Mark Mobius 08.06.2015 Aktualisiert am 31.03.2020 - 16:33 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Emerging Markets Niedriger Ölpreis gibt Schwellenländern Rückenwind

„30 Prozent der weltweiten Börsengänge in den letzten zehn Jahren fanden in Schwellenmärkten statt“, sagt Mark Mobius, Chef der Templeton Emerging Markets Group. In seinem aktuellen Kommentar erklärt Mobius, weshalb er trotz der derzeit hohen Volatilität auf Schwellenmärkte setzt.