternal, ehemals Zomato. Das ist ein Pionier im Bereich Quick Commerce. Was sie tun: Sie liefern Grundnahrungsmittel und andere Produkte den Menschen direkt nach Hause. Vor fünf Jahren gab es 150 bis 200 Millionen Mobiltelefone in Indien, heute fast eine Milliarde.

Wenn Sie also ein wohlhabender Inder mit zwei Kindern sind, stehen Sie vielleicht morgens auf, und noch bevor Sie zur Arbeit gehen, öffnen Sie die Eternal-App: „Kinder, was möchtet ihr zum Frühstück? Joghurt, Brot, Eier, Orangensaft?“ Sie bestellen es. Fünf Minuten später kommt jemand mit dem Motorrad und bringt Ihr Frühstück. Eternals Angebot ist in Indien komplett durchgestartet. Junge Berufstätige nutzen es so ziemlich jeden Tag. Es ist außergewöhnlich, dass man dort so Geschäfte machen kann, die Logistik muss schwierig sein. Aber sie schaffen es.

Indien ist ein Land mit sehr junger Bevölkerung, das Durchschnittsalter liegt bei nicht einmal 29. In China sind es dagegen rund 40 Jahre. Wie beeinflusst das die Volkswirtschaften?

Dalrymple: 50 Prozent der Bevölkerung Indiens sind unter 30, was demografisch spannend ist. Es gibt allerdings auch die allgemeine Sorge, genug Arbeitsplätze zu schaffen. Jedes Jahr kommen 250.000 IT-Absolventen aus indischen Universitäten. Die Beschäftigung ist eine wichtige Dynamik, sonst wird es für jede Regierung schwierig, die Menschen glücklich zu halten. Es gibt Anzeichen dafür, dass Indien zu einer stärkeren Fertigungswirtschaft wird. Apple hat im letzten Jahr dort eine Fabrik eröffnet, andere werden folgen. Das passiert auch deshalb, weil sich Unternehmen teilweise wieder aus China wegbewegen und ihre Fertigung verlagern.

Charakterisieren Sie mal Ihren Fonds – was bieten Sie Anlegern an?

Dalrymple: Viele Leute glauben, Schwellenländer seien sehr riskant. Aber wir legen einen Fokus auf den Konsumenten und das Bestreben von Menschen, größeren persönlichen Wohlstand zu erreichen. Unsere Unternehmen verfügen über stabile und weniger konjunkturabhängige Geschäftsmodelle. Das bedeutet auch, dass unser Fonds in schlechten Zeiten besonders gut abschneidet: Historisch gesehen haben wir die gesamte Aufwärtsbewegung der Märkte eingefangen, aber nur etwa 73 Prozent der Abwärtsbewegungen. Man kann sagen: Unsere Investoren können mit diesem Investment nachts ruhig schlafen.

Über den Interviewten:

Andrew Dalrymple ist Gründungspartner und Investmentchef des Vermögensverwalters Aubrey Capital Management mit Sitz in Edinburgh und London. Die 2006 gegründete Fondsboutique bietet eine Reihe von Fonds und Anlagemandate für private und institutionelle Anleger an. Zusammen mit John Ewart und Rob Brewis managt Dalrymple den Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund.