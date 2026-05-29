„Investments in Schwellenländern sind heute so attraktiv wie lange nicht mehr“: Pictet AM zum Ende der Dollar-Dominanz und den verbesserten Fundamentaldaten von Schwellenländern.

Ein Testzug wird auf einer neuen Stadtbahnstrecke in Astana auf die Gleise gesetzt: Länder wie Kasachstan profitieren von der veränderten Energiepreisdynamik.

Im Webinar „Schwellenländer-Anleihen – Chancen nutzen, Risiken verstehen“ gaben Simon Frank (Senior Investment Advisor) und Lara Lorenz (Investment Advisor) von Pictet Asset Management einen Überblick über die strukturelle Neuausrichtung der globalen Kapitalmärkte – und darüber, warum Schwellenländer-Anleihen in diesem Umfeld zunehmend in den Fokus rücken.

Im Mittelpunkt standen dabei die veränderten geopolitischen Kräfteverhältnisse, die wachsende wirtschaftliche Bedeutung der Emerging Markets sowie deren deutlich verbesserte Fundamentaldaten und Rendite-Risiko-Profile.

Lara Lorenz

Schwellenländer haben sich zu zentralen Wachstumsmotoren der Weltwirtschaft entwickelt. 2025 entfielen bereits 61 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung auf Emerging Markets, während die Industrieländer nur noch auf 39 Prozent kamen. Auch bei Innovationen liegen die Schwellenländer vorne: 2024 stammen rund 60 Prozent der weltweit angemeldeten Patente aus diesen Ländern.

Der Trend dürfte sich in den kommenden Jahrzehnten weiter beschleunigen. Schon heute leben 88 Prozent der Weltbevölkerung in Schwellenländern. Bis 2050 dürfte ihre Bevölkerung nochmals um 18 Prozent wachsen. In den entwickelten Ländern wird hingegen nur noch ein kleines Bevölkerungsplus von 1,5 Prozent erwartet (Quellen: Webinar-Unterlagen Pictet Asset Management).

18% um diese Prozentzahl dürfte die Bevölkerung in den Schwellenländern bis 2050 wachsen

Vor diesem Hintergrund befindet sich auch die globale Investmentlandschaft im Umbruch. „Die einstmals friedlich kooperierende Weltordnung ist einer Blockbildung gewichen, und die jahrelange US-amerikanische Sonderkonjunktur verliert an Strahlkraft. Für strategisch denkende Investoren eröffnet dieser Wandel jedoch eine entscheidende Chance: Schwellenländer-Anleihen rücken als Anlageklasse in den Mittelpunkt – mit attraktiven Renditen, verbesserten Fundamentaldaten und wachsendem Diversifikationspotenzial“, führte Senior Investment Advisor Simon Frank aus.

Ein neues geopolitisches Gleichgewicht Simon Frank

Steigende Energiepreise, eine anhaltende Lohn-Preisspirale und schwächere Wachstumsimpulse in Europa setzen die westlichen Volkswirtschaften unter Druck – und verschärfen die politischen Spannungen.

Schwellenländer haben sich – mit Ausnahmen – in den vergangenen Jahren hingegen zu einem Hort relativer politischer Stabilität entwickelt. „Wichtige Staatschefs suchen verstärkt den Weg nach China, und innerhalb der aufstrebenden Volkswirtschaften zeichnen sich neue Kooperationsachsen ab“, so Frank. Auffällig ist dabei vor allem: Peking positioniert sich zunehmend als zentraler diplomatischer Knotenpunkt zwischen den Machtblöcken USA, Russland, Europa und dem Globalen Süden. Die Besuche von Trump und Putin innerhalb weniger Tage unterstreichen diesen Anspruch besonders deutlich.

Diese Blockbildung, die das internationale System zunehmend prägt, bringe Frank zufolge dabei nicht nur Risiken mit sich – sie eröffne ausgewählten Schwellenländern auch konkrete wirtschaftliche Vorteile. Frank: „Rohstoffreiche Schwellenländer wie Aserbaidschan, Angola, Kasachstan und Mosambik profitieren von der veränderten Energiepreisdynamik. Gleichzeitig haben sich die Handelsbilanzdefizite zahlreicher Schwellenländer in den vergangenen Jahren deutlich verringert – die Schwellenländer sind nicht mehr so fragil wie noch vor zehn oder fünfzehn Jahren und weniger abhängig von Rohstoffpreisen.“

Das Ende des US-Dollar-Zyklus als Katalysator

Jahrelang war die USA „the place to be“: Ein starker Dollar, hohe Kapitalzuflüsse und technologiegetriebenes Wachstum – eindrucksvoll unterstrichen durch Nvidias jüngste Quartalszahlen – haben Anleger weltweit angezogen. Doch dieser Zyklus drehe, die strukturelle Stärke des US-Dollars könnte ihrem Höhepunkt nahegekommen sein, so Frank. Ein Rückgang der Auslandsinvestitionen in die USA und das mögliche Schwinden des Reserve-Status des Greenback könnten eine längerfristige Dollar-Abwertung bewirken. Zukünftig könnte sich folglich die alternative Reservefunktion von Renminbi und Euro stärker ausprägen.

„Für Schwellenländer ist das eine gute Nachricht“, betonte Frank. „Ein schwächerer Dollar entlastet deren US-Dollar-Schulden, verbessert die Wettbewerbsfähigkeit und macht Schwellenländer-Währungen relativ attraktiver.“

Eine Anlageklasse, die erwachsen geworden ist

Schwellenländer-Anleihen sind längst keine Nischenanlageklasse mehr. Investment Advisor Lara Lorenz illustrierte die Entwicklung anhand von Zahlen: Das Marktvolumen ist von rund 670 Milliarden US-Dollar im Jahr 2000 auf heute etwa 30 Billionen US-Dollar gewachsen. Inzwischen bieten über 800 Emittenten von Unternehmensanleihen aus 60 Ländern ein breites und liquides Anlageuniversum – mit erheblich verbesserter Bonitätsstruktur. Die Kreditwürdigkeit der Schwellenländer hat gegenüber den entwickelten Märkten deutlich aufgeholt. Das aktuelle Niveau der Bonitäten ist das beste, das diese Anlageklasse je verzeichnet hat.

Besonders überzeugend wirkt dabei das Verhältnis von Risiko und Ertrag. Die Default-Raten im EM-Anleihenbereich sind sehr gering – bei gleichzeitig attraktiven laufenden Renditen. So schneidet EM High Yield im aktuellen Umfeld sogar besser ab als US High Yield, und auch EM-Staatsanleihen in US-Dollar bieten im weltweiten Vergleich attraktive Renditen. Für Anleger besonders interessant: Die Verschuldungsquoten der Schwellenländer liegen im Verhältnis zum BIP deutlich unter denen vieler entwickelter Volkswirtschaften, während sich die Abhängigkeit vieler Schwellenländer von externen Finanzierungen in US-Dollar oder Euro in den letzten Jahren aufgrund des Wachstums der lokalen Finanzmärkte deutlich verringert hat – zwei oft übersehene Vorteile.

Fünf Gründe für Schwellenländer-Anleihen jetzt

Der Makro-Ausblick für 2026 von Pictet Asset Management – stabiles globales Wachstum, eine sich abschwächende US-Wirtschaft, eine Erholung in Europa und Japan sowie eine Präferenz für Schwellenländer-Assets – unterstreicht die strukturelle Attraktivität der Anlageklasse. Konkret sehen die Anleihenexperten fünf überzeugende Argumente:

1. Verbesserte Fundamentaldaten und Ratings: EM-Bonitäten haben historische Bestwerte erreicht.

2. Gewachsenes Anlageuniversum: Von einer Nische zu einem Markt mit 30 Billionen US-Dollar Volumen.

3. Strukturelle Untergewichtung: Viele Portfolios haben EM-Anleihen immer noch untergewichtet.

4. Attraktive Bewertungen: Renditen im weltweiten Vergleich konkurrenzfähig, bei moderaten Risikoprämien.

5. Unterbewertete EM-Währungen: Relativ zum US-Dollar bieten viele EM-Währungen Aufwertungspotenzial.

Pictet AM-Strategien: Effizienter Marktzugang mit langjährigem Track Record

Pictet Asset Management bietet Investoren einen effizienten und konservativ verwalteten Zugang zu sämtlichen Teilbereichen des Schwellenländer-Anleihenmarktes. Der Pionier auf dem Gebiet der Schwellenländeranleihen verwaltet aktuell zehn Strategien mit AuMs von 10,4 Milliarden US-Dollar, darunter Pictet-Global Emerging Debt, Pictet-Emerging Local Currrency Debt und Pictet-Emerging Corporate Bonds. Die Strategien, die von 28 Investmentprofessionals mit durchschnittlich 20 Jahren Indusstrieerfahrung in sechs Investmentzentren betreut werden, verfügen über lange und erfolgreiche Track Records.

Frank: „Unter anderem der Pictet TR-Sirius empfiehlt sich für konservative Investoren: Mit einer Rendite von rund 6 Prozent pro Jahr in US-Dollar seit Auflegung 2019 und einem ausgeprägten Diversifikationspotenzial gehört die Strategie zu den besonders unkorrelierten Ansätzen im Markt. Wer bei moderaten Risiken attraktive Renditen und eine breite Streuung sucht, findet hier eine überzeugende Lösung.“ Er unterstrich: „Beim Pictet TR-Sirius handelt sich um eine sehr unkorrelierte Strategie zu allem – eine Strategie, die Investoren richtig Spaß macht.“

Das Fazit des Webinars: Die Neuordnung der globalen Geopolitik, eine abnehmende US-Dollar-Stärke und die fundamental verbesserten Kennzahlen machen Schwellenländer-Anleihen zu einer der attraktivsten Anlageklassen des Jahres 2026. Anleger sollten sich mit dieser Anlageklasse näher vertraut machen – die Chancen scheinen zu überwiegen.