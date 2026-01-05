Vom schwachen Dollar profitieren die Emerging Markets mehrfach. Doch Investoren sollten genau hinsehen, wo sie investieren, sagt Reinhard Pfingsten von der Apobank.

Gesunkenes Dollarzeichen im Wasser, Lichtstrahlen von oben: Der schwache Dollar eröffnet neue Chancen in den Emerging Markets.

Den Schwellenländern kommt der schwache Dollar gleich mehrfach zugute. Der S&P 500 gewann im vergangenen Jahr rund 15 Prozent an Wert. Das ist etwa doppelt so viel wie im historischen Durchschnitt.

Anleger aus dem Euroraum hatten davon allerdings kaum etwas. Der Dollar verlor in dieser Zeit circa 13 Prozent an Wert. Das machte die Wertsteigerung des S&P 500 weitgehend zunichte.

Globale Investoren suchen Rendite außerhalb der USA

Wertet die US-Währung ab, suchen globale Investoren außerhalb der USA nach Rendite. In der Folge fließt Kapital in die Schwellenländer. Das verbessert dort die Liquidität und die Refinanzierungsmöglichkeiten. Für Staaten mit hohen Dollarschulden sinken zudem die Rückzahlungskosten in lokaler Währung. Dadurch eröffnen sich fiskalische Spielräume. Gleichzeitig können die Importpreise sinken. Das dämpft den Inflationsdruck und ermöglicht den Zentralbanken in den Schwellenländern eine weniger restriktive Geldpolitik.

Die amerikanische Notenbank Fed senkte im vergangenen Jahr bereits dreimal die Leitzinsen. Fed-Chef Jerome Powell äußerte sich zuletzt zwar skeptisch zu weiteren geldpolitischen Lockerungen. Doch im Mai läuft seine Amtszeit aus. Spätestens dann wird der neue Fed-Chef, der höchstwahrscheinlich aus dem Umfeld Donald Trumps stammen wird, die Zinsschraube weiter nach unten drehen. Der Dollar hat seinen Tiefpunkt wohl noch nicht erreicht.

Vier Prozent Wachstum möglich

Gleichzeitig werden die Schwellenländer ihr hohes Wachstumstempo voraussichtlich auch in diesem Jahr fortsetzen. Da könnte durchaus wieder eine Vier vor dem Komma stehen.

Der Volksrepublik kommt als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt beim Blick auf die Schwellenländer eine besondere Bedeutung zu. Die chinesische Wirtschaft steht zwar gleich von mehreren Seiten unter Druck: Die Gesellschaft altert, die Preise auf dem wichtigen Immobilienmarkt fallen weiter. In der Industrie herrschen außerdem beträchtliche Überkapazitäten, die zu harten Preiskämpfen und sinkenden Gewinnen der entsprechenden Unternehmen führen. Hinzu kommt, dass die Provinzen hoch verschuldet sind.

China trotzt wirtschaftlichen Herausforderungen

Dennoch wird sich das Wirtschaftswachstum Chinas im neuen Jahr wohl kaum nennenswert abschwächen. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe: Erstens näherten sich die Präsidenten Trump und Xi Jinping im andauernden Handelskonflikt zuletzt an. Im Gegensatz zu Europa leistete das Reich der Mitte in den Verhandlungen mit den USA Gegenwehr. Aufgrund seiner monopolähnlichen Stellung bei Seltenen Erden oder Dauermagneten hatte die Volksrepublik eine starke Verhandlungsposition.

Zweitens konnte China seine durch die US-Strafzölle verursachten Exporteinbußen kompensieren. Es lieferte seine Waren über Umwege in die Vereinigten Staaten oder erschloss neue Absatzmärkte.

KI-Aktien deutlich günstiger bewertet als in den USA

Hinzu kommt: China, Taiwan und Südkorea profitieren von ihrer starken Wettbewerbsposition und ihren Technologieinvestitionen. Die Volksrepublik ist im Bereich der Künstlichen Intelligenz stark aufgestellt. Die Bewertungen der entsprechenden Aktiengesellschaften fallen jedoch deutlich moderater aus als bei ihren amerikanischen Pendants.

Die Details des neuen chinesischen Fünfjahresplans zur wirtschaftlichen Entwicklung bis 2030 lassen erkennen: Die politische Führung in Peking verfolgt auch kurzfristig ambitionierte Ziele. Es liegt nahe, dass das im Frühjahr zu veröffentlichende Wachstumsziel für das Jahr 2026 bei etwa 5 Prozent liegt.

Exportoffensive setzt Nachbarländer unter Druck

Da der Konsum in der Volksrepublik China weiterhin schwach ausfällt und es in der Industrie die bereits erwähnten Überkapazitäten gibt, hat das Land eine Exportoffensive mit niedrigen Preisen gestartet. Das setzt vor allem seine kleineren Nachbarn Malaysia, Vietnam und Thailand unter Wettbewerbsdruck, denn chinesische Produkte gewinnen in vielen Märkten Marktanteile.

Andere asiatische Länder, insbesondere Indien, Indonesien und die Philippinen, kämpfen dagegen mit hohen Bewertungsniveaus, unzureichenden Reformfortschritten und infrastrukturellen Einschränkungen. All dies belastet die Gewinnentwicklung und begrenzt das Marktpotenzial.

Südamerika bietet interessante Chancen

Neben China, Taiwan und Südkorea bieten auch verschiedene südamerikanische Länder interessante Investmentchancen. Brasilien bekämpft konsequent die Inflation und verfügt über eine breite Basis an Rohstoffen. Chile wiederum profitiert von umfangreichen Vorkommen an Kupfer und Lithium, die für die globale Energiewende dringend benötigt werden. Auch Südafrika stabilisierte seinen Haushalt und seine Währung zumindest gegenüber dem US-Dollar erstmals seit Jahren.

Insgesamt steht uns ein Jahr bevor, in dem Schwellenländer attraktive Möglichkeiten eröffnen. Gleichzeitig reagieren sie unterschiedlich auf globale Wettbewerbsdynamiken.

Über den Autor:

Reinhard Pfingsten ist Diplom-Wirtschaftsmathematiker und arbeitet seit September 2023 als Chief Investment Officer bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank.